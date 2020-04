Uitspelen eredivisie: ‘Hoezo voetballen als er dagelijks mensen overlijden?’

Hakim Ziyech, Quincy Promes en Daley Blind vieren een doelpunt van Ajax. Beeld REUTERS

De bubbel is geknapt

Woerts: ‘Er wordt telkens gesproken over spelers, maar niet met hen. Commerciële belangen zijn leidend. Ik vind het een demasqué van de bestuurders, nu moeten de spelers hun wanbeleid oplossen. Ze willen niet worden misbruikt om het geld van derden veilig te stellen.

‘Door deze pandemie is de bubbel geknapt, de megalomanie van het voetbal kan niet langer regeren. Toch durft de UEFA de competities niet te schrappen, de federatie wordt onder druk gezet door de toplanden. Nederland moet lijden, omdat de Engelse Premier League en de Duitse Bundesliga bang zijn voor claims.

‘Juristen hebben vermoedelijk tegen de KNVB gezegd: wacht nog even, want we zijn nog lang niet van het coronavirus verlost. De beperkende maatregelen kunnen nog maanden duren, ik zie echt niet hoe we in de zomer gaan voetballen. De kaars dooft vanzelf.’

De lokale gezagsdriehoek

Woerts: ‘Zelfs wedstrijden zonder publiek zijn in deze situatie niet mogelijk. Je hebt zo een paar honderd man in en rond het stadion om die wedstrijden mogelijk te maken en ze uit te zenden op televisie. Bovendien is extra beveiliging nodig om te voorkomen dat iedereen het stadion betreedt. Niet de KNVB of de Eredivisie CV bepaalt of we voetballen in juni en juli, maar de burgemeester en de lokale gezagsdriehoek met politie en justitie.

‘Stel dat FC Twente thuis met 3-0 verliest van een directe concurrent en nog kan degraderen, terwijl 10 duizend supporters die wedstrijd ergens in de stad volgen? De burgemeester ziet het al voor zich dat woedende fans naar de Grolsch Veste oprukken, terwijl hij geen beroep kan doen op de toch al overbelaste politie. De voetballerij stelt zich wel heel gemakzuchtig op, de maatschappelijke antenne ontbreekt.

‘Het RIVM voorspelt voorzichtig dat de ziekenhuizen in juli nog altijd 1.200 bedden op de intensive care nodig hebben. Het betekent dat we gaan voetballen, terwijl er nog 1.200 mensen op sterven liggen. Leg dat maar uit aan je opa en oma. Het is een utopie om te denken dat we de competitie nog gaan hervatten.’

Het spelersbeleid

Woerts: ‘Stel je voor dat RKC en ADO eind juli alsnog degraderen en twee weken later moeten beginnen in de eerste divisie? Hoe ga je dat communiceren met je sponsors? Die clubs moeten bezuinigen en zullen wellicht spelers en kantoorpersoneel laten afvloeien, onmogelijk in zo’n korte periode. En spelers van wie het contract per 1 april is opgezegd? Gaan zij zich nog inzetten voor enkele maanden?’

Het is niet verwonderlijk dat PSV zich aansluit bij Ajax en AZ in het verzoek aan de KNVB om de competitie voortijdig te beëindigen. Zanger Guus Meeuwis bereidt zich al voor op een reeks concerten in het Philips Stadion in juni, waarna de grasmat zou worden vervangen. Moet de nieuwe trainer Roger Schmidt per 1 juli beginnen met de ploeg van zijn voorganger Ernest Faber?

En zou keeperstrainer Ruud Hesp, van wie PSV het contract heeft opgezegd, toch langer moeten blijven? ‘Hij hoeft formeel slechts tot 1 juli te werken’, zegt zijn zaakwaarnemer Guido Albers, tevens eigenaar van managementbureau Players United Group. ‘Het is juridisch bijna ondoenlijk om spelers in dienst te houden die per 1 juli bij hun nieuwe club beginnen.’

Zo zou Ajax Hakim Ziyech alleen langer kunnen behouden als Chelsea akkoord gaat. De club dient hem vervolgens extra te verzekeren voor het geval hij juist in die maanden geblesseerd raakt. En Ajax moet ook nog het verschil in salaris bijpassen, een forse investering. ‘Op 30 juni lopen contracten af, die termijn moeten we niet opschuiven’, zegt Albers.

Volgens Marc Overmars, technisch directeur van Ajax, dreigen transfers te worden geblokkeerd, omdat clubs de hand op de knip houden zolang het onzeker is wanneer de competities worden voltooid. Albers, die ook Ajacied Donny van de Beek begeleidt: ‘Ik was verrast dat Overmars openlijk erkende dat Ajax afhankelijk is van transfers. Dat heb ik hem nooit eerder horen zeggen.’

Maar de regels kunnen niet eenzijdig worden aangepast. Albers: ‘Het is zo complex. Stel dat in Engeland straks wel wordt gevoetbald in de zomer en in Nederland niet? Komt een nieuwe speler daar dan pas in september in dienst? Je moet per geval bekijken of compensatie mogelijk is. De transferregels vrijgeven staat garant voor chaos, dan zijn we verloren.’