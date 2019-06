Mijn zoon van 13 is niet zo van het vrouwenvoetbal, maar goed, hij was gezellig mee met zijn moeder naar de wedstrijd tegen ­Kameroen. Vak H. Hij had een leuke middag, maar was ook nietsontziend in zijn oordeel: het enige dat hetzelfde is als bij de mannen is dat er 22 spelers op het veld staan.

Dat is wat kort door de bocht, maar kort door de bocht is een familiespecialiteit. Hij had de kern te pakken. Het is anders. En het voetbal was oerslecht over het algemeen genomen. Brrrr. Zelfs voor vrouwenvoetbal. Het deed pijn aan mijn ogen. Ze kunnen veel beter, die van Nederland.

Maar de vrouwen trekken ook een totaal ander publiek. Duizenden blijmoedige fans zonder bijtend cynisme, om ook de tweede bocht kort te nemen. Ze genoten van de sfeer en van de uiteindelijke winst. Liefst 2,2 miljoen tv-kijkers trok het duel, op een zaterdagmiddag. Ja, voetbal op tv is behang, zeggen critici dan. Maar dan is alles behang. Blijkbaar vinden 2,2 miljoen mensen het een mooier behangetje dan wat op een ­andere zender te zien is.

Van 2,2 miljoen tv-kijkers kunnen de meeste sporten, hoe hoog het ­niveau ook is, alleen dromen. ­Andere wedstrijden op het WK, ook tussen landen van verre continenten, trekken bij de NOS tussen de 700 duizend en 1 miljoen kijkers. Meestal meer dan Pauw, M, Van der Vorst ziet sterren. Zelfs veel mannen kijken telkens weer. Dat kan toch niet alleen zijn om hun ergernis te ventileren in grappige tweetjes. Sneu leven heb je dan.

Ik ben jarenlang uitgelachen om mijn vrouwenvoetbalvolgerschap. En nog. Geeft niets. We leven in een vrij land. Soms, als het spel vloeit, als Lieke Martens de tegenstanders haar hielen laat zien, is het geweldig. Ook omdat vrouwen zich niet zo aanstellen, hoewel ze met een ­inhaalslag bezig zijn. En omdat ze iets minder tactisch denken. De trainers praten bijvoorbeeld niet de hele dag over het compact houden van het spel, wat veel voetbal bij de mannen echt vreselijk maakt, behalve voor tactiekfreaks. Het voorkomen van voetbal is vaak belangrijker dan het creëren van voetbal.

Vrouwen creëren een nieuw soort voetbal. Soms is dat charmant of opwindend, soms gewoon goed en soms vreselijk. Misschien hebben ze nog wat in te halen als je het niveau relateert aan andere vrouwensporten. Maar ze zijn onderweg. Ze zijn een stuk fitter dan een jaar of tien geleden, hun balbehandeling en passing zijn fors verbeterd.

Misschien krijgen ze te veel aandacht. Het zou kunnen. Van vrijwel geen aandacht, pakweg tien jaar geleden, naar massale belangstelling. Dat hebben ze dan slim aangepakt, door prestaties en marketing , met hun lach en enthousiasme. Wat ­talloze sporten niet lukt, daarin ­slagen de voetballende vrouwen van de nationale ploeg. Ze hebben hun plaats onder de zon opgeëist. Of u dat nu leuk vindt of niet, ze zullen niet meer naar de schaduw verdwijnen. Het is de kracht van voetbal. Het is de magie van 22 mannen op een veld. Of van 22 vrouwen.