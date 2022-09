US Open: een tennistoernooi als gaststad New York: druk, peperduur en overal geluid

Filmregisseur Spike Lee schreeuwt aanmoedigingen naar Serena Williams. Beeld AFP

‘Het lijkt hier een soort amusementspark,’ zegt Tim van Rijthoven na zijn uitschakeling in de tweede ronde over de US Open. Bij zijn debuut in New York heeft hij zijn ogen uitgekeken. Het verschil met het ingetogen Wimbledon, waar hij deze zomer zijn doorbraak op een grandslamtoernooi beleefde, is enorm. ‘Het is megadruk, heel anders dan alle andere toernooien. Mensen lopen af en aan op de tribunes. Er wordt geschreeuwd, net even harder dan ergens anders, en overal hoor je muziek.’

De US Open is zoals gaststad New York. Luidruchtig, chaotisch, peperduur en vooral druk, onontkoombaar druk. In de eerste week sneuvelen de bezoekersrecords. Dat heeft alles te maken met het afscheid van Serena Williams, waardoor de ticketprijzen naar recordhoogten zijn gestuwd. Wie haar vrijdag in de derde ronde wil zien spelen, in wat haar laatste partij zal blijken, heeft minstens 530 dollar betaald. Sommige kaartjes gaan voor duizenden dollars over de toonbank.

Op het middenterrein naast het imposante Arthur Ashe Stadium is het vrijdagochtend al dringen. ‘Het is drukker dan andere jaren’, zegt Wesley Koolhof, nummer vier van de dubbelranking en in 2020 finalist in New York. ‘Daarom blijven wij spelers zoveel mogelijk binnen.’ Na zijn middagtraining heeft hij zich door een mensenmassa richting het spelers- en mediagebouw gewurmd. Buiten de poorten staan enorme rijen.

Contrast

Groot is het contrast met twee jaar geleden, ziet Koolhof. De finale speelde hij toen in de coronabubbel van de US Open. Hij herinnert de ijzingwekkende stilte op het terrein. Anderzijds was de bewegingsruimte prettig. ‘Waar al die mensen nu lopen hadden wij een minigolfbaan en fitnessapparaten voor onszelf.’ Ook in het Arthur Ashe Stadium waar hij de dubbelfinale speelde, kon hij een speld horen vallen. Televisiekijkers hoorden thuis kunstmatige reacties van een onzichtbaar publiek.

Inmiddels is alles weer bij het oude. Luide popmuziek komt uit de speakers op het middenterrein, vaak klinkt gejoel bij een van de zeventien banen. Stilte is bij de US Open nergens te vinden.

‘Je moet daar van tevoren rekening mee houden’, zegt Peter Lucassen, coach van de inmiddels uitgeschakelde Botic van de Zandschulp. ‘Soms wordt er ineens enorm hard geschreeuwd op een baan naast je, terwijl jij midden in een rally zit.’ De eeuwige rumoer van de US Open leidt vaak tot irritatie bij spelers, ziet Lucassen. ‘Maar uiteindelijk zeggen ze na afloop van een partij allemaal dat ze de sfeer zo geweldig vinden.’

Het publiek in het Arthur Ashe Stadium leeft intens mee. Beeld REUTERS

Van Koolhof mag het volume van de zogeheten hawkeye live, de geautomatiseerde lijnrechter, wel wat omlaag. Bij uitgeslagen ballen klinken vooraf opgenomen kreten uit de speakers bij het veld. ‘Op de kleinere banen denk je soms dat het bij jou gebeurt, terwijl het van de baan ernaast komt.’ Verder geen klachten, zegt de Nederlander. ‘Het is magisch om hier te spelen.’

Marteling

Niet iedereen deelt Koolhofs enthousiasme. De Australische Daria Saville gooide haar frustratie over de hectiek van het toernooi er na haar uitschakeling uit in een bericht op Instagram. Voor iemand met ADHD, zoals zij, vormden de vele afleidingen een groter probleem dan voor anderen. ‘Overal zijn mensen aan het lopen’, schreef ze over haar ervaring op een kleinere baan. ‘Je hoort calls van andere banen die niet voor jou zijn, het is continu lawaaierig.’ Voor Saville voelden de US Open als een ‘marteling’.

Haar landgenoot Nick Kyrgios stoorde zich aan het geluid van de metro in de verte, maar had woensdagavond ook een andere, opmerkelijke klacht: in het Louis Armstrong Stadium rook hij wiet. Volgens de scheidsrechter zou het de geur van de vele eetkraampjes boven in het stadion en buiten op het terrein zijn geweest.

Vooral in het zogenoemde Food Village, een deel van het park vol eetgelegenheden, wordt voortdurend geconsumeerd, zoals gebruikelijk bij Amerikaanse sportevenementen. Volgens de organisatie van het toernooi gaan er in twee weken onder meer 225.000 hamburgers, bijna 40.000 kilo kip en 7.000 speciale tennisbalvormige koekjes doorheen. Ook hier merken de bezoekers het in hun portemonnee. De Honey Deuce, de gepatenteerde cocktail van het toernooi, kost dit jaar 22 dollar.

Focus weg

In de stadions is het een constant komen en gaan van mensen. Tussen elke game staan hordes tennisliefhebbers op van de tribune, voor een vlugge hap, of om te verhuizen naar een andere baan. Anderen komen juist binnenlopen. ‘Als dat in je gezichtsveld gebeurt, kan dat irritant zijn,’ zegt Gijs Brouwer, debutant op de US Open, een ochtend na zijn uitschakeling in de tweede ronde. ‘Dan is je focus op de bal weg, en dat is gewoon heel slecht voor je timing.’

Voor Brouwer was de US Open zijn eerste grandslamtoernooi. Voor een recente ontgroening in Houston had hij zelfs nog geen ATP-toernooi gespeeld. ‘Daar zaten ook wel veel mensen, maar hier maken ze veel meer kabaal.’ Brouwer hoort alles, zegt hij, van voetstappen op de tribune tot gesprekken naast de baan: ‘Waarover ze het hebben, krijg ik niet mee.’

Het deert hem niet. De linkshandige tennisser plaatste zich via het kwalificatietoernooi. In de week voordat het grotere werk begon, waaide luide muziek over de kleine banen waarop hij speelde. ‘Ik heb er geen last van, maar kan me best voorstellen dat het voor andere spelers irritant kan zijn’, zegt de Nederlander. ‘Wat als je net een liedje hoort dat je kent en je gaat in je hoofd meezingen. Dat moet je niet hebben.’ Brouwer heeft genoten in het amusementspark in New York. ‘Dit is uniek’, zegt hij. ‘Anders dan ik ooit heb meegemaakt.’