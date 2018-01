Val van BMX'er Van Gorkom is uitzonderlijk: 'Zwaarste ongeluk dat we hier hebben meegemaakt'

Gedeelde verantwoordelijkheid

In het verleden hebben we meermaals mensen gehad die over de hekken klommen om zelf te gaan rijden Jochem Schellens, directeur van Sportcentrum Papendal De olympische finale in Rio de Janeiro. Jelle van Gorkom wint zilver. © Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De baan is standaard afgesloten door hoge hekken en prikkeldraad. 'Dat moet', aldus Schellens. 'In het verleden hebben we meermaals mensen gehad die over de hekken klommen om zelf te gaan rijden. Daarom hebben we zelfs extra veiligheidsmaatregelen genomen: de trap om op de startheuvel te komen, is bijvoorbeeld ook nog afgesloten met een hek. En er hangt dus die ketting, vastgemaakt met een slot aan de reling onder aan de baan. Iemand is vergeten die ketting los te maken.'



Ook dat is weer een gedeelde verantwoordelijk, legt Schellens uit. De coach en sporters die gebruikmaken van de baan moeten zorgen dat de veiligheidsketting is losgemaakt voordat er getraind kan worden. Het is onduidelijk wie is vergeten de ketting weg te halen en wie de verantwoordelijkheid had. Bondscoach Bas de Bever was samen met talentencoach Rob van de Wildenberg aanwezig bij het ongeval, maar niet bereikbaar voor commentaar. Ook de Nederlandse BMX'ers houden zich afzijdig. Er komt een onderzoek naar het ongeval.