Vachier-Lagrave pakt in 2007 met een sublieme slotcombinatie de overwinning op Fontaine

De website chess.com publiceerde midden in de zomer een artikel dat beter past bij het eind van het jaar. Aan de hand van suggesties van medewerkers presenteerde de redactie een ranglijst van de mooiste partijen uit de geschiedenis. Verrassingen leverde de toptien niet op. De eerste plaats van Kasparov – Topalov, Wijk aan Zee 1999, is even voorspelbaar als die van Queen in de Top 2000.

Hoe vaak dergelijke lijstjes ook passeren, altijd controleer ik welke eigen favorieten ontbreken en welke door de samenstellers hoog gewaardeerde partijen vergeten of onbekend zijn. Ditmaal viel het mee. De medewerkers van chess.com hebben een goede smaak en ze kennen de geschiedenis. Ook de meesterwerken van de aartsvaders werden vaak genoemd.

Bij één partij aarzelde ik. Fontaine – Vachier-Lagrave, waarom kwam niet meteen een herinnering boven? Bij controle bleek dat ik Vachiers sublieme slotcombinatie kende, maar dat de naam van zijn tegenstander en de beginzetten in een van de gaten van het geheugen waren verdwenen.

De partij komt uit de voorlaatste ronde van het Frans kampioenschap in 2007. Vachier had een half punt achterstand op koploper Tkachiev en moest met zwart winnen om uitzicht te houden op de eindzege. Twee dagen later versloeg hij Tkachiev in een play-off en werd hij voor het eerst nationaal kampioen.

Fontaine – Vachier-Lagrave

Aix-les-Bains 2007



1. Pf3 f5 2. d4 Pf6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. 0-0 0-0 6. c4 d6 7. Pc3 Pc6 8. b3 e5 9. dxe5 dxe5 10. La3 e4

Een dapper, maar dubieus kwaliteitsoffer.

11. Lxf8 Dxf8 12. Pd4 Pxd4 13. Dxd4 Le6 14. Dd2 h5 15. Tad1 h4 16.

Lastiger voor zwart is 16. Pb5 De7 17. Df4.

16 ... Kf7 17. Df4 Dc5 18. Pb5

Ten onrechte laat wit de pion op h4 ongemoeid. Na 18. Dxh4 Th8 19. Df4 Lh6 heeft hij de uitweg 20. Pa4 Da5 21. b4! Dxa4 22. Dxc7+ Pd7 23. b5.

18 ... hxg3 19. hxg3 Tc8 20. Pd4 Ld7 21. g4

Wit meende dat zijn moment om te schitteren was gekomen.

21 ... Pxg4 22. Pxf5 Lxf5 23. Td5 Dxd5

Vachier dacht dat dit dameoffer gedwongen was. Later zag hij dat zwart na 23 ... Df8 24. Lxe4 Pf6 beter staat.

24. cxd5 Le5 25. Dc1 Lh2+ 26. Kh1 Th8 27. Dc4

Veel eenvoudiger is 27. e3, waarna zwart genoegen moet nemen met de zetherhaling 27 ... Ld6+ 28. Kg1 Lh2+.

27 ... Ld6+ 28. Kg1 Lh2+ 29. Kh1 b5! 30. Dxb5?

Met 30. Dc6 kan wit zich handhaven.

30 ... e3! 31. Lf3 Pxf2+ 32. Txf2 exf2 33. Kg2 Lg1 34. Dc6

Na 34. Kf1 Th2 35. Lg2 Txg2 36. Dc6 (36. Kxg2 Lh3+) 36 ... Th2 37. Dxc7+ Kf6 heeft wit geen eeuwig schaak

34 ... Th2+ 35. Kg3 f1P+ 36. Kf4 Th4+ 37. Kg5 Le3+! 38. Kxh4 g5+ 39. Kh5 Pg3+

Wit geeft op. Hij staat mat na 40. Kh6 g4.