Van Aert verbijt al die tweede plaatsen, maar heeft ook het geel

Een kreet van ontzetting ontglipte Wout van Aert zaterdag, toen hij erachter kwam dat niet hij maar Fabio Jakobsen op de finish van de tweede etappe naar Nyborg als eerste de streep was gepasseerd. Weer tweede, net als in de tijdrit van vrijdag, toen landgenoot Yves Lampaert hem vijf seconden voor bleef. Zondag, in de brede straten van Sønderborg, was het weer zo ver. Tweede, nu na Dylan Groenewegen. Er was deze keer wel een fotofinish voor nodig.

Hij zei zaterdag dat hij even ontgoocheld was geweest, maar dat de teleurstelling snel was verdwenen: dankzij zes bonificatieseconden kon hij voor het eerst in zijn loopbaan de gele trui in de Tour de France aantrekken, met één seconde voorsprong op Lampaert. Zondag was de frustratie groter. ‘Het was mijn fout. Ik kwam te snel in de wind te zitten.’ Grappend: ‘Ik kom wel elke dag dichterbij.’

Geen reden tot klagen

Het dragen van het geel vergoedt veel. ‘Er is geen reden tot klagen. Hier droomt iedere renner van. Ik jaag er al een tijdje op. Ik heb er hard voor gewerkt.’ Zijn ambitie is niet het behoud van het geel, hij aast vooral op de groene trui, het tricot voor de winnaar van het puntenklassement, meestal een sprinter.

De erelijst van de Vlaming in dienst van Jumbo-Visma is indrukwekkend, met onder meer zeges in Milaan-San Remo, de Amstel Gold Race, Strade Bianche en zes etappes in de Tour de France. Maar hij grossiert nog meer in noteringen pal achter de winnaar. Dat overkwam hem geregeld in het veldrijden, waar hij vaak als the best of the rest achter Mathieu van der Poel eindigde, maar ook op de weg is het prijs. Alleen al dit seizoen waren er vier vertrouwde klasseringen in de etappekoersen Critérium du Dauphiné en Parijs-Nice. In Parijs-Roubaix moest hij alleen Dylan van Baarle voor zich dulden.

In 2021 waren er tweede plaatsen op het WK tijdrijden in België (achter Filippo Ganna) en de wegrace van de Olympische Spelen (na Richard Carapaz). Het jaar daarvoor greep hij op het WK in Italië net naast de winst in zowel de wedstrijd tegen de klok (weer na Ganna) als op de weg (achter Julian Alaphilippe). Op menig netvlies staat nog de eindsprint in de Ronde van Vlaanderen, toen Van der Poel hem met pakweg een decimeter verschil aftroefde.

Beter tweede dan geen resultaat

In Denemarken zei hij desgevraagd dat hij er nooit bij stil heeft gestaan hoe zijn palmares eruit had gezien als dat allemaal zeges waren geweest. ‘Er is altijd een reden waarom je verliest. Soms ligt het aan jezelf en probeer je eruit te leren. Een andere keer word je geklopt door iemand die sterker is. Er zijn veel grote kampioenen in het wielrennen die vaak tweede zijn geworden. Beter tweede dan helemaal geen resultaat, denk ik dan.’

De ervaring leert hem dat vroeg of laat de beloning toch wel komt. Er is altijd een kans, de volgende dag of later. Hij verwees naar de Tour van vorig jaar. In de tiende etappe eindigde hij als tweede in een massasprint in de straten van Valence. De dag daarop won hij de rit waarin twee keer de Mont Ventoux werd bedwongen, ‘misschien wel de mooiste ritzege uit mijn carrière. What doesn’t kill you, makes you stronger’. Maar dit weekeinde in Denemarken was de praktijk weerbarstig.