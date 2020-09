Vader Messi komt FC Barcelona vertellen dat Lionel hoe dan ook vertrekt

Als de vader van de voetballer spoorslags naar de club komt, is het hommeles. Vader Jorge Messi kwam invliegen uit Argentinië, om Barcelona duidelijk te maken dat zoon Lionel hoe dan ook vertrekt.

Het is een bekend fenomeen in het amateurvoetbal: de voetbalvader (voetbalmoeder) meldt zich bij de club om eens duchtig te praten met de trainer, die onverlaat. Of met het bestuur, als niets meer helpt.

Zoonlief (dochterlief) is ingedeeld in het verkeerde elftal. Hij staat op de verkeerde plaats. Zien ze dat dan niet? Wie zet hem nou reserve? Als het zo doorgaat, vraagt pa overschrijving aan voor zijn kind, naar de rivaliserende club in de buurt. Dan zullen ze eens wat beleven.

Woensdagochtend landt vader Jorge Messi (62) op vliegveld El Prat, met een privéjet vanuit Rosario, Argentinië. Hij is klein, draagt een simpel, groenig T-shirt, een spijkerbroek, witte schoenen en een mondkapje. Als verslaggevers hem tot minder dan anderhalve meter naderen, zegt de vader annex zaakwaarnemer dat het ‘moeilijk’ zal zijn voor zijn zoon om bij Barcelona te blijven. In sommige kranten staat dan al dat hij voor vijf jaar vertrekt naar de City Group, voor ongeveer 700 miljoen euro. Eerst drie jaar bij Manchester City voetballen, bij zijn favoriete trainer Josep Guardiola, en daarna bij de zusterclub in New York. Maar dat zijn geruchten.

Ontevreden

Bij Messi is het verhaal over de beschermende vader en de hulpbehoevende zoon ongeveer hetzelfde als bij amateurs, maar dan één miljoen keer uitvergroot, met nog één cruciaal verschil: Messi staat nooit reserve en mag voetballen op de positie waar hij wil. Hij hoeft niet zoveel te rennen als de anderen en hij krijgt het meeste geld van alle voetballers ter wereld. Alleen: hij is toch ontevreden, zelfs over de kwaliteit van zijn medespelers.

Hier in Barcelona komt vader Jorge vertellen dat Lionel na twintig jaar klaar is met de stad waarheen hij als kind emigreerde. Barcelona was destijds bereid de groeibehandeling met hormonen te betalen die van het piepkleine ventje een iets groter kereltje maakten. De rest is geschiedenis.

Tot deze woensdag dan. Op deze dag begint de toekomst. Bedankt voor alles, zal Jorge Messi zeggen tegen voorzitter Bartomeu. Maar nu wil Lionel overschrijving. Meteen. Hij mag voor niks weg, denkt het kamp-Messi, op grond van een afspraak dat hij om niet mocht vertrekken vóór een bepaalde datum. Nietwaar, de kostprijs bedraagt 700 miljoen, oordeelt de club, die stelt dat de datum van gratis vertrek is overschreden, coronatijd of niet. Messi heeft gewoon nog één jaar contract.

Junior heeft met de nieuwe trainer Ronald Koeman gesproken, die hem als pijler ziet van een nieuw te bouwen elftal, waarin naar het schijnt ook ruimte is voor Georginio Wijnaldum. Het was geen fijn gesprek, want Messi mag niet meer met zijn vriend Suarez voetballen en de trainer wil dat hij privileges inlevert bij de club die bijna FC Messi is gaan heten. Koeman wil ook denken aan tijden na Messi, die immers 33 is.

Zonder Messi

Moeten ze vooral doen, vindt Messi, maar dan liever meteen zonder hem. Dat komt zijn vader duidelijk maken. Messi zelf is geen groot spreker. Hoewel? Kijk eens naar het filmpje van zijn toespraak op 4 augustus 2019 in Camp Nou, vóór de oefenwedstrijd tegen Arsenal. Het stadion is afgeladen vol. Wat niet in het filmpje zit, is de opkomst van twee belangrijke nieuwelingen bij de presentatie. Een ovationeel applaus klinkt voor Frenkie de Jong, vooral van Nederlandse vakantiegangers. Daarna komt Griezmann, onwetend op weg naar zijn slechtste seizoen ooit.

Tenslotte arriveert Messi. Het applaus, de ovatie, het gegil, het is een kwestie van kippenvel in zomerhitte. Dan neemt Messi de microfoon terwijl de camera loopt. Hij praat bijna twee minuten. Als hij even stil is, zie je hem met een kauwgompje in de weer. Hij heeft nog een baard en kijkt ernstig. Hij tikt soms met de ene voet het andere been aan en loopt op en neer. Zijn verhaal gaat over ambitie. Het is moeilijk om hier te staan, verwijst hij naar de uitschakeling in de halve finale van de Champions League tegen Liverpool, na de zege met 3-0 thuis en de nederlaag met 4-0 op Anfield. Hij is trots op de achtste titel in elf jaar, maar hij hoopt vooral op nieuw elan en hij wil strijdlust zien. Applaus daalt op hem neer.

Valt dat even tegen, een jaar later. Met 8-2 verloren van Bayern. Geen kampioen. Slecht bestuur. Niet genoeg topspelers. Verouderde groep. Strijdlust? Nauwelijks ontdekt. Ook hijzelf heeft het hoofd gebogen. Hij wil weg, richting frisse lucht. Als dat niet zomaar lukt, regelt pa het maar. Lionel is alvast weggebleven van de training. Vader en zoon vertrouwen elkaar blindelings, al was daar dan een belastingzaak die hun imperium bijna omver blies.

Pa moet in de slag met voorzitter Bartomeu. Wie weet, draait het vertrek uit op een rechtszaak om miljoenen. Ook dat is anders dan bij de amateurs.