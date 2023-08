Val vlak voor finish kost Hassan medaille op 10.000 meter

Sifan Hassan valt, vlak voor de finish en kan een medaille vergeten. Beeld Reuters

6 uur en 35 minuten rust had Sifan Hassan slechts tussen de voorronde van de 1.500 meter op zaterdagmorgen en de 10.000 meter in de Hongaarse avond. Maar het zou meer dan genoeg tijd voor Hassan zijn om bij te komen en de wereldtitel te veroveren. Dacht ze. Maar met een lichte maar penibele voorsprong kwam de Nederlandse op 25 meter voor de finish ten val en bleef met lege handen achter.

De 30-jarige Hassan nam zichzelf in acht in de eersten van de 25 ronden. Vanuit de achterste regionen van het pelotonnetje wachtte ze haar moment af om te versnellen en toe te slaan. Ze had er zelfs geen moeite mee om bij een tussentijdse versnelling na vier ronden de groep een meter of tien weg te laten lopen. Ze hield vast aan eigen tempo, dichtte kalmpjes het gat.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Het meest had Hassan vooraf te vrezen van de Ehtiopische Gudaf Tsegay, die de snelste tijd van dit atletiekseizoen achter haar naam had, en van de wereldrecordhouder en de wereldkampioen van 2022 Letesenbet Gidey, ook uit Ethiopië. Ook zij verschuilden zich in de openingsfase van de wedstrijd eveneens, al kozen zij er al iets eerder dan Hassan voor op te stomen naar de voorste gelederen van de groep.

Pas na 9.550 meter, met nog iets meer dan een ronde te gaan liet Hassan zich verleiden tot de weg naar voren en met een machtige sprint werkte ze zich voor de laatste bocht naar de koppositie. Het leek even de beslissende actie, al gaf Tsegay zich geen moment echt gewonnen. In de sprint raakten de twee elkaar nog. Hassan viel en Tsegay liep naar het goud in 31.27,18. Vlak daarna kwamen haar landgenoten Gidey (31.28,16) en Ejgayehu Taye (31.28,31) als tweede en derde over de streep en vormden een compleet Ethiopisch podium.

Hassan wandelde zonder medaille als oogst, na 31.53,35 minuten over de streep en eindigde als elfde.

Hassan had zich voorgenomen om bij de WK in Boedapest haar kunststuk van de Olympische Spelen van Tokio te herhalen, toen haalde ze goud op de 5.000 meter en 10.000 meter en brons op de 1.500 meter. Dat was een nog nooit eerder vertoond drieluik. Ook op de WK heeft nooit iemand zoiets gepresteerd en dat zal nog even zo blijven.