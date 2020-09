Uitval Arjen Robben overschaduwt treffen met PSV

Arjen Robben toucheert de bal voor de laatste keer. Hij moet na een half uur meespelen tegen PSV geblesseerd uitvallen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is een drama voor de dribbelaar, een aftocht die voor even stilte en ontzetting verspreidt in het stadion. Na 29 minuten, als Arjen Robben (36) in de vrije ruimte wil sprinten die hem een voetballeven lang zoveel liefde gaf, voelt hij dat het meteen voorbij is met zijn rentree. Voorlopig zeker. Hij heeft zijn lichaam in al die jaren beter dan wie of wat ook leren kennen.

Hij gaat zitten, rolt achterover, trekt aan zijn tenen, staat op, vraagt om een wissel en loopt naar de kant, met dat kittige gebaartje. Nog voordat hij in de catacomben is verdwenen, trekt hij zijn shirt uit, gooit het woedend weg, met de aanvoerdersband erachteraan.

Hij, ogenschijnlijk zo fit, een standbeeld, raakt dus geblesseerd, waarvoor velen vreesden. De Man van Glas, luidt immers een van zijn bijnamen, waarmee een geweldige loopbaan in een verkeerd perspectief wordt geplaatst. Want Robben staat vooral voor het pure voetbal, de dribbel, snelheid en spelvreugde. Bezetenheid die, wie weet, zijn spieren te veel onder spanning zet.

Vrijwel meteen na zijn uitvallen vertrekt hij naar huis, vlakbij in Groningen. Liesblessure. ‘Arjen had hier zo lang naar toegewerkt’, zegt trainer Danny Buijs. ‘Het is emotioneel en frustrerend. Er was zoveel aandacht. Zoveel druk.’ Groningen was de laatste maanden omgedoopt tot FC Robben, sinds de aankondiging van zijn rentree eind juni. Opeens waren 12.500 seizoenkaarten verkocht, vonden de sponsors de weg weer en gloorde hoop.

Arjen Robben verlaat het veld. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Twijfels

De 66-jarige supporter Jan de Vries, voor de aftrap: ‘Ik vind het heel mooi. Zeker in deze coronatijd is Arjen een trekpleister. Hij heeft de interesse van sponsors en supporters in de club laten herleven.’ Hij herinnert zich Robbens eerste periode bij de club, van eind 2000 tot halverwege 2002 in het eerste elftal. ‘Ik weet dat ik in zijn eerste seizoen met een vriend sprak. Die zei: let op, dat wordt een hele grote, terwijl ik mijn twijfels had. Hij voerde zijn individuele acties ver door en liep zich geregeld vast. Mijn vriend kreeg gelijk.’

Maar dan, na 29 minuten, is hij dus weer verdwenen. Al die voorpret voor 29 minuten? Wie weet, is het nu echt voorbij. Opnieuw zal hij moeten revalideren. Robben had het trouwens gezegd, bij zijn aankondiging. Misschien speel ik helemaal niet, misschien meer dan een seizoen. Hij ging het nadrukkelijk proberen.

En zo is sport. Als hij net is verdwenen, komt een jongen het veld in voor hem, een kind van 18 uit Slowakije, Tomas Suslov. Een talent dat droomt van een loopbaan als die van Robben. Hij was nog niet eens geboren toen Robben debuteerde als prof. En hij schenkt het stadion weer vreugde in de 54ste minuut, door te scoren na een blunder van de nieuwe PSV-doelman Yvon Mvogo: 1-1, nadat Cody Gakpo kort na het vertrek van Robben met een droge knal 0-1 had gemaakt.

In zijn half uur voetbal laat Robben nauwelijks iets spectaculairs zien. Ja, zijn techniek en zijn aannames zijn bovenmatig goed. Hij is ook nog snel, al lijkt hij al na een kwartier wat aangeslagen. Het plan van Groningen is duidelijk. Robben, vanaf rechts in een vrije rol, blijft in de buurt bij de nieuwe spits Jørgen Strand Larsen. Larsen moet doorkoppen met zijn 1.93 meter, waarna Robben in de ruimte duikt tussen centrale verdediger Olivier Boscagli en linksachter Philipp Max. Het plan mislukt.

Nieuw tijdperk

PSV wint vrij eenvoudig, ook omdat PSV niets te maken heeft met Robben-sentiment. PSV is aan de hand van de Duitse trainer Roger Schmidt aan een nieuw tijdperk begonnen. Alleen: PSV speelt nog niet dat beoogde, agressieve spel op de helft van de tegenstander. Schmidt wisselt af. Hij heeft ook zoveel snelheid voorin dat het aantrekkelijk is om wat in te zakken en te counteren.

Opvallend is vooral zijn opstelling, zonder gekende namen als Timo Baumgartl, Nick Viergever en Mohamed Ihattaren, die disciplinair is gestraft vanwege matige inzet op een training na zijn terugkomst van Oranje. ‘Hij heeft zijn excuses aangeboden.’

Jordan Teze is als verwacht de snelle centrale verdediger. Op het middenveld zijn Ryan Thomas en Pablo Rosario controleurs, met een uitstekende rol voor Rosario voor rust. Voorin staan Sam Lammers, die al dan niet vertrekt naar Atalanta Bergamo, en Donyell Malen, die kort na de 1-1 koelbloedig scoort na een korte dribbel van invaller Madueke. Madueke, snel, behendig en technisch, is kort voor tijd ook belangrijk bij de beslissende 1-3. Hij legt de bal na een counter terug op Gakpo, die hard inschiet. Arjen Robben is dan al bijna thuis.