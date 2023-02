Van Blankers-Koen tot Bol, alleen vrouwen lopen in Nederland wereldrecords

Femke Bol heeft zondag in Apeldoorn het wereldrecord verbeterd op de 400 meter indoor, 49.26. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Na de verpulvering van het 41 jaar oude indoorwereldrecord op de 400 meter loopt Femke Bol nog met haar hoofd in de wolken. Die 49,26 sluimert voortdurend in haar gedachten, ook donderdag nog op haar 23ste verjaardag. Tijd om er met wat distantie naar te kijken, heeft ze nog niet gehad. En al helemaal niet om het in het licht van de geschiedenis te beschouwen. Op de vraag of zij weet waarom het alleen vrouwen zijn geweest die haar voorgingen blijft het dan ook even stil. ‘Nee, niet per se.’

Nelli Cooman, die in 1986 het wereldrecord op de 60 meter indoor op 7,00 zette, heeft wel een idee. ‘Omdat er vrouwen voor onze vrijheid hebben gestreden’, zegt ze beslist. Ze bedoelt degenen die de emancipatie in de Nederlandse samenleving forceerden, vrouwen als de Dolle Mina’s in de jaren 60. Maar ook haar voorgangsters die op de atletiekbaan voor een plekje vochten. ‘Vrouwen als Fanny Blankers-Koen, die zeiden: wij willen kunnen doen wat we willen doen.’

Helemaal in balans is het nog altijd niet, zegt Cooman. ‘Vrouwen krijgen nog altijd minder in de sport. Kijk maar naar het voetbal. En ook in de atletiek is het prijzengeld niet gelijk.’ Het vraagt van vrouwen net iets meer doorzettingsvermogen, denkt de wereldkampioene indoor van 1987 en 1989. ‘Als vrouw moet je altijd knokken, of het nou in de topsport is of in de maatschappij.’

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 voor de Volkskrant over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Voor sommige zaken hoeft Bol in elk geval niet te knokken. Op Papendal wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de mannen en vrouwen. Onder leiding van bondscoach Laurent Meuwly en assistent Bram Peters maken de 400-meterlopers allemaal deel uit van dezelfde groep, of ze nu man zijn of vrouw. ‘Hier hebben mannen en vrouwen gelijke kansen’, zegt Peters. Maar vult hij direct aan: dat geldt voor de meeste westerse landen. Daarin is Nederland niet uniek.

En toch blijft het opvallend. Op enkele wereldrecords voor mannen op incourante nummers na zijn het alleen vrouwen die zich na de Tweede Wereldoorlog ’s werelds snelste hebben mogen noemen. Bol is de achtste in acht decennia.

Blankers-Koen, met 11,50 op de 100 meter in 1948, voert dat lijstje aan. In 1967 was het de Limburgse Mia Gommers die op de voor vrouwen relatief nieuwe 1.500 meter een wereldrecord noteerde: 4.15,6. Een jaar later deden Wilma van den Berg, Corrie Bakker, Truus Hennipman en Mieke Sterk dat op de 4x100 meter estafette. Zij deelden tijdens de Spelen van 1968 één dag het wereldrecord van 43,4 met de Amerikanen.

Fanny Blankers-Koen in actie tijdens een hordenrace tijdens de Olympische Spelen van Londen in 1948. Zij liep dat jaar een wereldrecord op de 100 meter: 11,50. Beeld AFP

Na Nelli Cooman kwam Elly van Hulst, die op de 3.000 meter indoor in 1989 het wereldrecord op 8.33,82 zette. Zij weet niet zo goed waarom het juist de vrouwen zijn die zo goed hebben gescoord. ‘Ik heb me het nooit echt gerealiseerd dat de mannen het niet zo goed deden.’ Met emancipatie had het in haar geval niet zoveel te maken. ‘Ik vond atletiek gewoon heel leuk.’

Dat was voor Cooman niet anders. Zij genoot ook van de sport, haast ze zich te zeggen. ‘Maar de weg was voor ons wel vrijgemaakt. Als wij veel eerder waren geboren, dan hadden we het niet voor elkaar gekregen.’

Na Cooman en Van Hulst duurde het best een tijd voordat er een nieuw Nederlands wereldrecord volgde. Hun records gingen ook lang mee. Van Hulst bleef tot 2001 wereldrecordhoudster. De 7,00 van Cooman bleef zes jaar staan. Als nationaal record werd het nog niet verbroken. Dafne Schippers kwam niet verder dan een evenaring, in 2016.

Opvolging kregen Cooman en Van Hulst in 2007 op de halve marathon door Lornah Kiplagat, de geboren Keniaanse. Zij liep 1.06.25. In 2021 volgde Sifan Hassan, die maar twee dagen mocht genieten van haar wereldrecord op de 10.000 meter (29.06,82).

Nelli Cooman liep 1986 het wereldrecord op de 60 meter indoor: 7,00. Beeld anp

De prestaties Hassan, die in Tokio tweemaal goud en eenmaal brons veroverde, passen in een recente trend. Op de Olympische Spelen zijn het de laatste edities steeds vrouwen die het merendeel van de titels voor Nederland veroveren.

En dat geldt niet alleen voor de atletiek. ‘Daarin bekleedt Nederland een heel bijzonder positie. Wie kijkt naar de gouden medailles die sinds 2000 zijn gewonnen ziet een groter aandeel voor vrouwen’, zegt sporthistoricus Jurryt van de Vooren. ‘Maar of daarom Femke Bol nou zo hard loopt in Apeldoorn?’

Het is onmogelijk om tot een alomvattende verklaring te geven voor de uitsluitend vrouwelijke inbreng als het op Nederlandse wereldrecords aankomt, meent Van de Vooren. Hij kijkt nog verder terug, naar hoogspringster Lien Gisolf, die in 1928 als eerste Nederlandse een wereldrecord vestigde en vraagt hardop: ‘Wat zijn de overeenkomsten tussen Gisolf en Bol? Dat ze Nederlands waren en aan atletiek deden.’ Uiteindelijk komt het volgens hem grotendeels aan op het geluk dat er zich zo nu en dan internationale toptalenten aandienen.

Tot een vergelijkbare conclusie komt, na weer een korte stilte, ook de jarige Bol. ‘Ik denk eigenlijk dat het toeval is.’