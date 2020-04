Utrecht moet organisatie Vuelta-start teruggeven, hoop is op 2022 gericht

Beeld AFP

De start van de Spaanse wielerronde in Nederland stond aanvankelijk gepland voor 14, 15 en 16 augustus. Maar door de verplaatsing van de Tour de France van juli naar september, vanwege de coronamaatregelen, ging de wielerkalender op de schop en schoof de Vuelta door naar een nog onbekende datum in het najaar. ‘Drie etappes verplaatsen, op drie dagen, door 34 gemeenten met start- en finishplaatsen bleek een brug te ver’, aldus Van Hulsteijn.

Bovendien is in die periode de Jaarbeurs niet beschikbaar als locatie voor start, finish, organisatie, deelnemers en media. ‘Dat is zo’n cruciale verbinding dat we toen eigenlijk al meteen wisten dat het ophield. ‘De organisatie ging nog wel serieus op zoek naar alternatieve locaties. Van Hulsteijn: ‘Maar het zou ook betekenen dat je in vier maanden tijd het parcours moet aanpassen. Los van alle kosten die daarmee gemoeid zijn, is dat organisatorisch en technisch te complex.’

Koersdirecteur Javier Guillén liet namens de Vuelta in een verklaring weten ‘diep onder de indruk’ zijn geraakt door de organisatie in Nederland. ‘Wij zijn dan ook teleurgesteld dat het vanwege deze vervelende omstandigheden niet door kan gaan.’ De Vuelta-start van volgend jaar is al vergeven aan het Spaanse Burgos. Afgesproken is nu om te kijken of 2022 haalbaar is voor Utrecht.

Het annuleren van het evenement levert volgens Van Hulsteijn geen al te grote kostenposten op, mits het evenement naar 2022 wordt verplaatst. ‘Veel zaken, zoals het ontwikkelen van een website, een huisstijl en een mobiliteitsplan, zijn geen weggegooid geld als de Vuelta-start op een later moment alsnog wordt gehouden.’ Aan het afhuren van de Jaarbeurs waren geen kosten verbonden, omdat met het evenementencomplex een partnership was afgesloten. De fee van 3,25 miljoen euro, waarvan het eerste gedeelte al was betaald aan de Vuelta, wordt teruggestort vanwege overmacht.

De Vuelta-start vindt nu plaats in Baskenland, met een etappe van Irun naar Eibar. De drie ritten in Nederland worden niet vervangen, waardoor de ronde niet uit 21 maar uit 18 etappes zal bestaan. Of Van Hulsteijn gaat kijken, moet hij nog zien. ‘We weten überhaupt nog geen datum voor de start. En het is ook maar de vraag of het hele evenement doorgaat vanwege corona. Ik heb in elk geval een soort open uitnodiging van de organisatie. We zijn altijd welkom. Ook in Baskenland.’