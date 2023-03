Van Aert toont zich in Gent-Wevelgem een gulle gever voor adjudant Laporte

Wout van Aert en Christophe Laporte (r) komen samen op de finish af. Laporte mocht winnen. Beeld BELGA

Ze kletsten wat af, Wout van Aert en Christophe Laporte, op weg naar de finish van Gent-Wevelgem. De twee wielrenners van Jumbo-Visma reden ruim twee minuten voor op de spartelende rest van de 175 deelnemers aan de Vlaamse voorjaarsklassieker. Liefst vijftig kilometer hadden de Belg en de Fransman de gelegenheid te bepalen wie van de twee zou gaan winnen.

Dat twee sporters, als het ploeggenoten zijn, niet met elkaar de strijd aangaan, kan pijn doen aan de ogen, maar is typerend voor het wielrennen als individuele teamsport. Het gunnen van een overwinning aan de ander is tegelijk een beloning voor bewezen diensten als een investering voor de toekomst, voor het geval de gulle gever in een belangrijkere koers uit de problemen moet worden geholpen.

Over de auteur Robert Giebels is sportverslaggever en schrijft over wielrennen en Formule 1. Eerder werkte hij op de politieke redactie en was hij correspondent in Azië.

‘Wout mocht beslissen’, vertelde ploegleider Maarten Wynants van Jumbo-Visma, ‘want Wout was de sterkste van de twee.’ Dat was te zien op de laatste kasseienhelling van de dag, de derde passage van de Kemmelberg op ruim 30 kilometer van het einde, waar Van Aert stevig doortrok en Laporte alleen maar terug in het wiel van de Belg kwam, omdat die de benen in de afdaling stilhield.

De twee mannen stelden onderweg vast dat ze goede vrienden waren en al veel hadden meegemaakt sinds de komst van de 30-jarige Laporte vorig jaar bij de ploeg. Van Aert had, zei hij, weinig tijd nodig om de knoop door te hakken. Hij vond het onderhand tijd de Fransman voor van alles te belonen.

Aan groene trui geholpen

‘Ik ben niet vergeten dat hij me aan de groene trui heeft geholpen’, zei Van Aert over zijn winst in het puntenklassement van de laatste Tour de France. Laporte zorgde er in die Ronde van Frankrijk steeds voor dat zijn ploeggenoot goed gepositioneerd zat om in veel etappes in de top-10 en dus in de punten te eindigen.

‘En Christophe heeft me de E3 helpen winnen’, voegde Van Aert toe. Daarmee doelde hij op de Vlaamse voorjaarsklassieker die vorig jaar een kopie was van deze Gent-Wevelgem. Ook toen waren de twee vrienden en ploeggenoten getweeën vooruit, ook toen kwamen ze keuvelend de finishstraat ingereden, maar was het Van Aert die Laporte voorging. ‘Drie dagen geleden bespraken we nog hoe bijzonder dat moment was’, vertelde Van Aert. ‘We stelden vast dat we moesten beseffen dat dat nooit meer zou gebeuren. En vandaag doen we exact hetzelfde.’

Dat twee renners van dezelfde ploeg zich zomaar van de rest kunnen losmaken, binnen enkele kilometers een minuut voorsprong pakken en niet meer worden teruggehaald, is tekenend voor het kwaliteitsverschil tussen Jumbo-Visma en de andere teams. Tegelijk legde het peloton zich zondag wel erg snel bij de situatie neer en besloot er dan maar een wedstrijd om plek drie van te maken. Winnaar: de veteraan Sep Vanmarcke van Israel-PremierTech.

Die indolente houding was niet verwonderlijk, gezien de onophoudelijke regen, de soms harde wind en de kou. Dat iedereen zo vroeg het bijltje erbij neergooit, is echter ook typerend voor Gent-Wevelgem als een Vlaamse voorjaarsklassieker die enigszins tussen wal en schip valt. Geen renner droomt er als jongetje van die koers te winnen, maar het is ook weer geen voorbereidingskoers.

Zeker, het parcours heeft een klassiekerlengte (260 kilometer) de eerste (amateur)editie dateert van 1934 en op de winnaarslijst staan de juiste grote namen – Rik Van Looy, Eddy Merckx, Mario Cipollini, Tom Boonen en Peter Sagan wonnen elk drie keer.

In schaduw van Ronde

Desondanks staat de koers, die overigens niet in Gent maar in Ieper start, in de schaduw van de Ronde van Vlaanderen. Dit zogenoemde monument – een stapje hoger dan ‘klassieker’ – heeft 1913 als geboortejaar en volgt meestal een week na Gent-Wevelgem.

De organisatie daarvan heeft bedacht dan zelf maar historie aan de koers toe te voegen. Het parcours stuurt het peloton door de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog en dat zal de tv-kijker weten ook. Voortdurend worden oorlogskerkhoven, gedenktekens en gerestaureerde loopgraven vanuit de lucht in beeld genomen.

Sinds 2017 zijn drie stukken onverharde weg rondom het dorp Ploegsteert in het parcours opgenomen als eerbetoon aan de vele slachtoffers van de loopgravenoorlog die dit deel van België veranderde in een maanlandschap. De ‘plugstreets’, de verbasterde naam die Britse soldaten aan de oorlogspaden gaven, liggen echter te ver van de finish om beslissend voor het koersverloop te zijn. Renners en ploegleiders spreken achter hun hand van een gimmick.

Gent-Wevelgem is door zijn lengte en kans op valpartijen niet erg geschikt als training voor de Vlaamse hoogmis. Helemaal als de omstandigheden zo zwaar zijn als zondag.

Bovendien is twee dagen eerder altijd een koers die zich juist profileert als mini-Ronde: de E3 Saxo Classic, met daarin alle cruciale kasseienklimmetjes van de Ronde. Niet alleen stonden afgelopen vrijdag in de E3 alle favorieten voor de Ronde van Vlaanderen aan de start: Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert kleurden ook nog eens gedrieën de koers. Van Aert versloeg de andere twee na een sprintje en was de enige van de drie die aan de start stond van Gent-Wevelgem, die hij in 2021 won.

Vandaag, zei hij zondag, hebben we samen gewonnen. Gent-Wevelgem mag dan een tikje kunstmatig historisch worden gemaakt, in de editie van zondag is volgens Van Aert wel degelijk geschiedenis geschreven. ‘We hebben iets laten zien waar iedereen het nog veel over gaat hebben. Ik ga dit in elk geval nog harder onthouden dan mijn eigen overwinning in Gent-Wevelgem.’