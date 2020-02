Van Avermaet favoriet bij aftrap wielerseizoen

Van Avermaet tijdens de afgelopen Tour de France. Beeld BELGA

De 200 kilometer lange klassieker, met start in Gent en finish in Ninove, geldt als de officieuze aftrap van het wielerseizoen, ook al is er in Australië, Argentinië, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten dit jaar al volop gekoerst.

De Omloop is een eilandje binnen de Vlaamse klassiekers, want met de Ronde van Vlaanderen op 5 april schiet het klassiekerseizoen pas echt in gang. Het betekent dat de toppers in Omloop Het Nieuwsblad doorgaans wel goed zijn, maar nog niet in topvorm.

Dat geldt niet voor Van Avermaet, winnaar van de Omloop in 2016 en 2017 en vorig jaar tweede. De 34-jarige olympisch kampioen is niet, zoals hij dat zelf ooit noemde, een renner van Ineos ‘waar ze voor iedere energiereep uitrekenen hoe ver je ermee kunt komen’. Hij koerst met zijn hart, altijd en overal. En na een mager seizoen, waarin hij alleen de Grote Prijs van Montreal won, is hij wel weer eens toe aan een succesje.

In de Ronde van de Algarve testte hij zichzelf. Het resultaat, een dertiende plek in de eindklassering, stemde hem tevreden. ‘Ik heb geen bevestiging meer nodig voor de Omloop’, sprak hij. Daarnaast zag de kopman van CCC in aanloop naar de openingsklassieker in de Vlaamse Ardennen de ene na de andere concurrent wegvallen.

Van Avermaet tijdens zijn voorbereidingen voor Omloop Het Nieuwsblad in februari. Beeld BELGA

Mathieu van der Poel

Donderdag zegde Mathieu van der Poel met hoge koorts af. Geen nood: de 25-jarige winnaar van de Amstel Gold Race streeft een hoger doel na: hij wil later dit voorjaar goed zijn. Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race zijn de komende maanden zijn hoofddoelen.

Van Avermaet hoeft evenmin af te rekenen met zijn landgenoot Remco Evenepoel, volgens de Belgen het grootste wielertalent sinds Eddy Merckx. Hij wordt rustig gebracht door zijn ploeg Deceuninck Quick-Step en richt zich dit voorjaar alleen op Luik-Bastenaken-Luik. Daarvoor rijdt hij de meerdaagse etappekoers Tirreno-Adriatico en de semi-klassiekers Brabantse Pijl en de Waalse Pijl.

Van Avermaet hoeft evenmin rekening te houden met Peter Sagan. De 30-jarige Slowaak, drievoudig wereldkampioen, is op zoek naar motivatie en vorm en kan naar eigen zeggen niet meer van januari tot november op hetzelfde niveau blijven doorgaan. ‘Af en toe heb je een break nodig. Dat leer je met de jaren.’

Wel aan de start in Gent, een tikkeltje onverwacht: Wout van Aert. Eigenlijk stond hij pas op de rol voor Strade Bianche en Milaan-San Remo, maar die koersen zijn onzeker geworden door de uitbraak van het coronavirus in Italië. Zo ontstond bij Jumbo-Visma te elfder ure het idee om Van Aert toch in te schrijven voor Omloop Het Nieuwsblad.

Complete verrassing

‘Winnen zou een complete verrassing zijn’, temperde Merijn Zeeman, technisch directeur van de ploeg, alvast de kansen van de 25-jarige Belg. Maar wat voor Van der Poel geldt, geldt ook voor Van Aert: op een goede dag kan hij zomaar boven zichzelf uitstijgen. Bovendien lijkt het met zijn vorm wel goed te zitten: op trainingsstage op Tenerife pakte hij op El Teide een ‘KOM’ (King of The Mountains, een bepaald segment op wielerapp Strava) af van Chris Froome.

Andere concurrenten voor Van Avermaet: Zdenek Stybar, winnaar van vorig jaar, de Noor Alexander Kristoff en de Belg Tim Wellens. Maar de grootste tegenstander van Van Avermaet zouden weleens de weersomstandigheden kunnen zijn. De voorspelling is veel regen en rukwinden tot wel tachtig kilometer per uur.

Leuk voor de tv-kijker, maar geen prettig vooruitzicht voor iemand die zich ‘een zonnecoureur’ noemt. Een felle hagelbui noopte Van Avermaet deze week een verkenning vroegtijdig af te breken, bij het dorp Eke-Nazareth. ‘Met al die kleren aan ben je verkrampt, je beweegt minder soepel’, stelde hij. ‘Maar zaterdag is wel de warmste dag van de week. Laten we hopen dat het meevalt.’