Van beleving weet Dick Advocaat alles

In de biografie Dick Advocaat van Maarten Meijer uit 2013 staat een interessant fragment uit een oud interview met Dick Advocaat. Hij kondigt daarin aan dat hij geen clubs meer zal gaan trainen, want het clubvoetbal wordt hem en zijn gezin te veel.

Over zijn gezondheid maakt hij zich geen zorgen, maar hij voelt dat de betrokkenheid te groot wordt, dat wil hij niet meer. Hij is er helemaal klaar mee, zegt hij gedecideerd, hij wil alleen nog maar nationale ploegen coachen.

Dat was in 2010.

Daarna was Advocaat trainer, soms op interim-basis, soms niet, van PSV, AZ, Sunderland, Fenerbahçe, Sparta en FC Utrecht. Ik vind dit grappig. Hij moet het doen, het gevoel is sterker dan hijzelf. Woensdag kwam er weer een club bij, Feyenoord, negen jaar nadat Advocaat afscheid had genomen van het clubvoetbal omdat zijn betrokkenheid te groot werd en het hem en zijn gezin allemaal te veel werd.

Natuurlijk is de aanstelling van Dick Advocaat een zwaktebod. Alles wat Feyenoord doet is een zwaktebod. De club heeft geen geld en geen visie en zit al decennialang gevangen in het frame dat het allemaal goed komt zolang iedereen zijn mouwen maar opstroopt en aan daden de voorkeur geeft boven woorden.

Het is een wonder dat Advocaat, de Haagse babyboomer die deze opvatting zo magnifiek verzinnebeeldt, pas op zijn 72ste trainer van Feyenoord is geworden. Hij is een geboren Feyenoord-trainer. Hij is hard en rechtvaardig, wars van snoeverij en goudeerlijk en hij woont op een halfuurtje rijden. Bovendien kan hij in de voetsporen treden van een man die ook ooit vanuit Den Haag naar de Kuip toog, Ernst Happel, een van zijn inspirators.

Man van het volk ook, Dick Advocaat. Dat was hij en dat is hij altijd gebleven, ondanks zijn kolossale vermogen. Hij is uit de Haagse volksbuurt Transvaal gehaald, maar de Haagse volksbuurt Transvaal niet uit hem. Zijn bewijsdrift kunnen we zo langzamerhand legendarisch noemen. Advocaat verslapt nooit.

Ik genoot deze week van de voorspelbaarheid. Het is allemaal al eerder gebeurd. Kop in de Volkskrant boven het verslag van de eerste persconferentie en eerste training: ‘Advocaat eist meer beleving bij Feyenoord.’

Die kop hadden ze nog ergens liggen op de eindredactie. Bij zijn vorige tien clubs – ik kan er een of twee naast zitten - eiste Advocaat ook altijd beleving, en als interim-trainer méér beleving, zoals bij Sparta dat vorig jaar onder zijn leiding degradeerde. Te weinig beleving waarschijnlijk. Advocaat is een trainer die maar twee minuten naar een training hoeft te kijken om te concluderen dat de mouwen moeten worden opgestroopt.

Verslaggever Bart Vlietstra schreef vrijdag dat Advocaat begonnen is aan de PPU-fase. Ik kende deze fase niet. Het betekent prikkelen, provoceren, uitlokken. Dit is de fase dat Advocaat de spelersgroep verwijt dat er onvoldoende beleving is. Zo doet hij dat altijd. De zaak moet op scherp worden gezet.

Beleving is een veelomvattend, en tegelijk wat vaag begrip. Beleving werd vroeger ‘inzet’ genoemd. Voetballers die te horen krijgen dat ze te weinig beleving tonen, doen niet genoeg hun best, daar komt het eigenlijk op neer. Ze gaan niet tot het gaatje.

Het is ook handig om de nadruk te leggen op een gebrek aan beleving. Het voorkomt dat je je moet uitspreken over de kwaliteit van de spelersgroep; het gebrek aan kwaliteit vooral. Het is mij de afgelopen maanden niet opgevallen dat Feyenoord met Jaap Stam als trainer te weinig beleving toonde, de voetbalpers had het hier ook nóóit over, maar iedereen noteerde deze week gretig dat Feyenoord onvoldoende beleving heeft.

Als Dick Advocaat, de ouwe ijzervreter, zegt dat er te weinig beleving is, dan is dat zo. Van beleving weet hij alles. Het is zijn wapen en soms werkt het, en soms niet.