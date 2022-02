Van Aert en Jakobsen houden geel-zwart en blauw-wit in evenwicht in Vlaams openingsweekend

Wout van Aert tijdens Omloop Het Nieuwsblad in tweede positie bij het begin van de beklimming van de Muur van Geraardsbergen. Beeld Klaas Jan van der Weij

Een spiegelbeeldig resultaat in het Vlaamse openingsweekeinde van het wielrennen: zondag won Fabio Jakobsen, Nederlander in Belgische dienst, Kuurne-Brussel-Kuurne, zaterdag zegevierde Wout van Aert, Belg op de loonlijst van een Nederlandse ploeg, in Omloop Het Nieuwsblad.

Het was Jakobsen (25) die in de straten van Kuurne pas in de laatste meters een poging van Jumbo-Visma verijdelde om zelfs het hele weekeinde geel-zwart te kleuren, zowel het palet op het tenue van het team als op de Vlaamse vlag. In een lange sprint, nu eens zonder de directe hulp van zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl, dook hij vol overtuiging in het kielzog van een in het zicht van de haven strandende kopgroep van drie, de Nederlander Taco van der Hoorn, de Ecuadoriaan Jhonatan Narvaez en de Fransman Christophe Laporte, door Jumbo-Visma aangetrokken voor de klassiekers.

Op de streep bleef Jakobsen de achter hem aanstormende Australiër Caleb Ewan een halve fietslengte voor. Wout van Aert (27) was een dag eerder de sterkste in de koers die traditioneel als de seizoensopening geldt. De onbetwiste kopman van Jumbo-Visma in de klassiekers kwam solo aan in het Belgische Ninove nadat hij op de Bosberg was weggereden.

Oekraïne

Beide winnaars refereerden na afloop aan de oorlog in Oekraïne. Van Aert maakte het vredesgebaar toen hij de streep passeerde. Hij benadrukte dat sport, wielrennen en zijn zege nu bijzaak zijn. ‘Het is moeilijk te begrijpen dat in deze tijd oorlog zo dichtbij komt. Ik hoop dat het gezonde verstand zegeviert.’ Jakobsen zei zich direct na zijn winst te realiseren dat hier de vrijheid heerst, dat hij kan koersen en het publiek welkom is. ‘Dan denk ik aan Oekraïne en wat daar aan de hand is. Dat maakt me heel stil. Mijn gedachten zijn bij die mensen.’

Zijn team had wat recht te zetten na de Omloop, waar Quick-Step in tegenstelling tot de gewoonte geen rol van betekenis speelde. Het leidde, getuigden de renners, zaterdagavond tot een donderpreek van ploegbaas Patrick Lefevere. Dominant reed de ploeg zondag wederom niet. Jumbo-Visma wilde het niet laten aankomen op een sprint en met aanvallen van Nathan van Hooydonck, Tiesj Benoot en Laporte dwong de ploeg de concurrentie tot achtervolgen. Bij afwezigheid van Van Aert konden zij voor eigen kans gaan. Mocht dat niet lukken, had de ploeg ook nog sprinter David Dekker achter de hand. Nadat 19 kilometer voor de finish de drie bovengenoemde vluchters bij een samensmelting van het peloton met een grote kopgroep wegreden, soupeerde Quick-Step veel manschappen op om die te achterhalen, waardoor Jakobsen de klus in de slotfase vrijwel in zijn eentje moest klaren.

De Hulk uit Heukelum voelt zich sterker dan ooit, verklaarde hij nog voor de wedstrijd. Hij is weer op zijn gemak op de fiets, hij trapt net wat meer vermogen dan voorheen, hij herstelt snel. Met elke zege verdwijnt zijn gruwelijke val in de Ronde van Polen, in augustus 2020, verder naar de achtergrond. Dit seizoen boekte hij al vier overwinningen, twee in de Ronde van de Algarve en twee in de Ronde van Valencia. Na de finish in West-Vlaanderen: ‘Na regen komt zonneschijn. Dat ik hier kan winnen, Kuurne staat bij sprinters hoog op het lijstje, maakt het supermooi.’

Tour de France

Zijn laatste successen plaatsen Lefevere voor een dilemma: neemt hij Jakobsen mee naar de Tour de France voor diens debuut in Frankrijk, of kiest hij voor Mark Cavendish, de Britse veteraan die vorig jaar onverwacht de groene trui pakte. Jakobsen gaat er vanuit dat de keus op hem valt en dat Cavendish, alvast ingeroosterd voor de Giro d’Italia, in de Tour als reserve wordt aangewezen. De manager zelf was er onlangs kort over: ‘De beste gaat naar de Tour.’

In Omloop Het Nieuwsblad maakte Wout van Aert, ook al kandidaat voor de groene trui in Frankrijk, zijn favorietenrol meteen waar. Hij vertrok op bijna 15 kilometer van het einde uit een grote groep met kanshebbers. Zelf doet de 27-jarige Belg zijn best de hoge verwachtingen voor deze lente te temperen. Daar begon hij al mee in zijn uiterst succesvolle cross-seizoen afgelopen maanden. Hij won acht van de negen veldritten waaraan hij meedeed (die ene door een onwillige ketting), maar benadrukte steevast met de bloemen in de hand dat de grote vorm er nog lang niet is.

Ook voorafgaand aan de Omloop, waarin hij zijn eerste wegkilometers zou maken, benadrukte Van Aert dat het niet de bedoeling is zo vroeg in het seizoen al goed te zijn. Hij wil pas begin april de topvorm te pakken hebben voor de grote doelen: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Bosberg

Op de Bosberg plaatste hij niet een plotselinge demarrage, maar ging domweg wat harder fietsen dan de rest. Op de kasseien van die laatste van de vele korte klimmetjes liet hij met enkele krachtige pedaalslagen zien dat hij de sterkste renner in koers was. ‘Stiekem op gehoopt, niet verwacht.’

Achter hem ontploften de benen van al zijn concurrenten die van de weeromstuit zigzaggend over de weg gingen. Ze zagen Van Aert pas terug toen die na de finish in Ninove uitgebreid vrouw en zoon had geknuffeld. Europees kampioen en de winnaar van Parijs-Roubaix vorig jaar, Sonny Colbrelli, en de olympisch kampioen van Rio, Greg Van Avermaet, sprintten achter Van Aert naar de tweede en derde plek.

De overwinning van Van Aert was ook het resultaat van sterk ploegenspel van Jumbo-Visma. De vooraf voorspelde strijd met de Belgische veelwinnaars van Quick-Step bleef uit: de blauw-witte formatie kwam er niet aan te pas. Het geel-zwart van Jumbo-Visma was in de beslissende fase van de wedstrijd, toen de gezichten van renners grimassen werden waar het snot in slierten vanaf droop, het meest van voren te zien.

Uiteindelijk bleven Van Aert en zijn vers aangetrokken adjudant Benoot aan kop over. Benoot sloop weg op de Muur van Geraardsbergen, vaak scherprechter als die steile klim met grote, schots en scheef liggende kasseien in een parcours is opgenomen.

Even leek het erop dat Van Aert de winst aan Benoot wilde laten, maar die werd na De Muur bijgehaald. Van dat moment van hergroeperen en stilvallen profiteerde de Belgisch kampioen en dat leverde hem de winst op in zijn allereerste koers op de weg dit seizoen. Een zege bijna net zo vanzelfsprekend als die gewonnen veldritten in de voorbije winter. ‘Goed dat ik vroeger dan normaal het cross-seizoen heb beëindigd.’

In Kuurne maakte Jakobsen zondag nog eens duidelijk dat het geen sinecure was geweest het evenwicht in het weekeinde te herstellen. Tegen de naast hem uitfietsende Fransman Laporte van Jumbo-Visma: ‘Het was niet makkelijk om jullie terug te pakken.’

Anna Henderson van Jumbo-Visma kijkt hoe het er op de top van de Muur van Geraardsbergen bijstaat met de latere winnares Annemiek van Vleuten die een zwoegende Demi Vollering in haar wiel heeft. Beeld Klaas Jan van der Weij