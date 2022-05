Vader en zoon Van Ass flikken het weer met HGC

Seve van Ass schudt een hockeyer van Hurley van zich af.. Beeld Pro Shots / Bart Scheulderman

Een bescheiden vuist in de lucht, gevolgd door een high five en een vluchtige knuffel met zijn zoon Seve. Als zondagmiddag op het hoofdveld van Hurley in Amstelveen duidelijk is dat HGC het felbegeerde vierde play-offsticket heeft veroverd, blijft coach Paul van Ass de rust zelve. In het kringetje op het veld spreekt hij na de sterke 7-2-winst op het reeds gedegradeerde Hurley – in het Engels – zijn internationaal georiënteerde hockeyers toe. ‘Dit was een fantastisch voorproefje op de zes finales die we nog gaan spelen.’

Als nummer vier van de hoofdklasse neemt HGC het in de halve finale van de play-offs (in een best-of-three) op tegen nummer één Bloemendaal. ‘In de competitie hebben we thuis gelijkgespeeld tegen Bloemendaal en uit met 2-1 verloren’, zegt Van Ass over de regerend landskampioen die onlangs de Europese hoofdprijs (Euro Hockey League) won. ‘In de play-offs kan er van alles gebeuren. Het is nooit klaar voordat het echt klaar is. Daarom is het geweldig dat we er überhaupt weer bij zijn.’ Pinoké – Amsterdam is de andere halve finale bij de mannen.

Voor vader en zoon Van Ass is het de derde keer dat ze zich gezamenlijk met HGC plaatsen voor de play-offs. Eerder gebeurde dat in 2010 (finale verloren van Bloemendaal) en 2019 (uitschakeling in halve finale door Kampong). In 2020 lag de Wassenaarse ploeg ook op koers om de top-vier te halen maar toen werd de competitie vanwege corona vroegtijdig afgebroken.

Dit seizoen kende HGC een tegenvallende eerste helft van de competitie. Mede door de rugproblemen van international Seve van Ass kwam de lichtblauwe machine moeizaam op gang. Ook het inpassen van de vele buitenlanders (onder anderen twee Engelse spelers, een Schot, een Canadees en een Spanjaard) die HGC afgelopen zomer haalde, had zijn tijd nodig. Met de terugkeer van captain Van Ass in het hart van de ploeg kwam HGC na de winterstop goed op stoom. De Gazellen beschikken over een ijzersterk middenveld dat in staat is een overtalsituatie te creëren, met voorin razendsnelle aanvallers.

Twee toptalenten

Volgens coach Paul van Ass is het geheime wapen van HGC na de winterstop vooral de stormachtige ontwikkeling van twee toptalenten: aanvaller Jan van ’t Land – die zondag twee prachtige goals maakte – en aanvallende middenvelder Lucas Veen. ‘Aan het begin van het seizoen was Jan pas 16 jaar en Lucas 17. Hun ontwikkeling gaat op en neer, maar je ziet dat zij allebei een heel hoge bovengrens hebben. De afgelopen maanden maken ze in één keer het verschil’, aldus Van Ass.

Paul van Ass spreekt de hockeyers van HGC toe. Beeld Pro Shots / Bart Scheulderman

Lucas Veen is de zoon van hockey-iconen Stephan Veen (tweemaal olympisch goud) en Suzan van der Wielen (tweemaal olympisch brons). Ook de vader van Jan van ’t Land is een bekende in de hockeywereld; hockeycoach en oud-international Jan Jorn van ’t Land.

Wisselwerking

Paul (61) en Seve van Ass (30) hebben onlangs uitgesproken dat ze tot de olympische zomer van 2024 hun club HGC trouw willen blijven. Vier jaar geleden werden vader en zoon herenigd in Wassenaar waar ze de komende jaren nog mooie plannen hebben. De wisselwerking tussen Van Ass senior en junior verloopt heel natuurlijk. ‘We zijn het zo gewend om met elkaar samen te werken, dat gaat geruisloos. Het is ook wel lekker dat Seve zo’n belangrijke rol in het team heeft. Hij is echt een leider.’

Wat dat betreft is de situatie heel anders dan tien jaar geleden toen Van Ass senior bondscoach was van het Nederlands team en zijn destijds 20-jarige zoon op het laatste moment liet afvallen voor de Olympische Spelen van Londen. ‘Dat was lastig, maar die situatie heeft toen helemaal niet tussen ons in gestaan. Seve en ik zijn precies hetzelfde; we gaan altijd voor het hoogst haalbare.’

Voor de komende weken is dat voor de familie Van Ass zonder twijfel het veroveren van de landstitel. De laatste keer dat HGC kampioen van Nederland werd, was ruim 25 jaar geleden. De naam van de trainer van het gouden HGC van 1996? Paul van Ass.