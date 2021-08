Underdog Spurs leidt de nu al spannende Premier League

Klopp van Liverpool. Beeld EPA

De meeste aandacht ging dit weekeinde uit naar de topper tussen Liverpool en Chelsea op Anfield. Door een reeks onvergetelijke ontmoetingen in de Champions League is er tussen The Reds en The Blues afgelopen twintig jaar een bittere rivaliteit ontstaan. Een extra dimensie vormen de twee Duitse managers langs de zijlijn: Jürgen Klopp en Thomas Tuchel, twee mannen met opvallende overeenkomsten.

Tuchel loopt daarbij in het spoor van zijn zes jaar oudere landgenoot. Zo volgde hij hem op als manager van Borussia Dortmund. Nu hoopt hij Chelsea landskampioen te maken na het winnen van de Champions League, zoals Klopp dat eerder heeft gedaan met Liverpool. De uitwedstrijd op een afgeladen Anfield tegen Liverpool met Virgil van Dijk was de eerste grote test voor de Londenaren.

En die test leek voorspoedig te verlopen. Na twintig minuten kopte Kai Havertz een voorzet van Reece James op een wonderbaarlijke wijze over de Liverpool-doelman, de Spionkop tot stilte manend. Maar kort voor rust veranderde de wedstrijd. Na chaotische taferelen in de Chelsea-doelmond haalde James een bal met zijn arm, al dan niet opzettelijk, van de lijn. Op aanraden van de VAR bekeek scheidsrechter Anthony Taylor de beelden op camera.

Taylor besloot niet alleen een strafschop te geven, die door Mo Salah zou worden benut, maar ook een rode kaart voor de Chelsea-verdediger, dit tot woede van alles wat blauw was. Na rust toonde Chelsea klasse door de stormloop van Liverpool te weerstaan en zelf kansen te creëren. Geen wonder dat Tuchel de 1-1 beschouwde als een zege. Hij heeft zijn team naar zijn evenbeeld geschapen: tactisch sterk, gedisciplineerd en gevaarlijk op de counter.

De voornaamste rivaal van Chelsea zal Manchester City zijn, dat zaterdag voor de derde keer op rij een thuiswedstrijd met 5-0 won. Slachtoffer ditmaal was Arsenal, dat na drie nederlagen en een doelsaldo van 0-9 treurig onderaan staat. De hele zomer is City tevergeefs op jacht geweest naar Harry Kane, gevolgd door een kortstondige flirt met Ronaldo, maar zoals het nu speelt heeft het helemaal geen nieuwe nummer negen nodig.

Voorpret over Ronaldo

Met Ronaldo heeft Manchester United, dat voor het laatst in 2013 kampioen werd, zich in de titelrace gemengd. Commercieel gezien is de komst van de 36-jarige Portugees al een succes: de beurswaarde nam vrijdag met een kwart miljard toe. Voorpret is er al. ‘Viva Ronaldo’ klonk het zondagavond uit de kelen van de Manchester United-fans die hun matig spelende ploeg - zonder Donny van de Beek - met 0-1 zagen winnen bij Wolverhampton Wanderers.

Vooralsnog is er maar één team in de Premier League dat een honderd procent score heeft: Tottenham Hotspur, nota bene de club die wekenlang in onzekerheid heeft geleefd over het wel of niet aanblijven van Kane. Hoe belangrijk de 28-jarige superspits is bleek afgelopen donderdag toen hij binnen een half uur twee keer scoorde in het Europese treffen met Pacos de Ferreira (3-0). De verdedigers van Vitesse weten wat hen te wachten staat.

Maar zeker zo belangrijk is Heung-Min Son, die het winnende doelpunt scoorde bij de 1-0 tegen Watford. Tegen Manchester City en Wolverhampton hadden de Spurs met dezelfde score gewonnen. De resultaten brengen met zich mee dat voor het eerst in de Engelse voetbalgeschiedenis Tottenham aan kop gaat, terwijl de Noordlondense buurman van Arsenal, de grote rivaal, hekkensluiter is.