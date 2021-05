Unieke prestatie Mickelson (50): oudste winnaar golfmajor ooit

De golfkampioen is een golflegende geworden. Phil Mickelson gold ooit als de beste speler die nooit een golfmajor won. Zondag won de Amerikaan uit San Diego alweer zijn zesde major, het US PGA, op de baan van Kiawah-eiland voor de kust van South-Carolina. Die laatste overwinning is direct ook de meest verbazingwekkende. Hiermee werd de 50-jarige Mickelson de oudste winnaar ooit van een golfmajor.

Phil Mickelson viert zijn overwinning. Beeld AP

Julius Boros, die in 1968 het US PGA won op een leeftijd van 48 jaar, 4 maanden en 18 dagen, was tot nog toe de oudste. De een na oudste was de Schot Tom Morris die in 1867 het Britse Open won, 46 jaar, 3 maanden en 10 dagen oud. Jack Nicklaus, de man met de meeste majorzeges, won zijn laatste in 1986 op een leeftijd van 46 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Mickelson was 50 jaar, 11 maanden en 6 dagen toen hij zondag triomfeerde op het US PGA. Op 16 juni wordt de man die vanwege zijn linkshandige slag liefkozend Lefty wordt genoemd, 51 jaar. Hij verbeterde dat record niet alleen, hij verpletterde het. Voor altijd zal zijn naam daardoor in de golfannalen zijn vastgelegd.

Zijn winst is minstens zo sensationeel als die van Tiger Woods op The Masters van 2019. Woods kwam terug na elf jaar droog te hebben gestaan, geteisterd door blessures en privéproblemen. Hij was op dat moment zeven jaar jonger dan Mickelson nu.

In de schaduw van Woods

Mickelson, een enigszins lompe, maar uiterst vriendelijke reus, stond eigenlijk altijd in de schaduw van Woods. Hij was heel lang de Raymond Poulidor van het golf - publiekslieveling maar nooit winnaar van een echt groot toernooi - een zogenoemde major. Wel won hij zo’n 50 gewone toernooien en grossierde in tweede en derde plekken op de golfmajors.

Uiteindelijk won hij in 2004 alsnog zijn allereerste major. Sindsdien kwamen daar nog vier overwinningen bij. Dat hij een zesde major zou winnen leek niettemin volstrekt onmogelijk. Zijn laatste major won hij alweer acht jaar geleden, in 2013, het Britse Open. Zelden won hij daarna nog een toernooi. Dit jaar was hij nog geen enkele keer in de top-20 geëindigd.

Maar Mickelson speelde uitstekend in een toernooi waarbij vele favorieten voortijdig sneuvelden. De nummer één en twee van de wereld, Dustin Johnson en Justin Thomas, overleefden niet eens de cut. Mickelson was vrijdagavond al co-leader samen met de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen, die in 2010 de Britse Open won. Zaterdag op moving day nam hij drie slagen voorsprong. En die wist hij zondag, ondanks het feit dat op de laatste twee holes het publiek helemaal losgeslagen leek en hem bijna omver liep, te behouden. Hij hield twee slagen over op Louis Oosthuizen en zijn landgenoot Brooks Koepka.

Spel voor oude mannen

De golfwereld zal Mickelson overladen met superlatieven, hoewel golfhaters er een bewijs in zien dat het uiteindelijk toch een spel voor oude mannen is. De 49-jarige Ier Padraig Harrington, drie keer major-winnaar in de jaren nul, eindigde dit weekeinde op de gedeelde vierde plaats.