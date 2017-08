Usain Bolt, afgezette zonnegod van de atletiek, lijkt opgelucht dat het voorbij is

Gatlin als verrassing

Hij zei dat ik de fluitconcerten niet verdiende Gatlin

De aanloop naar dit WK werd verstoord door zijn chronische rugproblemen en andere fysieke klachten. Hij liep slechts drie wedstrijden. In de halve finale bleek al dat hij kwetsbaar was. Coleman, die met 9,82 de snelste seizoenstijd had gelopen, versloeg hem in een direct duel met 0,01 seconde. Dat Gatlin zich in de finale zou mengen om de wereldtitel kwam niettemin als een verrassing. De 35-jarige veteraan, die in 2005 wereldkampioen werd op de 100 en 200 meter, was dit seizoen matig op dreef. Hij liet zich weinig zien in Europese wedstrijden en maakte ook in de halve finale een uitgebluste indruk. Hij leek geschokt dat er massaal boegeroep klonk toen hij werd voorgesteld aan het publiek.



De Britse weerzin tegen Gatlin komt voort uit de twee dopingschorsingen die hij heeft uitgezeten, een in zijn studententijd en een na het behalen van zijn olympische titel in 2004. Na zijn terugkeer in de atletiek, in 2010, bleek hij nog harder te kunnen lopen dan voor zijn vierjarige schorsing, ondanks zijn hoge leeftijd. Vooral in de Britse pers werd die vooruitgang met scepsis bekeken. Gatlin werd afgeschilderd als de prins der duisternis, de bedrieger die Bolt, de zonnegod van de atletiek, kwam afzetten. Er werd weinig aandacht besteed zijn verklaringen voor zijn progressie: zijn natuurlijke talent (Gatlin was als student al een ongewoon snel), zijn onberispelijke techniek en gezonde levensstijl (hij is vele kilo's lichter dan aan het begin van zijn loopbaan).



Boegeroep

Dat Gatlin leed onder zijn reputatie bleek zondag meteen na de finish van de 100 meter. Met een woedende blik keek hij de tribunes in. Het vuur spatte uit zijn ogen terwijl hij een vinger op zijn lippen legde, ten teken dat de toeschouwers dienden te zwijgen. Dat gebeurde niet: het boegeroep hield aan, ook nadat Bolt Gatlin met een lange omhelzing had gefeliciteerd. 'Hij zei dat ik de fluitconcerten niet verdiende', aldus Gatlin. Hij liep, anders dan Bolt, wel zijn beste tijd van het seizoen.



De Jamaicaanse wereldrecordhouder vatte de nederlaag luchtig op. Na zijn eindeloze ereronde stond hij geduldig tientallen cameraploegen te woord. Hij weet dat een nederlaag weinig veranderd aan zijn positie in de atletiek. Hij zal altijd uniek blijven vanwege zijn zes olympische zeges op de 100 en 200 meter. Hij leek vooral opgelucht dat zijn loopbaan er bijna opzit: alleen de 4x100 meter estafette wacht komende week nog.



Bolt ziet ernaar uit zijn dagen op Jamaica in ledigheid te slijten: op het strand, in de nachtclub, door de natuur racend op zijn quad. De pijn van de dagelijkse trainingen is voorgoed voorbij, hij kan zich zonder schuldgevoel laven aan junkfood. 'Het is geweldig geweest', zei hij in een dankwoord tot de teleurgestelde toeschouwers. 'Het spijt me dat ik het niet beter heb kunnen doen, maar zo gaat het soms.'