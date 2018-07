Vroeger wilden we allemaal Marco van Basten zijn. Superieure spits. Onafhankelijk, elitair goed. Gracieus scoren, nooit bang zijn reserve te staan, bijna nooit wat hoeven zeggen in de pers. Alleen voetballen.

Daarna werd hij een gewoon mens met een beroemde naam. Trainer? Hij probeerde het en vond zichzelf niet goed genoeg. Dat was eerlijk. Hij ging naar de Fifa om mee te denken over het spel en de regels. Voordat hij de baan kreeg had hij geregeld revolutionaire ideeën geopperd, tot het afschaffen van buitenspel toe.

Daar zit hij dus donderdag, aan het midden van de tafel, bij een persconferentie over het WK. Zijn woorden zijn verreweg het interessantst van al die collega’s naast hem. Het gaat over de problemen van de hedendaagse spits in de kleine ruimte, met een gebrek aan vierkante meters, over de techniek die derhalve beter zal moeten. Over het spel van Duitsland (‘meer kansen dan vier jaar geleden, maar niet benut’). Over de trendbreuk met de vorige winnaars Spanje en Duitsland, die de bal wilden. Dat hoeft niet meer. Het is afwachten, dichtmetselen, counteren of bang zijn voor de tegenaanval van de tegenpartij. En hij spreekt over de houding van de zichzelf belachelijk makende simulant Neymar, die hij niet goed noemt. Al ziet hij ook de humor van die filmpjes over rolpartijen.

Het liefst zou hij meer willen zeggen. Over zuivere speeltijd bijvoorbeeld. Daarvan is hij een voorstander. Dat heeft hij al eens gezegd in kleinere kring. Zo veel openheid wil de Fifa niet, want het bolwerk is conservatief en als Van Basten iets zegt, gaat dat een ander leven leiden dan de Fifa wenst. ‘Ik houd mijn mening voor me’, zegt hij op de vraag over zuivere speeltijd. Hij onthoudt zich van commentaar op suggesties over een groter veld of minder spelers.

En dan was daar een akkevietje, eerder dit toernooi. Hij keek nogal verlekkerd naar Poetin, op een foto die hij op Instagram plaatste en later verwijderde, begeleid door de tekst ‘Het was een eer om de Russische president, mr. Vladimir Poetin, te ontmoeten.’ Dat leverde hem kritiek op. Niet zozeer dat hij bij Poetin was, wel dat hij hem voorstelde als een grootheid, terwijl fatsoenlijke antwoorden op het neerhalen van de MH17 uitblijven.

De NOS wil hem nog wat vragen, deze donderdag, na de bijeenkomst, ook over Poetin. Van Basten zegt toe. Even later is hij verdwenen. Hij staat achter een deur, de verslaggever achter een lint. Als de deur opengaat, zie je hem staan. Dan komt de persman van de Fifa. Hij zegt dat Van Basten niet meer komt.

Van Basten is een apostel van voorzitter Infantino, hij is onderdeel van de goednieuwsshow van de Fifa. Hij is een man die ook gewoon een baan heeft en een gezin. Aan alles zie je en voel je dat hij geketend is, hoe interessant hij ook kan praten. Als voetballer kon hij ontsnappen aan de ketenen. Met de voeten sprak hij mooier dan met de mond. Maar ja, met die voeten was hij ook wel heel goed.