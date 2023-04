Van Aanholt: ‘als we de beker winnen en tweede worden, hebben we alsnog een geslaagd seizoen’

Patrick van Aanholt (middenvoor) viert zijn goal in de wedstrijd tegen Cambuur, 12 maart 2023. Beeld Pro Shots

Zo snel mogelijk naar het buitenland of eerst doorbreken in Nederland?

‘Het is van meerdere factoren afhankelijk’, zegt Patrick van Aanholt. Hij werd als 16-jarig talent door Chelsea weggeplukt bij PSV. Er volgde een reis langs negen verschillende clubs in zestien jaar. Nu, op zijn 32ste, is hij als huurling terug bij PSV.

Op trainingscomplex De Herdgang, dat in een modern jasje werd gestoken, is sinds zijn jeugdjaren veel vernieuwd. Ook Van Aanholt is veranderd. ‘Ik was een onwetend jochie toen ik wegging en nu ben ik een volwassen man met veel ervaring in het buitenland.’

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

Van Aanholt betwijfelt of jonge voetballers er goed aan doen om zijn voorbeeld te volgen en vroeg het buitenland moeten opzoeken. ‘In welk land en bij welke club kom je terecht? En hoe staat je omgeving ertegenover? Voor mijn gevoel was het een eenmalige kans die ik moest pakken.’

Zowel sportief als financieel zag de gespierde vleugelverdediger het als een buitenkans. Hij kreeg een appartement van Chelsea en zijn vader verhuisde mee naar Londen. Op het veld trainde hij met sterren als Frank Lampard en Didier Drogba en in 2010 maakte hij zijn debuut voor Chelsea. Maar tot een doorbraak bij de steenrijke club met Russische eigenaren kwam het niet.

‘Voor mij was het belangrijk dat mijn vader meeging, andere spelers gaan misschien liever in hun eentje. Als ik dat had gedaan, was de kans groter geweest dat ik was vastgelopen. Mijn vader bracht me naar de trainingen en stond erop dat ik op tijd thuis was als ik met teamgenoten in de stad ging eten. Hoewel ik het niet heb gered bij Chelsea, heb ik wel acht seizoenen in de Premier League gespeeld.’

Premier League of eredivisie?

‘Zonder enige twijfel de Premier League. Het is met afstand de mooiste voetbalcompetitie die er is. Het hoge niveau en de beleving om de wedstrijden heen; het is onevenaarbaar.’

Als 19-jarig talent kwam Van Aanholt in 2010 tot twee korte invalbeurten bij Chelsea, dat in dat seizoen de landstitel veroverde. Bij het stadion van de club uit Zuidwest-Londen hangt nog altijd een levensgrote afbeelding van de kampioensploeg uit dat jaar. Ook het guitige gezicht van Van Aanholt valt te ontwaren. ‘Ik was erbij, maar het voelde niet als mijn prijs.’

In het shirt van Sunderland en Crystal Palace streed hij jarenlang tegen degradatie. De linksback genoot van de intensiteit, het tempo en de totale overgave waarmee elke wedstrijd werd gespeeld. ‘Vooral in de eerste maanden moest mijn lichaam wennen aan het niveau. Mijn benen waren na een wedstrijd veel zwaarder dan ik gewend was.’

Van Aanholt oogt fit en energiek in zijn eerste maanden bij PSV. Met zijn rushes langs de zijlijn moet de verdediger ook in aanvallend opzicht van toegevoegde waarde zijn voor de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij. ‘In de Premier League speel je elke wedstrijd op een moordend tempo. In de eredivisie verschilt dat meer.’

Hij maakte in februari tegen Feyenoord zijn debuut voor PSV. De wedstrijd in De Kuip had volgens hem een vergelijkbare intensiteit als de duels die hij wekelijks in Engeland afwerkte. ‘Denk aan de manier van drukzetten, duelkracht, omschakelmomenten en het tempo van de bal. Je merkt aan elk aspect van het spel dat het niveau hoger ligt.’

Ook in de komende wedstrijden tegen Ajax, eerst zondag voor de competitie en volgend weekend in de bekerfinale, verwacht de negentienvoudig international de intensiteit die hij in Engeland gewend was. ‘Voor dit soort wedstrijden voetbal je.’

Plezier op het veld of een goedgevulde bankrekening?

Van Aanholt denkt even na: ‘Plezier op het veld. Alleen als je plezier hebt in wat je doet, kun je de beste versie van jezelf zijn. Hoe beter je presteert op het veld, hoe groter de kans dat je een goed contract krijgt.’

Als iemand dat heeft ervaren, is het Van Aanholt. Hoewel hij bij Chelsea een riant meerjarig contract had, voelde hij zich als huurling bij andere clubs soms eenzamer dan ooit. In die periode verhuisden zijn vriendin en hij zo vaak dat zij op een gegeven moment vroeg of ze niet beter een camper konden kopen.

De joviale Brabander leerde zichzelf niet te veel te binden aan teamgenoten – hoewel afstandelijkheid niet bij zijn karakter past. Maar zodra hij een band had opgebouwd, moest hij alweer afscheid nemen. Vooral in zijn periode bij Wigan Athletic FC en Vitesse had hij het gevoel dat hij nergens bij hoorde. Hij stond op het punt om zijn carrière vroegtijdig te beëindigen.

‘Ik heb gemerkt wat het met je doet als je geen plezier hebt op het veld: je bent minder scherp, omdat je gedachten sneller afdwalen. Mijn vrouw zag mijn schouders naar beneden hangen tijdens de wedstrijd en ik trok minder mee ten aanval dan ik zou kunnen.’

Het is de reden dat Van Aanholt sinds de winterstop weer het shirt van PSV draagt. Hij tekende anderhalf jaar geleden een driejarig contract bij Galatasaray. Maar na een goed eerste jaar belandde hij dit seizoen op de bank bij de Turkse topclub. ‘Er kwam een nieuwe president en nieuwe trainer waardoor mijn perspectief op speeltijd vertroebelde. Ik zat soms niet eens bij de selectie.’

Hoewel zijn vrouw en drie kinderen het geweldig naar hun zin hadden in Istanbul, besloot hij terug te keren naar PSV, dat hem voor anderhalf jaar huurt van Galatasaray. ‘Ik wilde het mijn gezin niet aandoen om na een paar maanden weer terug te moeten verhuizen. Dat hebben we genoeg gedaan. En ik kan nu bij PSV voetballen tot mijn contract bij Galatasaray afloopt.’

Voetbaltrainer of vastgoedmakelaar?

‘Geen van beide, maar het klopt dat ik vastgoed heb.’ Het nomadenbestaan in het buitenland dat hem soms zwaar viel, heeft ook een zonnige zijde: Van Aanholt boerde goed en heeft zijn geld voornamelijk in stenen geïnvesteerd. ‘Dat levert mij meer op dan het geld met de huidige rentestand op de bank te laten staan.’

Als kind uit een gezin dat het niet breed had, weet hij dat hij verstandig moet omgaan met zijn financiën. De jeugdspeler van PSV deelde een slaapkamer met zijn broertje en opa, die bij hen in huis woonde. Tegenwoordig bezit Van Aanholt naast zijn eigen woning meerdere panden in zijn woonplaats Den Bosch. Ook heeft hij een huis in Londen en Arnhem en twee in Spanje. Of hij in andere steden nog vastgoed heeft, wil hij niet zeggen. Hij is er zelf niet veel mee bezig. Liever richt hij zich op het voetbal.

Van Aanholt probeerde zich een tijdje in vastgoed te verdiepen, maar is naar eigen zeggen geen groot lezer. Hij laat het over aan zijn schoonvader, die accountant is van beroep. ‘Ik heb een heel goede band met hem. Maar als we over business praten zijn we even niet schoonvader en -zoon. Dan ben ik gewoon zijn klant. Dat kunnen we prima scheiden.’

Van Aanholt is niet uniek. Waar voormalig Ajacied Sjaak Swart vroeger een sigarenwinkel had en Feyenoord-icoon Coen Moulijn een heren- en damesmodezaak runde, handelt menig voetballer tegenwoordig in vastgoed. ‘Ik weet dat meer spelers het doen, met hen heb ik het er weleens over.’

Maar een gespreksonderwerp is het niet in de kleedkamer. Ook ziet Van Aanholt het niet als een statussymbool voor voetballers. ‘Ook andere mensen die zich het kunnen veroorloven investeren in vastgoed. Dat heeft niets te maken met of je voetballer bent.’

De KNVB Beker winnen of tweede worden in de competitie?

‘Ik ga niet kiezen, want ik ben ervan overtuigd dat we Ajax twee keer kunnen verslaan. Dat betekent dat we de beker winnen en in de competitie een belangrijke stap zetten richting de tweede plek, die aan het eind van het seizoen recht geeft op de voorronde van de Champions League.’

Het is de harde realiteit, beseft ook Van Aanholt, nu Ajax en PSV met nog vijf wedstrijden te gaan beiden acht punten minder hebben dan de koploper Feyenoord. ‘Zolang het kan, houd je als sportman hoop op de titel. Maar het feit is dat Feyenoord wel heel stabiel oogt.’

Dat geldt niet voor PSV, dat na vijf seizoenen zonder kampioenschap een gooi hoopte te doen naar de titel. Maar te vaak worden goede en slechte momenten in een wedstrijd met elkaar afgewisseld. ‘We zijn te wisselvallig’, beaamt Van Aanholt. ‘Maar dat heeft niet met een gebrek aan kwaliteit te maken. Het komt eerder door de instelling en concentratie waarmee we het veld betreden.’

Zondag wacht de eerste confrontatie met Ajax, in het Philips Stadion. ‘Ik kijk uit naar elke wedstrijd, maar dit blijven toch bijzondere wedstrijden, waar veel op het spel staat’, aldus Van Aanholt. ‘We moeten twee keer winnen, hoe we dat doen maakt mij niet uit. Als we dan de beker winnen en tweede worden, kunnen we denk ik alsnog spreken van een geslaagd seizoen.’