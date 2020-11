Van Basten over Maradona: ‘Zijn authenticiteit heeft hem veel gebracht, maar ook veel gekost’

Andere Nederlandse spelers die tegen Maradona speelden

Mario Been, ex-Pisa: ‘Maradona was mijn held, tja van wie niet. Ik weet nog zo dat ik al in Feyenoord 1 speelde en op tv naar de Serie A keek en voor mezelf zat uit te vogelen: goh, daar wil ik nog wel eens spelen. De Serie A was toen de grootste competitie ter wereld aan het worden. Een paar jaar later was het zover, ik ging naar Pisa, Maradona zat bij Napoli. Ik had al met Cruijff en Van Hanegem bij Feyenoord mogen samenspelen, maar Maradona was toch zoveel groter in aanzien in de wereld.

‘Wat hij daar voor elkaar kreeg, kon eigenlijk niet. Hij gaf het zuiden van het land zijn glans terug. Zijn trots. Het waren altijd de clubs uit het noorden, Internazionale, AC Milan en Juventus, die domineerden. Napoli speelde daarvoor om degradatie. Hadden ze ineens Maradona aan de haak. Hij had een paar geweldige ploegmaten in Giordano en Careca, MaGiCa, maar hij moest het toch altijd doen. De druk lag bij hem. En hij deed het ook vaak. Twee keer kampioen, eenmaal de UEFA Cup. Altijd mooie dingen laten zien. Altijd het hart op de tong.

‘Er is een prachtige foto van ons gemaakt, we hadden allebei nummer 10. We stonden voor de wedstrijd naast elkaar. Ik denk dat hij het minder indrukwekkend vond dan ik, haha. Ik heb ook een shirt van hem, babyblauw, nog van wol. Dat koester ik.’

Theo Snelders, ex-FC Twente: ‘We speelden met FC Twente in 1985 in Napels tegen het Napoli van Maradona tijdens een vriendschappelijk duel. Weet je dat ik die wedstrijd diep had weggestopt? Pas toen de film over Maradona uitkwam ruim een jaar geleden kwam het terug. Ik werd erover gebeld door Tubantia en ineens herinnerde ik me dingen. De warming-up deden we binnen. Trainer Korbach noemde hem ‘een klein propje’ toen Maradona voorbij liep. Maar hij was supergoed. Bij mij ging het ook aardig. Het bleef 0-0. Al weet ik alleen nog dat hij een keer mijn schoen die uit was gegaan pakte, ermee naar de middenlijn liep en hem daarna pas teruggooide.

‘Het was een volle bak, Napoli was op zijn top toen. Maradona op zijn best. Later in de catacomben kreeg ik complimenten van hem voor mijn spel. Iets heel speciaals. Doodzonde dat er geen clubfotograaf mee was. Dat je gewoon gekeept hebt tegen de beste ooit... en het goed deed… blijkbaar; dat is toch iets heel moois.’