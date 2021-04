Vaccinatiebereidheid onder olympiërs en paralympiërs uiterst hoog: ‘minder dan één procent’ weigert

Beeld ANP

Handbalinternational Yvette Broch liet vorige week weten af te zien van het vaccin. Zij was de eerste die zich daarover in het openbaar uitsprak. De international lijkt een eenling en kent weinig navolging, volgens de huidige schatting hooguit twee anderen in de recordafvaardiging voor Japan. Er wordt gerekend met een olympische ploeg van zeker driehonderd sporters. Het team voor de later aanvangende Paralympische Spelen zal honderd koppen tellen.

Bij de ceremonie van ‘100 dagen tot Tokio’ liet de technisch directeur van NOCNSF, Maurits Hendriks, tot vreugde van de atleten weten dat de Nederlandse sporters voorrang zouden krijgen bij de vaccinatie.

Sportminister Van Ark (VVD) en gezondheidsminister De Jonge hadden daarmee, in lijn met de regeringen van landen als België en Duitsland, ingestemd.

Algemeen directeur Gerard Dielessen sprak bij dat persmoment over het belang van het ontvangende land. ‘Onze Japanse gastheren zullen blij zijn. Zij hebben alle landen gevraagd om hun teams te laten vaccineren. Het is, zoals eerder gezegd, geen voorwaarde om deel te nemen, maar er bestaan daar natuurlijk toch grote zorgen over in Japan.’

Het vaccineren van de olympische en paralympische afvaardiging met het Pfizer-BioNTech vaccin is de voorbije week begonnen op Nationaal Sportcentrum Papendal. Daar is een reguliere prikstraat ingericht, waar de sporters ook gebruik van maken. Door de vele buitenlandse trainingskampen van de olympiërs is het vaccineren niet in korte tijd achter de rug.

Chef Van den Hoogenband: ‘Het vaccineren gaat nog wel even door. We houden daarbij rekening met verblijf in het buitenland en wedstrijdschema’s. Het principe is twee vaccinaties. Mogelijke individuele afwijkingen van dat principe worden medisch bekeken.’

Van den Hoogenband sluit zijn appbericht af met de dienstmededeling: ‘Het aantal afzeggers is echt zeer beperkt. Voor zover we nu weten gaan we ervan uit dat dit onder de één procent blijft. Maar het proces loopt nog.’ Vrijdag, negentig dagen voor het begin van de Spelen, werd in de regio Tokio opnieuw de noodtoestand uitgeroepen.