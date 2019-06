Valt keuze IOC op Zweden of op Italië voor de Winterspelen van 2026?

De openingsceremonie van de Spelen in Pyeongchang in 2018. Beeld AP

Het Internationaal Olympisch Comité beslist maandag in Zwitserland over de toewijzing van die Spelen van februari 2026. Milaan is volgens de peilingen uit maart favoriet, op basis van de aanhang die Italianen in het internationale sportbestuur altijd om zich heen weten te vinden. Stockholm is met meer aarzeling de arena van de verkiezing, deze keer in Lausanne, binnengetreden. Op basis daarvan liggen de Zweden ook achter in de polls.

Daags na de 125ste verjaardag van het IOC, opgericht 23 juni 1894, zal de strijd beslist zijn. Het is dan minder dan zeven jaar tot de Winterspelen van 2026 werkelijk aanbreken.

Laatste vijf Winterspelen 2006: Turijn 2010: Vancouver 2014: Sotsji 2018: Pyeongchang 2022: Peking

Salvini

Er zijn stemmen die menen dat de koele stabiliteit van Zweden de voorkeur hoort te genieten boven het onzekere, soms verhitte politieke en economische klimaat van Italië, waar Matteo Salvini de belangrijkste pleitbezorger van het plan van Milaan en Cortina is.

De vicepremier, die namens zijn populistische Lega Nord het volgens hem zo mooie Lombardije aan de wereld wenst te tonen, is zonder moeite voorbijgegaan aan de enorme staatsschuld die zijn land heeft: 2.400 miljard euro.

Italië steunt de Spelen met garanties, waar Zweden slechts met intentieverklaringen is gekomen. In de tijd van het inleveren van de bieding plus het bezoek van de evaluatiecommissie van het IOC was er bovendien geen regering. De burgemeester van Stockholm, Anna König, heeft net als haar voorganger het verplichte stadscontract niet willen ondertekenen. Dat is naar Are geschoven, een wintersportplaats in Jämtland met 1.417 inwoners. Het dorp moet het geld vooral bijeenkrijgen door particuliere toezeggingen.

De Winterspelen van 2026 zullen financieel minder belastend zijn dan voorgangers als Sotsji 2014 (45 miljard euro aan kosten). Die vormden een afschrikwekkend voorbeeld voor andere steden in de wereld. Daardoor gingen voor de Winterspelen van 2026 vele voorgenomen kandidaturen van stadsbesturen de papierversnipperaar in. Zo ging het bij Lillehammer (het olympische stadje van 1994), Erzurum in Turkije, het Oostenrijkse Graz, Sapporo (het olympische oord van 1972), het Zwitserse Sion, dat de overdekte ijsbaan van Heerenveen in zijn plannen had opgenomen, en ten slotte spijtoptant Calgary, de Canadese stad die in november vorig jaar na een referendum (56,4 procent tegen) de campagne staakte.

Voorzitter van het IOC Thomas Back (derde van rechts) ontvangt onder andere de burgemeesters van Cortina en Milaan in Lausanne, waar zal worden gestemd over de toewijzing van de Spelen van 2026. Beeld AFP

Nieuwe regels

Zo bleven Milaan en Stockholm over. Zij kregen door nieuwe regels van het IOC minder strikte regels te verwerken. De kosten worden met vele honderden miljoenen verlaagd. Het IOC draagt zelf liefst 925 miljoen dollar (815 miljoen euro) bij aan het organisatiebudget dat de 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) niet te boven zal gaan. Er valt deze keer winst te maken.

De Spelen van 2026 zijn de eerste Winterspelen die volgens de kostenbesparende ‘Agenda 2020’ van het IOC (uit 2014) worden georganiseerd. Het gaat erom bestaande accommodaties te benutten, niks nieuws te bouwen. Stockholm en Are gaan de skischans van Falun en de biatlonbaan van Östersund benutten, plus de bobsleebaan van Sigulda in Letland, aan de overkant van de Baltische Zee.

Milaan dacht erover om de natuurlijke bobsleebaan van St. Moritz in Zwitserland te benutten, maar uiteindelijk werd het toch de Eugenio Monti-baan van het eigen Cortina d’Ampezzo die sinds 2009 gesloten is voor wedstrijden. Er wordt, puur uit chauvinisme, geld gestoken in een forse opknapbeurt.

Duurzaamheid

Onder de beloften van duurzaamheid, onder andere door 118 maatregelen uit de ‘Nieuwe Norm’ van het IOC, is in Zweden langzaamaan het klimaat veranderd om die Spelen, in 1912 voor het laatst gehouden in dat ultrasportieve land, toch binnen de grenzen te halen. In 1997 werd voor de Zomerspelen van 2004 verloren van Athene. In 1995 was Östersund de laatste Zweedse stad die de Winterspelen ambieerde. Daarna wilden de Scandinaviërs weinig meer weten van het geldslurpende, soms door corruptie (Nagano, Salt Lake City) verkregen sportfeest.

Bij alle gebruik van bestaande accommodaties liggen er voor Stockholm-Are nog drie forse projecten op de tekentafel. Er moet in de hoofdstad een olympisch dorp worden gebouwd, de stad verdient een skistadion zoals Noorwegen dat met de Holmenkollen van Oslo bezit en er moet een kostbare overdekte 400-meterkunstijsbaan worden gebouwd. Dat is een eis van het IOC dat na Albertville 1992 geen openluchtcompetitie voor de hardrijders meer heeft gekend.

Turijn 2006 legde een tijdelijke ijsbaan aan in een oude fabriekshal van autobouwer Fiat, de Lingotto Oval. Die kan niet weer worden benut, ook omdat Turijn vorig jaar september zich terugtrok uit de kandidatuur met collega-steden Milaan en Cortina. In de autostad hadden ze nog hun bekomst van het kostbare feest van twaalf jaar eerder.