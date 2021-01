Van Aert en Van der Poel vechten het nu op het strand uit

Mathieu van der Poel met Wout van Aert voor zich. Beeld Klaas Jan van der Weij

Van der Poel is na zijn zege vorig jaar in Dübendorf, Zwitserland uittredend kampioen. De twee hebben verklaard dat deze wedstrijd dit crossseizoen hun belangrijkste doel is.

Het bijna drie kilometer lange parcours telt twee passages van in totaal 600 meter over het strand, tot vlak bij de vloedlijn. Dat zou vooral in het voordeel van Van Aert zijn. Zijn vermogen zich op kracht door het zand te ploegen en zijn loopcapaciteiten worden net wat hoger ingeschat. Een ander gedeelte is uitgezet op de renbaan van Oostende, waar gras en sintels de ondergrond vormen. Het is daar meer draaien en keren, waarvan de iets explosievere en technisch vaardiger Van der Poel zou kunnen profiteren. Een acht meter hoge brug, met opritten die een steiltegraad van 21 procent hebben, vormt de verbinding tussen hippodroom en het strand.

De afgelopen veldritten lieten zien dat de twee elkaar als vanouds weinig toegeven. In de acht wedstrijden waarin ze beiden aan de start verschenen, won de Nederlander vijf keer, tegen drie zeges van Van Aert. Lekke banden kleurden de uitslag. Van der Poel kampte in Herentals en Overijse met pech, Van Aert in Heusden-Zolder.

Vorige weekeinde bestempelde de Belg na zijn winst in Overijse zijn rivaal tot de favoriet in Oostende. Die had immers de meeste overwinningen behaald, negen in totaal. Zelf kwam hij uit op vijf zeges. Van der Poel hield zich op de vlakte. ‘Er zijn geen psychologische spelletjes meer nodig tussen mij en Wout. We weten allebei wat we waard zijn.’

De wereldkampioen verklaarde na een verkenning van het parcours op donderdag te verwachten dat in het zand het verschil zal worden gemaakt. Tegen Sporza: ‘Het zal daar stoempen of lopen worden. Het strand is verraderlijk. Het is mogelijk er snel een bonus van 20 seconden bij elkaar te sprokkelen, maar de volgende ronde kun je er ook weer 20 verliezen. Het is zaak om rustig te blijven.’

Van Aert, die in 2017 op nagenoeg hetzelfde traject met overmacht Belgisch kampioen werd, maakte vrijdag zijn opwachting in Oostende. ‘Het parcours ligt me. Ik rijd graag in het zand.’ Hij voorspelde dat het niet zal uitdraaien op een lange solo. ‘Je kunt overal heel snel rijden, maar als je het zand niet doorkomt, geraak je nergens. Het is een kwestie van indelen en dat vraagt ervaring. Die hebben we allebei.’