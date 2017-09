US Open 2017 is nu al het toernooi van de verrassingen

Het jaar van de wederopstanding van Federer en Nadal

Twee roestige iconen kunnen elkaar al treffen in de halve finales van de US Open, de onderste helft van het speelschema levert een debutant in de finale op. Roger Federer en Rafael Nadal maakten een fletse indruk tijdens de eerste week van het grandslamtoernooi in New York, waar modale tennissers hun kans ruiken. De jeugd zit nog in de wachtkamer. Alexander Zverev (20) was al afgevoerd, zondag werd de 18-jarige debutant Denis Shapovalov uitgeschakeld.