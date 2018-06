Valt Ronaldo nog wel onschadelijk te maken?

Marokko vecht woensdagmiddag tegen Portugal voor de laatste kans om de poulefase te overleven. Grote vraag: hoe stop je Ronaldo, de wondervoetballer op wie de tijd geen vat lijkt te krijgen? Drie experts geven antwoord.

1 - Laat hem nooit, maar dan ook nooit in schietpositie dicht bij het doel komen

Dan is het Russische roulette, weet Royston Drenthe. Hij was Ronaldo’s ploeggenoot bij Real Madrid en stond op de training geregeld tegenover hem. ‘In mindere fases gaat elke bal mis, maar hij blijft het proberen en ineens begint hij weer te scoren en dan is er geen houden meer aan. Nou, in zo’n fase zit hij nu, kan ik je zeggen.’

Probeer hem dus aan de zijkant van het veld te houden. ‘Vanaf daar word je een-tegen-een nooit geklopt. Hij is de snelste niet meer. Ronaldo wil je ook niet meer dollen, hij wil schieten vanaf de best mogelijk positie.’

Maar goed, Ronaldo kan natuurlijk gewoon richting strafschopgebied lopen en de bal vragen. Wat dan? Oud-mandekker Khalid Boulahrouz, die als Nederlands international tegen de Portugees speelde: ‘Dan moet je hem niet laten draaien, direct tegen hem aanhangen, zodat hij geen kant op kan. Tegelijkertijd uitkijken dat hij niet over je been probeert te vallen. Want vrije trappen schiet hij er tegenwoordig ook aardig in.’

Tip 2: laat weten dat je er bent. Dat hoef je Khalid Boulahrouz geen twee keer te zeggen. Op het WK 2006 schopte hij Ronaldo nog vakkundig de wedstrijd uit.

2 - Laat voelen dat je er bent

Voor Ronaldo is zijn lijf heilig, in alle opzichten. De ervaring leert: als een tegenstander besluit er direct stevig in te gaan, is hij iets voorzichtiger. ‘Hij vindt het niet prettig om tikkies te krijgen’, weet Drenthe. ‘Dan kan hij geïrriteerd raken. Zeker vroeger. Nu is hij beter in balans.’

In duel met Oranje op het WK 2006 in de kwartfinale moest de Portugees in de 34ste minuut geblesseerd naar de kant na een onzachte aanraking met Boulahrouz. De oud-international: ‘Wie mij kent weet dat het zeker niet mijn intentie was hem te blesseren. Zo’n voetballer was ik niet. Het was een tactische ingreep, want Portugal dreigde uit te breken. Voetbal is geen korfbal. Het is een contactsport en dan kunnen die dingen gebeuren. Hij gooide meteen de trukendoos open, dan heb je aan mij een slechte. Het was mijn taak aanvallers van scoren af te houden, dan ga ik niet opzij. Als je ontzag voor hem toont, van tevoren om zijn shirt gaat vragen, dan ben je sowieso klaar.’

Khalid Boulahrouz (36), Marokkaanse Nederlander, speelde onder meer bij RKC, HSV, Chelsea, VfB Stuttgart, Sporting Portugal en Feyenoord. Kwam 35 keer in actie voor Oranje, zo ook bij de WK’s van 2006 en 2010. Foto ANP

3 - Doe het samen

Dat harde treffen op het WK 2006 was een van de weinige keren dat Ronaldo niet beslissend was tegen een Nederlandse ploeg. Eind maart dit jaar wist Oranje hem tijdens een oefenduel met Portugal in Genève nogmaals het scoren te beletten. Matthijs de Ligt kreeg er met name de complimenten voor. ‘Matthijs speelde goed, maar de hele ploeg stond goed’, zegt oud-verdediger en assistent-bondscoach Kees van Wonderen.

Er was in dat duel niet een specifieke verdediger belast met de aanvaller, die het liefst vanaf de linkerflank naar het centrum sluipt. ‘Je moet niet alleen met hem bezig zijn, maar zorgen dat je heel compact voetbalt, dus alle spelers moeten steeds dicht bij elkaar blijven.’

Boulahrouz: ‘In Italië traint de verdedigingslijn vaak met een touw. Alle verdedigers zitten daaraan vast op iets van 10 of 15 meter van elkaar. Als de een opschuift moeten de anderen mee. Zo moet je het in het veld ook proberen te doen.’

Kees van wonderen (49). Was speler van NEC, NAC en Feyenoord. Bij de Rotterdammers haalde hij het totaal van 203 wedstrijden. Kwam vijf keer in actie bij Oranje. Is tegenwoordig assistent-bondscoach. Foto AP

4 - Val aan, maar haal snel de counter eruit

Marokko moet scoren om nog iets van dit toernooi te maken. Dat sluit de optie om massaal terug te zakken en te verdedigen bij voorbaat uit. Boulahrouz: ‘Ik denk ook dat het beter is om te proberen op de helft van Portugal te voetballen. Dan houd je ze zo ver mogelijk van het doel af.’

Maar is Ronaldo juist niet in de counter op zijn sterkst? ‘Achterin moeten er genoeg snelle mensen overblijven. De rest moet zo snel mogelijk proberen de bal te heroveren. Als je dat een paar keer lukt en je pikt zelf een goaltje mee, dan gaat hij zich ergeren.’

Zo’n situatie ontstond recent tegen Oranje. Van Wonderen liep in de catacomben na afloop toevallig achterlangs de Portugees, die de hele boel bij elkaar aan het schelden was. Van Wonderen: ‘Het was geen act, er was niemand bij. Het tekent zijn drive. Bij andere spelers die iets gewonnen hebben, zie je die afnemen. Hij wordt al gek als een oefenwedstrijd niet loopt zoals hij wil. Ik vind dat mooi.’

5 Accepteer dat hij altijd en overal kan scoren

Zelfs een geïrriteerde Ronaldo kan nog steeds een gevaarlijke Ronaldo zijn, zegt Boulahrouz. ‘Daarom is hij zo’n geweldenaar. Mijn waardering voor hem is alleen maar toegenomen.’

Drenthe: ‘Ook al raakt hij geen pepernoot, dan nog kan hij scoren, omdat hij zo compleet is. Hij kan zo ongelooflijk hoog springen bijvoorbeeld. Er komt altijd een keer een hoge bal en dan is-ie, patsboem, uit je rug geslopen of vliegt hij voor je langs. Dat gebeurt zelfs bij de allerbeste verdedigers. Dan kun je alleen maar bidden dat-ie mist.’

Als Ronaldo dan toch zijn doelpuntendans uitvoert, accepteer het en ga door. Drenthe: ‘Buig jij je hoofd als hij scoort, dan kun je het vergeten. Dan ruikt hij bloed en sloopt hij je helemaal. Ja, na de wedstrijd is-ie heel lief. Echt een topgozer. Maar wat heb je daaraan? Dus houd die kop omhoog. Altijd.’