US Open loopt gedroomde halve finale mis - en waarom Nadal daar niet rouwig om is

Of Del Potro dat is? Op papier niet. De Argentijn heeft op hard court een positieve score tegen Nadal: hij won vijf van hun negen eerdere ontmoetingen: de halve finale van de US Open van 2009 eindigde zelfs in driemaal 6-2 voor de latere kampioen met de zwiepende forehand. Ook de laatste twee wedstrijden wist hij te winnen. Vanwege zijn lengte (1.98) heeft hij minder moeite met de hoog opstuitende topspinballen van Nadal dan andere tennissers. Hij kan ze hard en vlak de hoek in beuken.



Daar staat tegenover dat de 28-jarige Del Potro de afgelopen jaren nog vaker geblesseerd is geweest dan de Spaanse nummer één. Hij is aan beide polsen geopereerd, speelde tussen 2014 en 2016 maandenlang geen wedstrijden en heeft sinds zijn titel in New York nooit meer een grandslamfinale gehaald. In 2013 stond hij op Wimbledon voor het laatst in een halve finale.



In de finale zal Nadal of Del Potro het moeten opnemen tegen een debutant in de eindstrijd van een grandslamtoernooi: Kevin Anderson of de Pablo Carrena Busta. De lange Zuid-Afrikaanse veteraan (2.03 meter) en de Spaanse gravelspecialist hebben optimaal geprofiteerd van de afzeggingen van voormalige US Openwinnaars Andy Murray, Novak Djokovic en Stan Wawrinka.



Voor een stunt is New York van alle grandslamsteden de beste plek gebleken. Van de laatste 55 toernooien (sinds 2004) zijn er 51 gewonnen door slechts vijf spelers: Federer, Nadal, Djokovic, Murray en Wawrinka. In New York was de kans op een verrassing het grootst: Marin Cilic en Del Potro behoren ook tot de kampioenen.