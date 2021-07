Van Aert wint tijdrit, een mooie dag voor Jumbo-Visma; Pogacar ‘slechts’ achtste

Wout van Aert zette zaterdag de snelste tijd neer. Beeld AP

‘Het winnen van een tijdrit in de Tour de France staat allang op mijn bucket list’, zei Van Aert, die in 2019 juist in zo’n tijdrit een afschrikwekkende blessure aan het bovenbeen overhield toen hij achter een dranghek bleef haken. De veelzijdige Belg won in de Tour daarna etappes in een massasprint en in de Tour van dit jaar de zware bergrit waarin het parcours twee keer over de Mont Ventoux leidde. ‘Die etappezege sla ik toch het hoogst aan’, zei Van Aert. ‘Dat was ook de meest emotionele omdat ik daar solo over de finish ging. Een tijdrit is vooral een kwestie van wachten totdat je aan de beurt bent en dan wachten totdat iedereen is geweest.’ De Belg vloog met 51,5 kilometer per uur in een tijd van 35 minuten en 53 seconden over het 30,8 kilometer lange parcours.

Torenhoog favoriet voor de tijdrit was de aanstaande winnaar van de Tour morgen in Parijs, Tadej Pogacar. Hij won de eerste tijdrit, de vijfde etappe, die sterk leek op de tijdrit van zaterdag, maar eindigde als achtste en leek op het snelle, lastige parcours vol verkeersdrempels op safe te spelen. Een val had hem immers zomaar de Tourzege kunnen kosten, al was zijn voorsprong op Vingegaard 5 minuten en 45 seconden. De Deense revelatie van Jumbo-Visma wist daar 25 seconden vanaf te snoepen. De slotetappe naar Parijs, morgen, heeft altijd het karakter van een parade waarin niets verandert in het algemeen klassement.

Wout van Aert verkoelt. Beeld AP

Voor Wilco Kelderman liep de tijdrit uit op een deceptie. Hij achtte zich als specialist kansrijk om van de vijfde naar de vierde plaats in het klassement te stijgen, omdat hij een betere tijdrit in de benen zou hebben dan de nummer vier, de Australiër Ben O’Connor. De achterstand van Kelderman op O’Connor was 32 seconden, maar de Nederlander wist daar maar 21 vanaf te snoepen.

Al met al veranderde de uitslag van de tijdrit niets aan de bovenste 19 posities van het algemeen klassement. De enige verandering die de rit tegen de klok in de top heeft opgeleverd is dat Bauke Mollema, die 14de etappe deze Tour won naar Quillan, van plek 21 naar de 20ste positie klimt.

Geletruidrager Pogacar wordt ‘slechts’ achtste, maar balt toch zijn vuist, hij rijdt morgen in het geel Parijs binnen. Beeld EPA

Vooral voor Denemarken was de tijdrit tussen Libourne en Saint-Émelion een succes met vier Denen bij de beste tien. Achter Asgreen en Vingegaard werd Mikkel Bjerg, ploeggenoot van Pogacar bij UAE Team Emirates, zevende en Magnus Cort Nielsen van EF Education-Nippo negende.

Beste Nederlander was Dylan van Baarle van Ineos-Grenadiers. Hij finishte als tiende. Wat de Nederlanders betrof zorgden de broers Boy en Danny van Poppel, ploeggenoten bij Intermarché-Wanty-Gobert, voor een opmerkelijke prestatie door als 83ste en 84ste te eindigen in exact dezelfde tijd op 4 minuten en 28 seconden achter winnaar Van Aert. De broers vormen overigens geen tweeling: Boy van Poppel is 33 jaar, zijn broer Danny 27.