Valverde de terechte wereldkampioen, maar ook de gedroomde?

Alejandro Valverde deed op het voor hem perfecte WK-parcours alles goed en kroonde zich op 38-jarige leeftijd tot nieuwe wereldkampioen, de oudste na Joop Zoetemelk in 1985. De Spanjaard was was de terechte winnaar. Maar is hij ook de gedroomde?

Valverde klimt in het derde wiel. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het was de 103de overwinning uit zijn carrière, en ook de mooiste. In Innsbruck reed Valverde een perfecte race. In de finale van de wedstrijd over ruim 258 kilometer, na de loodzware slotklim over de ‘Hel van Höll’, een helling met een stijgingspercentage van som wel 28 procent, bleef hij over met de Canadees Michael Woods en de Fransman Romain Bardet. In de laatste kilometers sloot Tom Dumoulin nog bij het groepje aan, maar hij had geen energie meer over om mee te sprinten voor de zege en eindigde als vierde.

Valverde, die bij zes eerdere WK’s een podiumplaats bemachtigde (twee keer tweede en vier keer derde) werd in 2010 voor twee jaar geschorst vanwege het overtreden van de dopingwetten. Hij is nooit betrapt, maar het hoogste sporttribunaal CAS achtte aan de hand van DNA-materiaal bewezen dat hij betrokken was bij Operacion Puerto, de bloeddopingaffaire rond de Spaanse arts Fuentes.

Schoon

Bauke Mollema liet destijds weten dat wat hem betreft Valverde niet meer welkom was in de Tour. Zondag was hij milder voor de Spanjaard. ‘Valverde is de mooiste wereldkampioen die we ons kunnen wensen. Ik ken zijn verleden, maar de laatste jaren is hij nooit meer in verband gebracht met doping. Hij heeft na zijn schorsing nog zoveel gewonnen, dat zegt voor mij genoeg. Hij laat zien dat het ook op een schone manier kan.’

Thomas Dekker, de voormalig renner van Rabobank, reed op het WK van 2005 in Madrid nog samen met Valverde naar de kopgroep. Beiden waren klant bij dopingarts Fuentes. ‘Hij heeft me dat nooit persoonlijk verteld’, zegt Dekker. ‘Maar zoiets weet je van elkaar.’

Dekker is allang gestopt, maar Valverde ging door. In de twee jaar dat hij geschorst was werkte hij trainingen af alsof het wedstrijden waren. ‘Het blijft dubbel’, zegt Dekker die als analist bij de WK was. ‘Hij heeft nooit iets over zijn schorsing gezegd. Zou ik ook niet doen als ik hem was. Waarom zou hij? In Nederland zou dat nooit kunnen, maar in Spanje heerst een andere moraal over doping.’

Alejandro Valverde samen met Romain Bardet en Michael Woods. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘De Onverslaanbare’

Mede door zijn trainingsijver kwam Valverde na zijn schorsing sterker terug. Zijn bijnaam luidt ‘El Imbatido’, ‘De Onverslaanbare’. Met name in de Ardennen deed hij die bijnaam eer aan. Hij won in 2015 en 2017 Luik-Bastenaken-Luik en van 2014 tot 2017 alle edities van de Waalse Pijl.

Dekker, gevraagd naar de geloofwaardigheid van Valverde: ‘Zolang de wielersport bestaat, wordt er gebruikt. Daar moet je je ogen niet voor sluiten. Maar het is ook niet zo dat alle alarmbellen afgaan. Dat is het knappe van Valverde, iedereen vindt hem sympathiek, iedereen gunt hem deze zege, niemand heeft twijfels. Het is het mysterie Valverde.’

Na zijn schorsing werd Valverde nooit meer in verband gebracht met doping. ‘En hij is net zo vaak gecontroleerd als ieder ander', zegt bondscoach Thorwald Veneberg. ‘Ik heb een goed gevoel over deze periode in het wielrennen. Het gaat mij erom wat Valverde nu laat zien, en daar heb ik alle respect voor.’

Valverde werd ooit wielrenner, omdat hij niet zo wilde worden als zijn broer, die op zijn 30ste 102 kilo woog. Zijn andere broer is architect, hij ontwierp het huis van Valverde in Murcia, waar hij met zijn vrouw, drie kinderen en een hond woont. Dat is een andere hond dan Piti, de naam die op een bloedzak van Fuentes zou zijn gevonden.

Dat hij op zijn 38ste jaar nog steeds zo goed is, is volgens hem te danken aan een goede ploeg, zijn liefde voor de fiets en het geluk van thuis. Anderen zijn cynischer. Zoals de Belg Tim Wellens, die een paar jaar terug liet optekenen: ‘Collega’s zeggen: Valverde heeft talent. Dat is waar, maar ja.’

Terechte winnaar

Ook Dumoulin, die de beste eendaagse koers uit zijn loopbaan reed, noemde Valverde na afloop de terechte winnaar. Hij probeerde nog weg te rijden nadat hij zich had aangesloten bij het leidende trio. ‘Ik heb er even over gedacht om aan te vallen, maar Valverde was zo scherp. Die had dat meteen gezien. Meer viel er echt niet te halen voor mij.’

Is Valverde ook de gedroomde kampioen? Dumoulin: ‘Daar ga ik niets over zeggen. Ik ben best kritisch, maar ik heb geen zin in zure krantenkoppen na een prachtig WK.’