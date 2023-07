Unicum: Vondrousova wint Wimbledon als eerste ongeplaatste speelster; De Groot pakt vijfde titel

Marketa Vondrousova in de Wimbledon-finale tegen Ons Jabeur. Beeld AFP

Zonder regen geen bloemen. De tekst staat rechts op haar bovenarm getatoeëerd, als een aanmoediging in tijden dat het zwaar wordt. Maar, al was Markéta Vondrousova (24) zaterdagmiddag in de Wimbledonfinale nooit de grote favoriet voor de titel, zwaar werd het op het centre court nooit. En daarmee heeft Wimbledon voor het eerst in de geschiedenis een ongeplaatste speelster als kampioene.

Een jaar geleden liep Vondrousova nog met haar arm in het gips. Ze was toeschouwer op Wimbledon, toerist in Londen waar ze ging shoppen, herstellende van haar tweede operatie aan haar linker pols. Zo’n tien maanden geleden begon ze weer met trainen, een maand later speelde ze haar eerste wedstrijden weer. Inmiddels is ze de nummer 42 van de wereldranglijst, de nummer 7 van haar eigen land bovendien, en won van Ons Jabeur. Het werd 6-4, 6-4.

Jabeur (28) draagt niet alleen het gewicht van een land op haar - in tegenstelling tot het gros van haar concurrenten meestal door een t-shirt bedekte - schouders, maar dat van een heel continent. Winst zou haar niet alleen de eerste Afrikaanse, maar ook de eerste Arabische kampioen maken - geen vrouw of man ging haar voor. ‘Hopelijk kan ik geschiedenis schrijven, niet alleen voor Tunesië, voor Afrika’, zei ze eerder al.

Schakers

De eerste set begint Jabeur goed, al oogt ze gespannen. Voor beide vrouwen geldt: ze zijn creatief op de baan. Niet de grote servicekanonnen, niet de grote aanvallers. Noem ze schakers, vrouwen die staan voor afwisselend spel. Wat resulteert in lange rally’s en mentaal uitdagende omstandigheden, tot groot plezier van het publiek. Jabeur breekt Vondrousova direct, maar de Tsjechische pakt meteen daarna haar kans om terug te breken.

Op 2-4 in het voordeel van Jabeur, raakt Vondrousova op stoom, mede dankzij fouten van Jabeur. De Tunesische heeft vooral moeite met haar service: slechts veertig procent van haar eerste opslag is raak, slechts vierenveertig procent van de punten op haar tweede service weet ze te winnen. Terwijl de schouders van Jabeur steeds meer naar voren gaan hangen, gaan de vier daaropvolgende games allemaal naar Vondrousova, die daarmee de eerste set wint met 6-4.

Een jaar geleden stond Jabeur hier ook. Anders dan Vondrousova, die met haar arm in het gips geen racket vasthield, haalde de Tunesische voor het eerst in haar leven de finale van een grand slam. Ze verloor van Elena Rybakina. Een paar maanden later haalde ze op de US Open weer de finale - ook daar verloor Jabeur. ‘Misschien is drie keer scheepsrecht’ zei ze nu.

Jabeur heeft moeite met favorietenrol

Maar in de tweede set kon Jabeur het tij niet keren. Vondrousova breekt haar direct, wat haar aantal winnende games op rij naar vijf brengt. Op vechtlust draait Jabeur de rollen vervolgens om, breekt Vondrousova terug, en leidt zelfs met 1-3. Tot Vondrousova weer de leiding neemt. Nooit eerder bevond Jabeur zich in de favorietenrol, een situatie waar ze nu duidelijk moeite mee heeft.

Ook Vondrousova heeft finale-ervaring. Vier jaar geleden kwam ze als ongeplaatste binnen op Roland Garros en schopte het tot de finale, die ze uiteindelijk verloor. 19 was ze. Een veelbelovend talent, tot blessureleed haar langdurig aan de kant zette. Veelzeggend is dat haar sponsor Nike hun contract beëindigde. Ze zagen geen toekomstperspectief. Na haar Wimbledontitel zal ze de sponsors vermoedelijk voor het kiezen hebben.

Doelgericht speelt Vondrousova door, zaterdagmiddag, om uiteindelijk met 6-4 de winst binnen te slepen en zich op het gras te storten.

Huilend steekt Jabeur na afloop de trofee voor de nummer twee met een hand in de lucht. Met de andere bedekt ze haar ogen. Het is het pijnlijkste verlies in haar carrière, zal ze even later zeggen. ‘En ik ga er ook verschrikkelijk lelijk uitzien op foto’s, dus dat helpt ook niet’, zegt ze in een poging het verdriet weg te lachen. Die mislukt.

Vondrousova stamelt even later dat ze niet weet wat er gebeurt. ‘Dat ik hier nu kan staan en dit kan vasthouden’, zegt ze, met een blik op de schaal in haar hand, ‘is gek.’

Een teleurgestelde Ons Jabeur. Beeld ANP / EPA

Roelstoeltennisster De Groot pakt vijfde titel op Wimbledon

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de vijfde keer het enkelspeltoernooi gewonnen. De 26-jarige liet in de eindstrijd landgenote Jiske Griffioen met 6-2 6-1 kansloos. De finale duurde slechts 53 minuten.

De Groot maakte indruk op baan 3 en sloeg liefst 29 winners. Ook in 2017, 2018, 2021 en 2022 was De Groot de beste op het Londense gras. Ze bracht haar totaal aantal gewonnen grand slams op negentien. In 2020 verloor de nummer 1 van de wereld op Roland Garros voor het laatst een wedstrijd op een grand slam.

De 38 jaar oude Griffioen had in de halve eindstrijd de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji verslagen. Griffioen, die haar loopbaan een vervolg besloot te geven na te zijn gestopt, speelde haar eerste grandslamfinale sinds de Australian Open van 2017.