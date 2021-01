Vachier-Lagrave hoeft niet te wanhopen na slechte reeks in Wijk aan Zee

De Fransman Maxime Vachier-Lagrave lijkt de grote verliezer van het Tata Stee toernooi. Na drie nullen en geen enkele winstpartij mocht hij van geluk spreken dat zijn Duitse tegenstander Alexander Donchenko afgelopen woensdag een riante stand zo ernstig mishandelde dat hij nog verloor. Niettemin dreigt Vachier zoveel ratingpunten kwijt te raken dat hij uit de toptien van de wereldranglijst zal vallen

Alle reden voor treurnis dus? Welnee, in het recente verleden is gebleken dat een slecht resultaat in Tata Chess de voorbode kan zijn van een hoogtepunt in een ­carrière. De Rus Sergey Karjakin en de Amerikaan Fabiano Caruana wonnen de kandidatentoernooien in 2016 en 2018, nadat ze twee maanden tevoren in Wijk aan Zee ver onder de maat waren gebleven.

Zo kan het ook gaan met Vachier, die ­bovendien een beter uitgangspunt heeft dan zijn twee voorgangers. Na de eerste helft van het vorig jaar afgebroken kandidatentoernooi deelt hij de leiding met de Rus Nepomniatsjtsji. Als de strijd ergens in de komende maanden wordt hervat, hoeft hij slechts zeven partijen op het toppunt van zijn kunnen te spelen.

Het kan een voordeel voor Vachier zijn dat hij gedurende de afgelopen weken is gewaarschuwd. Tweemaal ging hij met zwart ten onder in de vlammen van een riskante openingsvariant, die zo’n vijftig jaar geleden tot de favorieten van Bobby Fischer behoorde. Het zal hem straks in het kandidatentoernooi niet opnieuw overkomen.

Caruana – Vachier-Lagrave

Wijk aan Zee 2021

1.e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 Db6 8. Dd2 Dxb2 9. Tb1 Da3 10. Le2

Eerder in het toernooi had de Zweed Grandelius tegen Vachier succes met 10. f5.

10 ... Pc6 11. Pxc6 bxc6 12. e5 Pd5 13. Pxd5 exd5?

Dit is al de beslissende fout. Zwart moet 13 ... cxd5 spelen.

Diagram links

14. e6!

Veel sterker dan 14. 0-0 dxe5 15. fxe5 Le7 16. Tb3 Lxg5 17. Dxg5 Dc5+ 18. Kh1 0-0. Na Caruana’s dolkstoot kan zwart slechts kiezen uit diverse kwaden. Na 14 ... Lxe6 of 14 ... fxe6 is 15. 0-0 met de dreiging 16. f5 fataal.

14 ... f6 15. Lh5+ Kd8 16. Lh4 d4

Of 16 ... Lxe6 17. 0-0 d4 18. Lf2 c5 19. Lf3 Tc8 20. De2 Ld7 21. Tb7 met beslissende aanval.

17. Lf2 Dc3 18. f5! Dxd2+ 19. Kxd2

Zwart heeft een directe mataanval gepareerd, maar zijn stelling is verlamd door de pion op e6. Caruana zal hebben genoten van het vervolg.

19 ... c5 20. Lf3 Ta7 21. g4 g6 22. Lh4 Le7 23. Tb6 h5 24. h3 Ke8 25. Lg3 Tc7 26. Kd3 hxg4 27. hxg4 Txh1 28. Lxh1 gxf5 29. gxf5 Lf8

Diagram rechts

30. Kc4 Th7 31. Le4 Le7 32. Lxd6 Lxd6 33. Txd6 Lb7 34. Lxb7 Txb7 35. Txa6 Tb2 36. Kxc5 Txc2+ 37. Kxd4

Zwart geeft op.