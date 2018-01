Van Beek bevestigt comeback met Europese titel op 1.500 meter, 'een goed moment om terug te komen'

Moe was Marrit Leenstra wel. Zij bleef steken op de derde plaats, een honderdste van een seconde achter de Russin Jekaterina Sjikova (1.56,57). De 28-jarige Friezin was, zeker na de afmeldingen van Ireen Wüst en Jorien ter Mors, de favoriet voor de titel. Bij de laatste twee wereldbekerwedstrijden in Calgary en Salt Lake City werd ze tweemaal tweede achter de ongenaakbare Japanse Miho Takagi. Ze kon haar status in Kolomna echter niet waarmaken. Verkouden, hoofdpijn, niet fit.



De overwinning van Van Beek is het voorlopige hoogtepunt in een comeback die tijdens de komende Winterspelen in Pyeongchang een daverend slotakkoord moet krijgen. Een goedmakertje na vier jaar van pech en tegenslag.



Tot de vorige Spelen gold ze als een zondagskind. Van Beek, wereldkampioene bij de junioren in 2010, maakte vrij gemakkelijk de overstap naar het echte werk. In 2013, toen ze nog maar 21 was, won ze zilver op de 1.500 meter bij de WK Afstanden in Sotsji. Ze vierde het door met schaatspak en al de Zwarte Zee in te gaan. Een jaar later pakte ze olympisch brons op dezelfde afstand en dezelfde baan in Rusland. Ook maakte ze deel uit van de gouden achtervolgingsploeg.

Ze putte haar lichaam uit terwijl ze het rust had moeten gunnen