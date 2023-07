Ultrakorte voorbereiding van FC Twente is voor trainer Oosting ‘best spannend’

Mathias Kjolo (l) in actie namens FC Twente tegen Odense. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

De 34-jarige Ricky van Wolfswinkel maakte in zijn carrière al heel wat voorbereidingen mee, maar geen enkele was zo kort als die bij FC Twente deze zomer. ‘Rustig opstarten zit er niet in’, zegt hij na de ruime oefenzege (7-1) op het Deense Odense. ‘De intensiteit ligt vanaf de eerste dag enorm hoog.’

Twente, dat de finale van de play-offs won, voetbalde vorig seizoen het langste door en moet ook weer als eerste aan de bak. Op 27 juli, over tien dagen, wacht de eerste serieuze test: in de tweede voorronde van de Conference League speelt de ploeg tegen het Zweedse Hammarby IF. Amper 3,5 week na de start van de voorbereiding.

Het is een uitdaging voor Twente. Niet alleen omdat de nummer vijf van de eredivisie met Ramiz Zerrouki, Vaclav Cerny, Virgil Misidjan en Julio Pleguezuelo vier basisspelers kwijtraakte en nog niet alle gewenste vervangers in huis zijn. Ook staat er met Joseph Oosting een nieuwe trainer voor de groep. Hij kwam over van RKC en volgde Ron Jans op.

‘Natuurlijk moet je even wennen aan elkaar als er wisselingen in het team zijn en er een nieuwe technische staf voor de groep staat’, zegt Van Wolfswinkel. ‘Maar we hebben de laatste jaren iets moois neergezet bij Twente waar we op verder kunnen bouwen.’

Aantrekkelijk voetbal

Het is precies hoe Oosting het zelf ook ziet, zegt hij op het sportpark van amateurvereniging GFC in het Overijsselse Goor, waar Twente het trainingskamp zaterdag afsloot. De 51-jarige Emmenaar, die vorig seizoen met RKC knap negende werd, wil in Enschede voortborduren op de lijn die is ingezet. Twente imponeerde vooral in eigen stadion, met aanvallend en aantrekkelijk voetbal.

‘Jans heeft het hier fantastisch gedaan, daarvoor wil ik hem de credits geven. De flow die Twente vorig seizoen te pakken had, zit nog steeds in het team. Daar willen wij gebruik van maken en die verder perfectioneren’, aldus Oosting, die zijn eigen ideeën aan het stevige fundament wil toevoegen. ‘Dat vergt wel wat tijd.’

Maar tijd heeft hij nauwelijks. Dat vindt Oosting ‘best spannend’, bekent hij na de overwinning op Odense, de tweede van drie oefenwedstrijden die Twente in aanloop naar het treffen met Hammarby speelt. Te meer omdat de Zweedse club, waarvan Zlatan Ibrahimovic mede-eigenaar is, midden in het seizoen zit. De club staat na vijftien speelronden op de negende plek.

‘Dat maakt het best tot een uitdaging’, aldus Oosting. ‘Zij zullen beter op elkaar ingespeeld zijn en verder zijn qua fitheid. Het is de vraag waar wij staan. Dan kun je voetballend misschien wel mee, maar hoe functioneren we nog na bijvoorbeeld zestig minuten?’

Europese week

Om zijn ploeg in korte tijd zo snel mogelijk fit te krijgen, zoekt Oosting bewust de grenzen op. ‘De trainingen zijn langer dan tijdens een reguliere voorbereiding en we proberen een soort Europese week qua intensiteit na te bootsen.’ Dat is best een risico, geeft hij toe, want de ene speler kan daar beter tegen dan de ander. ‘Samen met de inspanningsfysioloog proberen we daar per speler zo goed mogelijk naar te kijken.’

Tegen Odense ontbraken de drie nieuwelingen vanwege een lichte blessure. Van Ajax kwamen Naci Ünüvar (huurbasis) en Youri Regeer over. Bij PEC Zwolle werd Younes Taha opgepikt. Daardoor bestond het basiselftal voornamelijk uit spelers die vorig jaar ook al bij Twente onder contract stonden, met spits Manfred Ugalde en rechtsachter Joshua Brenet als uitblinkers.

Twente houdt nog altijd rekening met een vertrek van Brenet. De gewilde vleugelverdediger scoorde vorig seizoen zeven keer en zou naar verluidt een clausule in zijn contract hebben waardoor hij voor een gelimiteerd bedrag weg mag. Maar zolang Oosting de beschikking over hem heeft, maakt hij dankbaar graag gebruik van hem.

Van Wolfswinkel maakt zich niet druk over de selectie. ‘Dit is mijn derde seizoen bij Twente en elke zomer is het weer de vraag welke spelers er vertrekken en wie ervoor in de plaats komen. Tot nu toe is het uiteindelijk elke keer goed gevallen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat nu ook weer zo is.’

De wedstrijd tegen Odense vormde voor Oosting het bewijs dat zijn ploeg op schema ligt in de verkorte voorbereiding. Twente speelde in een hoge intensiteit met veel druk naar voren. ‘Ik heb in de wedstrijd veel dingen teruggezien die we de afgelopen week hebben getraind. Dat is altijd prettig voor een coach.’

Twente speelt nog een oefenwedstrijd tegen Schalke voordat volgende week donderdag het vroege Europese avontuur begint. Van Wolfswinkel kijkt nu al uit naar het duel tegen Hammarby. ‘Ik vind zo’n verkorte voorbereiding wel lekker. Als voetballer wil je zo snel mogelijk de wedstrijden spelen die ergens om gaan.’