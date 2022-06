Van Ass moet eenheid smeden van verdeelde hockeysters

Paul van Ass dit seizoen langs de lijn bij de mannen van HGC. Beeld Pro Shots / Bart Scheulderman

De 61-jarige Van Ass, oud-bondscoach van de mannen, moet de intern verdeelde vrouwenselectie in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2024 tot een collectief proberen te smeden. Van Ass begint in september. Hij tekent voor twee jaar.

Begin dit jaar werd duidelijk dat er binnen de nationale vrouwenploeg jarenlang sprake was van een onveilig prestatieklimaat. Diverse speelsters klaagden over de verziekte sfeer, angstcultuur, manipulatie en de sterke hiërarchie; ze konden niet zichzelf zijn. Enkele jonge speelsters gingen met trillende benen naar een training, anderen waren opgelucht dat ze een blessure hadden. Opvallend was dat de ervaringen van de hockeysters zeer uiteenliepen. Vooral de oudere garde herkende zich in eerste instantie niet in het geschetste beeld. Na onderzoek concludeerde de hockeybond dat het prestatieklimaat ‘niet veilig genoeg’ was geweest.

Bondscoach Alyson Annan werd verantwoordelijk gehouden voor de slechte teamcultuur en moest in januari het veld ruimen bij de ploeg die onder haar leiding Europees kampioen, wereldkampioen en olympisch kampioen was geworden. Assistent-bondscoach Jamilon Mülders neemt sindsdien de honneurs waar en blijft aan tot en met het WK in juli.

Open en eerlijk

Paul van Ass is zich bewust van de zware taak die hem wacht. ‘Het team bevindt zich momenteel in een moeilijkere fase. Met mijn ervaring wil ik graag bijdragen aan het proces dat de ploeg doormaakt. En natuurlijk wil ik nummer één van de wereld blijven.’ Van Ass, de man die de Nederlandse mannen op de Olympische Spelen van 2012 met swingend hockey naar zilver leidde, staat bekend als een peoplemanager. Hij is open en eerlijk en weet van uiteenlopende karakters een hecht team te smeden.

De nieuwe bondscoach heeft weinig ervaring met het coachen van vrouwen. Van Ass kent de speelsters van het Nederlands team niet persoonlijk. Gezien de precaire situatie waarin de olympisch kampioen zich bevindt, is dat volgens de hockeybond een voordeel. ‘Hij kan met een open en frisse blik aan de slag.’ Tot de winterstop combineert Van Ass zijn bondscoachschap met zijn rol als hoofdcoach van de mannen van HGC.

Met de aanstelling van Van Ass heeft de KNHB een van de twee vacante functies bij de hockeybond ingevuld. In de nasleep van de problemen bij de vrouwenselectie stapte vorige maand technisch directeur Jeroen Bijl op. Hij zag zichzelf niet meer als de juiste man op de juiste plek.