Uruguayaanse roofdieren vellen Portugal; Ronaldo kansloos in de klauwen van beste centrale verdedigingsduo dit toernooi

Hij maakte een magistrale hattrick tegen Spanje en was met een rake kopbal verantwoordelijk voor de uitschakeling van Marokko. Maar in de achtste finale moest Cristiano Ronaldo als eenmansleger van Europees kampioen Portugal zijn meerdere erkennen in de Uruguayaanse tandem Luis Suárez-Edinson Cavani: 2-1.

Lijdzaam moest de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar toezien hoe zij een pas de deux opvoerden die leidde tot de eerste treffer. Cavani opende op links naar Suárez. De aanvaller van Barcelona zag in een flits hoe zijn kompaan van Paris Saint-Germain het strafschopgebied was ingeslopen en plantte de bal met uiterste precisie op diens hoofd.

Het was een moment van genialiteit van de twee vedetten van Uruguay. De een verlegde de aandacht naar de ander om een fractie later zelf te profiteren. Pass, voorzet, doelpunt. Als opmaat naar de overwinning en een plek in de kwartfinale, vrijdag tegen Frankrijk.

Edinson Cavani checkt even bij de grensrechter: geen buitenspel, 1-0. Foto EPA

Blindelings

Ronaldo keek ernaar. Hij miste een partner in crime dit WK. Een ploeggenoot die voor heel even de schijnwerpers op zich wist gericht. Waar Suárez en Cavani blindelings op elkaar kunnen vertrouwen, kreeg Ronaldo afwisselend gezelschap van Quaresma, Guedes en Silva. Een ideale partner vond hij niet.

Zo wanhopig als Argentinië tijdens WK het spel op Messi had afgestemd, zo afhankelijk was Portugal van Ronaldo, die in de laatste groepswedstrijd tegen Iran nog een strafschop had gemist. In aanloop naar het duel met Uruguay wond bondscoach Santos er geen doekjes omheen. ‘Elk team is afhankelijk van zijn beste spelers. Wij hebben de beste van de wereld, dus moeten we sterk op hem leunen.’

Foto EPA

Wat niet hielp was dat Ronaldo tegen Uruguay in Godín en Giménez het beste centrale verdedigingsduo van het toernooi trof. De twee slopers, allebei uitkomend voor Atlético Madrid, vormen de basis waarop bondscoach Tabárez zijn team heeft gebouwd. Niet voor niks kreeg Uruguay als enige ploeg in de groepsfase geen doelpunt tegen.

De tweevoudig wereldkampioen (1938 en 1950) begon het WK weinig spectaculair met minimale overwinningen (beide 1-0) op zwakke broeders Egypte en Saoedi-Arabië. Pas tegen Rusland (3-0) toonden de Zuid-Amerikanen bij vlagen iets van hun klasse. Het fundament is oerdegelijk. De roofdieren Suárez en Cavani zijn levensgevaarlijk.

Ronaldo wordt op de hielen gezeten door Godín. Foto EPA

Europees kampioen

De ploeg is niet voor de publieksprijs naar Rusland afgereisd. Net zo min als Portugal. Controleren, afwachten, counteren en hopen op een standaardsituatie of geniale ingeving van Ronaldo luidde het credo. Een tactiek waarmee de ploeg zich twee jaar geleden tot Europees kampioen kroonde.

Vooraf was gekscherend gesuggereerd dat de achtste finale in Sotsji het duel was tussen het Portugal van Europa en het Portugal van Zuid-Amerika. Om Portugal te verslaan kon je ze het beste de bal geven. Door de vroege treffer van het koppel Suárez-Cavani was het Europese Portugal de ploeg die de bal kreeg, maar daar nauwelijks iets mee wist te doen.

Luis Suarez. Foto AFP

Ronaldo probeerde het via een vrije trap, nadat hij de pijpen van zijn hagelwitte broek had opgetrokken om de wereld zijn gespierde bovenbenen te tonen. Hij beproefde zijn geluk door middel van dribbels en trachtte doelman Muslera van grote afstand onder vuur te nemen. Telkens strandden zijn pogingen in de lichtblauw opgetrokken muur.

De ster van Real Madrid kon het verschil niet maken. Evenals Suárez aan de andere kant, die speelde met de intensiteit alsof zijn leven ervan hing, maar behoudens zijn assist vooral veel balverlies leed. Het was zijn kompaan Cavani die de sleutel vond om de wedstrijd in Uruguayaans voordeel te beslissen, nadat verdediger Pepe Portugal na iets minder dan een uur uit een hoekschop op gelijke hoogte had gekopt.

Ronaldo helpt Cavani naar de kant. De Uruguayaan kreeg last van zijn kuit. Foto EPA

Pure klasse

De manier waarop Cavani zijn lichaam indraaide en de bal vanaf de rand van het strafschopgebied om doelman Rui Patricio heen krulde, getuigde van pure klasse. Het was zijn derde treffer al. Samen met Suárez is hij goed voor vijf van de zeven Uruguayaanse doelpunten (71 procent).

Ronaldo stond in zijn eentje garant voor 67 procent van de Portugese productie in Rusland (hij maakte vier van de zes doelpunten). Waarbij aangetekend dat hij het toernooi fenomenaal begon met een hattrick tegen Spanje en het winnende doelpunt tegen Marokko. Daarna scoorde hij niet meer.

Terwijl de productie van Ronaldo stokte, begon de Uruguayaanse tandem warm te draaien. Tezamen scoorden Suárez en Cavani de laatste twee duels vier keer. Die omgekeerde curve zorgde ervoor dat niet Portugal en Ronaldo, maar het Uruguay van Suárez en Cavani zich mag gaan opmaken voor de kwartfinale.