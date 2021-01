Van Aert wint veldrit, maar bestempelt Van der Poel als WK-favoriet

Wout van Aert (links) en Mathieu van der Poel in de wereldbeker in Overijse. De twee zullen naar verwachting volgende week ook strijden om de wereldtitel. Beeld BELGA

Beide veldrijders twijfelen er niet aan: één van hen beiden wint volgende week de wereldtitel. Van Aert speelde na zijn overwinning in Overijse de favorietenrol nadrukkelijk door naar Van der Poel, die de kansen op WK-goud liever op ‘fifty-fifty’ houdt. ‘Op basis van de wedstrijden in de afgelopen weken is hij de favoriet’, zei Van Aert over Van der Poel. Op de vraag aan de laatste of Van Aert met die uitspraak een spelletje speelde, zei de huidige wereldkampioen: ‘Er zijn volgens mij geen psychologische spelletjes meer nodig tussen mij en Wout.’ De twee zijn elkaars voornaamste tegenstanders sinds ze als kind begonnen met wielrennen.

Overijse gold als een generale repetitie voor de WK, hoewel volgens Van Aert niet van een ultieme test gesproken kan worden. ‘Dit is een compleet ander parcours dan van Oostende. Maar op alle typen parcoursen is het tussen mij en Mathieu gegaan, dus dat zal bij de WK niet anders zijn.’ De WK in kustplaats Oostende heeft als uitzonderlijk element een passage over het Noordzeestrand. ‘Zeezand, dat is nieuw voor mij’, zei Van der Poel, ‘maar het lijkt me een ongelooflijk fijn parcours.’

Van Aert won Overijse met een voorsprong van een minuut op Van der Poel die weer een minuut voor de Britse nummer drie Tom Pidcock eindigde. Het eerste kwartier van de wedstrijd over ruim een uur gingen Van Aert en Van der Poel gelijk op, totdat de laatste een lekke band kreeg. Van der Poel maakte de opgelopen achterstand nog wel grotendeels goed, maar gleed zoals zovelen zondag weg. ‘Na dat foutje was het voor mij voorbij’, zei hij na afloop. ‘Daarna was de focus weg.’