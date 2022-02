Underdog Feuz heeft van zijn zwakte zijn kracht gemaakt

Beat Feuz met zijn gouden medaille, gewonnen op de olympische afdaling. Beeld EPA

Vooraf had Beat Feuz het nog proberen te relativeren. De Olympische Spelen waren natuurlijk wel belangrijk, vond de Zwitserse skiër, maar zonder goud zou zijn wereld niet instorten. Waar hij echt wilde winnen - op de Lauberhorn in Wengen en de Hahnenkamm in Kitzbühel - had hij al gewonnen. Drie keer zelfs.

Na zijn zege op de afdaling in Yanqing toonde de relatief kleine afdaler (1.73 meter) zich een stuk minder onderkoeld. Huilend belde hij met zijn vriendin in Oostenrijk, oud-skiester Katrin Triedl, die een paar weken geleden beviel van hun tweede dochter.

‘Deze overwinning hoort bij de allergrootste van mijn carrière’, zei de 34-jarige Feuz. Wereldbekers, wereldtitels, alle fameuze skiwedstrijden had hij al gewonnen. Zilver en brons op de Winterspelen haalde hij ook al, en nu dan ook het nog ontbrekende goud. ‘Dat is niet vanzelfsprekend’, zei hij en in zijn geval is dat een understatement.

Inktzwarte periode

De ‘Kugelblitz’ verwees naar de inktzwarte periode in zijn leven in 2012 en 2013, waarin hij na een operatie een ontsteking in zijn linkerknie kreeg. Zijn knie was volgens hem ‘am Arsch’. Zo erg in de kreukels dat zelfs amputatie van het onderbeen dreigde. Maar juist die blessure staat volgens hem aan de basis van zijn huidige succes.

Dat Feuz zou gaan skiën lag vanaf zijn geboorte nogal voor de hand. Op het land van de boerderij in Schangnau in het Emmental waar hij opgroeide, stond een skilift die zijn opa nog had gebouwd. Nog geen twee jaar was hij toen hij voor het eerst van de berg afgleed. Vijf jaar later won hij zijn eerste wedstrijd.

Maar zoals het vaker met natuurtalenten gaat, moest Feuz het van hard werken niet hebben. Ploeggenoten vertelden dat hij vaak liever snoep kauwend in zijn hotelkamer bleef en de krachttraining oversloeg. Toen hij zich als wereldkampioen bij de junioren meldde bij de grote mannen stuurde coach Sepp Brunner hem weg. Eerst moest hij maar eens tien kilo afvallen. ‘Een luie hond’, noemde hij hem.

Nog altijd doet Feuz het relatief rustig aan, maar inmiddels heeft hij een goed excuus. Zijn lichaam blijft fragiel en om constant te kunnen presteren moet hij zichzelf wel in acht nemen.

Ontstekingen en bloedingen

De Zwitser tobde al jaren met zijn knie toen hij in 2012 een operatie moest ondergaan. Een routineoperatie volgens de doktoren, maar zijn lichaam reageerde slecht op de behandeling. De ontstekingen en bloedingen stopten pas nadat hij nog vijf keer onder narcose was gegaan en zijn knie was schoon gespoeld.

Vanaf 2014 deed hij weer mee aan wedstrijden, maar het duurde nog jaren voordat hij de juiste balans had gevonden. In 2017 werd hij wereldkampioen afdaling en in de vier jaar daarna won hij het wereldbekerklassement.

‘Het verbaast mezelf ook’, zei hij tegen de Neue Zürcher Zeitung. Tot 2017 dacht hij dat hij met zijn knie nooit een heel seizoen top zou kunnen zijn. ‘Ik heb zeker mijn manier gevonden van hoe ik wil racen, maar ook dat is geen garantie. Het blijft onverklaarbaar voor me.’

In een artikel dat hij in 2021 publiceerde legt hij wel een duidelijk verband tussen zijn blessure en zijn huidige succes. Feuz laat zich daarin zien als iemand die heeft geleerd met tegenslagen om te gaan en probeert altijd het positieve eruit te halen.

‘Klagen is altijd makkelijk’, begint hij. ‘Maar als we dan nog eens goed kijken dan realiseren we ons vaak dat we in werkelijkheid veel gelukkiger zijn geweest dan veel anderen.’

Het snelle skiwerk

Zo was het ook met die knie. ‘Dankbaar’ was hij zelfs voor die blessure, want die zorgde ervoor dat hij zich ging richten op het snelle skiwerk, de afdeling en de super-G. De technische slalomdisciplines, waar hij toch al minder goed in was, liet hij varen. ‘Een besluit dat absoluut zijn vruchten heeft afgeworpen.’

Na al die successen in de afgelopen begon Feuz als een van de favorieten in Yanqing, maar de concurrentie was dit jaar groot. De zeven wereldbekerwedstrijden werden gewonnen door zes verschillende mannen. Bovendien speelde zijn knieblessure sinds half december weer op.

Toch klokte hij met 1.42,69 de snelste tijd, voor de 41-jarige Fransman Johan Clarey en de Oostenrijker Matthias Mayer. De leider in het wereldbekerklassement, de Oostenrijker Marco Odermatt, werd slechts zevende. De Noorse favoriet Aleksander Aamodt Kilde vijfde.

‘Een van mijn sterke punten is dat ik klaar kan zijn op het juiste moment’, zei Feuz in een interview voor de Spelen. Misschien, dacht hij, kwam dat ook wel omdat hij het rustig aan deed in trainingen. ‘Daarom kan ik een stap verder gaan op de wedstrijddag, vooral mentaal. Soms heb ik aan de start het gevoel dat ik niet klaar ben, maar als ik mezelf wegduw, dan is het alsof er een knop omgaat.’