Unicum nekt zwemster Toussaint: in de herkansing grijpt ze naast een medaille

Na de eerste race feliciteren winnares Kathleen Dawson en Kira Toussaint elkaar, een paar uur later staat de Nederlandse met lege handen. Beeld EPA

De winnares, de Britse Kathleen Dawson, bleef in die herkansing dezelfde, maar Toussaint verloor op de laatste meters haar tot dan zeker lijkende tweede plaats. Ze werd voorbij gezwommen door de Italiaanse Panziera en de Russin Kameneva en zo bleef zij, als nummer vier, met lege handen achter. De Nederlandse werd getroost door Panziera die zei dat het haar speet en dat de herkansing ‘unfair’ was geweest.

Toussaint accepteerde de nederlaag in alle beheersing. Ze heeft de voorbije dagen in Boedapest al drie zilveren medailles veroverd. Vrijdag bleek haar lange adem opgebruikt. In de eerste finale, die ze met achttiende verschil van Dawson verloor, raakte ze ook uit haar doen door het deels wegvallende startsignaal. De Zweedse Hansson duwde zich niet eens af van de muur.

Toussaint: ‘Ik zwom onder water, met eentiende minder snelle reactietijd dan normaal, en keek naar de anderen om te zien of die race wel door zou gaan.’ Ze zag dat de wedstrijd werd voortgezet. Van dat moment liep de Assendelftse achter de feiten aan, waarna ze met flinke verzuring in de spieren als tweede aantikte. Met die plak kon ze leven. ‘Dawson was de betere vandaag.’

Unicum

Daarna kwamen er protesten uit het Zweedse kamp en werd besloten de wedstrijd over te doen, een unicum in de zwemwereld. Toussaint: ‘Ik was het daar wel mee eens.’ De reprise kwam evenwel niet op het gewenste moment, de zaterdagavond, na een dag rust. De eindstrijd bleef vastgesteld voor de late vrijdagavond, in een soort verlenging waarvoor de tv-camera’s weer werden opgestart.

Toussaint had uitgezwommen in haar wedstrijdpak en er moest op stel en sprong voor haar een droog pak uit het hotel worden gehaald. ‘Het was chaos’, stelde zij na de nederlaag in de finale editie-2 vast. Tot tien meter van de finish had zij Dawson in het zicht. ‘Ik voelde me best aardig.’

Toen deden de vele inspanningen van de laatste dagen, begonnen op maandag met een dubbele sprint in de 4x100 meter vrije slag en geëindigd op donderdag met een dubbel optreden in de avond, zich gelden. Toussaint voelde de benen en armen vollopen en zag een ‘4’ achter haar naam, toen ze kort voor negen uur in de Hongaarse avond opkeek naar het scorebord. Ze kon niet eens heel teleurgesteld zijn. ‘Dit is niet leuk’, was haar voornaamste vaststelling.

Zaterdag is ze jarig. Vrijdag was een dag, uit haar 27ste levensjaar, om maar heel snel te vergeten. Al zal er later op menig verjaardagsfeest nog flink over worden nagepraat.