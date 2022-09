Unicum voor Nederlandse roeien: Karolien Florijn pakt wereldtitel in skiff

Karolien Florijn nadat ze met een voorsprong van meer dan een bootlengte over de finish is gekomen. Beeld Merijn Soeters

Het was wennen om naast de skiff van Karolien Florijn steeds het balletje op de boeg van een andere boot te zien deinen. De Nederlandse roeister kende dit jaar nauwelijks tegenstand in de eenpersoonsboot, maar ervoer op de WK wel tegenstand. Regerend olympisch kampioene Emma Twigg kwam halverwege de wedstrijd zelfs nog bijna langszij.

En toch maakte Florijn zich geen moment druk, vertelt ze aan de telefoon vanuit het Tsjechische Racice. Ze heeft de medailleceremonie en de verplichte dopingcontrole dan achter de rug. Ze weet zich na afloop van een race zelden iets van de details te herinneren, maar nu weet ze wel dat ze steeds alles onder controle had. ‘Ik wist dat Twigg mijn voornaamste concurrent was en dat ze een sterk middenstuk zou roeien. Ik was alert en probeerde te reageren.’

Vanachter haar spiegelende zonnebril zag ze de Nieuw-Zeelandse opstomen na zo’n 1.000 meter. Met een paar slagen maakte ze Twigg vervolgens duidelijk dat er voor haar niets meer dan een zilveren medaille in zou zitten. Ze hernam haar voorsprong en kwam na 2.000 meter met meer dan een bootlengte verschil over de finish in de Labe Arena. Ze klokte 7.31,66 en eindigde voor Twigg (7.34,03) en de Australische Tara Rigney (7.36.96).

Unicum

De titel voor de 24-jarige Florijn is een unicum. Nog nooit was een Nederlandse roeier op een WK de beste in de smalle eenpersoonsboot. Het beste WK-skiffresultaat tot dit weekend was het zilver in 1966 van Henri Jan Wienese, die twee jaar later ook olympisch goud pakte bij de Spelen in Mexico. Bij de vrouwen haalde Hette Borrias in 1979 WK-brons op het onderdeel.

Onverwacht was het goud van Florijn niet. Nadat ze vorig jaar bij de Spelen in Tokio deel had uitgemaakt van de zilveren vier-zonder, mocht ze dit seizoen haar geluk beproeven in de skiff. Die boot bleek haar perfect te passen. Niemand kon aan haar tippen. Ze won beide wereldbekerwedstrijden waarin ze dit voorjaar van start ging en was bij de EK in München veruit de beste.

Is het vanaf de kant soms moeilijk in te schatten wie er op de twee kilometer lange roeibaan voorop ligt, bij Florijn was dat nooit het geval. Vaak schoot ze met rond de tien seconden voorsprong door het water en was al van ver duidelijk dat zij de sterkste was. Ditmaal was het op het oog spannender, maar voor de roeister zelf niet. ‘Het was de bedoeling om op de WK te pieken en dat is gelukt’, zegt ze. ‘Het was lekker roeien.’

Florijn meet 1.86 meter, weegt 74 kilogram en heeft haar roeitalent niet van een vreemde. Ze is de dochter van Ronald Florijn, die in 1996 met de Holland Acht goud in Atlanta veroverde. In 1988 was hij met Nico Rienks olympisch kampioen, in de dubbel-twee. Ook van moederszijde zit het mee: Antje Rehaag werd namens Duitsland wereldkampioen in de acht in 1994. ‘Ik heb wel wat van hun lichaamsbouw meegekregen’, zei ze eerder dit jaar.

Toch was roeien niet de eerste sport die ze als kind probeerde. Aanvankelijk was ze door haar ouders de tennisbaan opgestuurd, maar dat beviel haar slecht. Daarna deed ze aan vechtsport, maar uiteindelijk kon ze de lokroep van de roeiboot niet weerstaan. Ze bleek direct heel sterk aan de riemen.

Broer Finn

Ze is niet de enige die profiteerde van goede roeigenen in Tsjechië. Op de WK kwam ook haar broer Finn in actie. Hij werd samen met Stef Broenink, Simon van Dorp en Jan van der Bij vierde op dubbel-vier. Daarnaast roeiden de zonen van Rienks, Ralf en Rik, in de vier-zonder met Ruben Knab en Sander de Graaf naar brons.

Naar eigen zeggen is Florijn ‘extreem’ in haar aanpak. Ze gaat elke dag vroeg naar bed, traint keihard en eet steevast tien bananen per dag. Ze laat het liefst niets aan het toeval over. ‘Ik denk na over alles wat ik doe. Ik wil nergens iets laten liggen.’ Daarom bevalt de skiff haar zo goed. Ze is op het water aan zichzelf overgeleverd en kan er alles bepalen. Dat maakt het overzichtelijker dan een meerpersoonsboot. ‘Het is heel simpel.’

Het is nog niet zeker dat ze over twee jaar bij de Spelen ook in deze boot zal varen. ‘Ik zit zeker niet aan de skiff vastgeplakt’, zegt ze. Dit seizoen was een jaar om zaken uit te proberen, daarom belandde ze na haar tijd in de vier-zonder dit seizoen in de eenpersoonsboot. Uit testraces bleek dat ze de snelheid en het uithoudingsvermogen van een skiffeur bezit.

Het kan zijn dat bondscoach Eelco Meenhorst op weg naar Parijs weer andere keuzes maakt. Ze staat daar open voor. ‘Ik weet niet wat ze in petto hebben, al vind ik het zo in de skiff wel heel prettig.’