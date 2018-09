Utrecht-trainer en clubman Jean-Paul de Jong ontslagen

Jean-Paul de Jong. Foto ANP

Als Jean-Paul de Jong op dinsdagochtend wil wegrijden van het parkeerterrein voor stadion Nieuw-Galgenwaard moet hij een lesauto voorrang geven. Zo kruipt er symboliek in het laatste beeld van het clubicoon dat de avond ervoor door de leiding van zijn lievelingsclub FC Utrecht is ontheven van zijn taken als hoofdcoach; De Jong die achter een lesauto aanrijdt.

De 47-jarige De Jong moest bij FC Utrecht groeien in de schaduw van Erik ten Hag als assistent, maar kon daar uiteindelijk nooit uitstappen toen de even succesvolle als dominante Ten Hag eind 2017 naar Ajax vertrok. Feitelijk zat De Jong nog vrij lang in het zadel aangezien er direct scepsis in de spelersgroep heerste over zijn tactische en didactische gaven. Grootaandeelhouder Frans van

Seumeren in een persverklaring gisteren: ‘Toch hebben we besloten hem een kans te geven.’

Van Seumeren, tevens commissaris technische zaken, had De Jong de promotie toegezegd toen die in 2015 van Eindhoven overkwam om assistent te worden en maande de spelersgroep over hun bedenkingen heen te stappen. Behoorlijke resultaten maskeerden de sluimerende onvrede slechts. FC Utrecht eindigde vorig seizoen als vijfde, onder De Jong behaalde FC Utrecht in totaal de meeste punten na Ajax, PSV, Feyenoord en AZ.

Het is de vraag in hoeverre daar het stempel van de hoofdtrainer op rust. Assistenten Rick Kruys en Marinus Dijkhuizen leidden al snel de trainingen en verzonnen de tactiek. Afgelopen zomer volgde een formele bevestiging van de bevoegdheden, met De Jong als een soort manager boven veldtrainers Dijkhuizen en Kruys.

De Jong bleef zo het boegbeeld van de club en dus ook de gesprekken met de pers doen. Daar ligt niet zijn talent. Een reactie na FC Utrecht - VVV (1-1) ging viraal op social media, omdat De Jong honderd woorden nodig had om zijn punt te maken. Wat dat punt nou precies was, bleef vaag. Ook Ten Hag is geen verbaal wonder, maar hij won door zijn denk- en werkwijze steeds meer krediet bij de spelersgroep waar De Jong die eerder verloor.

FC Utrecht wil een vast lid van de top-5 worden. Maar afgelopen zaterdag werd er geen antwoord gevonden op de tactiek van het gepromoveerde Fortuna Sittard om snel de lange spits Novakovic te zoeken. Door de remise (1-1) staat FC Utrecht nu elfde. Routinier Urby Emanuelson na afloop op het clubkanaal: ‘We hebben zoveel goede spelers in de ploeg, maar dat moet er wel een keer uit gaan komen.’

De clubleiding greep twee dagen later in. Aanvoerder Willem Janssen gisteren: ‘Zij weten ook wat er speelt. Als je zo snel mogelijk omhoog wil, moet er iets gebeuren.’

Erfenis

Het afscheidsgesprek voltrok zich maandagavond ‘in goed overleg’, vertelde directeur voetbalzaken Jordy Zuidam. ‘Jean-Paul is heel realistisch, al was dit zijn droom.’

De nijvere middenvelder speelde 371 duels voor FC Utrecht, waar hij als jochie al kwam. Hij was er jeugdtrainer, assistent-trainer en hoofdtrainer. Zijn werklust, verantwoordelijkheidsgevoel en sociale inborst maakten hem geliefd bij bestuursleden, fans en collega’s.

Maar er was de erfenis van Ten Hag. Ten Hag reviseerde FC Utrecht van pluk-de-dag-club tot een op-en-top-profclub. Niet alleen liet hij verloren gewaande talenten schitteren, vond hij nieuwe posities voor vastgeroeste spelers en sleep hij verschillende speelstijlen in; hij eiste dat alle clubmedewerkers op hun tenen liepen.

De meer creatieve, impulsieve De Jong werkte niet minder hard, maar sloeg een andere toon aan en legde andere accenten, zeggen insiders. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam, oud-ploeggenoot van De Jong, zag de ongemakkelijkheid en onduidelijkheid niet afnemen. ‘Dan moet je eerlijk zijn.’

FC Utrecht heeft door het interlandvoetbal wat speling in de zoektocht naar een opvolger. Kruys en Dijkhuizen nemen tot die tijd de taken waar op interim-basis. Een meer ervaren hoofdcoach lijkt de voorkeur te hebben van de clubleiding.