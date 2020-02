Uitslag biedt hoop, maar het spel van AZ minder

Via Ramon Leeuwin schoot Marko Raguz raak. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De VAR werd vervloekt en daarna omarmd in Alkmaar gisteravond door AZ in de heenwedstrijd tegen LASK Linz in het Europa League-toernooi. In de beginfase werd een toegekende strafschop teruggedraaid, in de slotfase juist een penalty na interventie van de videoscheidsrechter in tweede instantie gegeven. Aangezien Teun Koopmeiners nimmer strafschoppen mist, werd het zo vlak voor tijd nog 1-1. Halverwege de eerste helft was Linz op 0-1 gekomen na een schrijnende dekkingsfout achterin bij AZ. Het gelijkspel biedt nog wat perspectief al blijft het een zorgelijke uitgangspositie voor komende donderdag in Linz.

AZ wilde wel op de Oostenrijkse deur beuken, maar mist de grote vorm al weken en werd meestentijds vroeg vastgezet waardoor de aanvalsopbouw niet op gang kwam. AZ zoekt naar zichzelf, maar raakt telkens meer verdwaald, zo lijkt het. AZ wil domineren, wil overrompelen, wil verrassen. Maar dat lukt al weken niet meer, althans niet voortdurend. Aanvalsgolven werden flitsen en de voorbije week tegen NAC en FC Twente kon de meervoudsvorm er zelfs uit. Tegen Linz kwamen de kansen er vooral op wilskracht.

Min of meer gedwongen door blessures en de schorsing van alleskunner Midtsjø had coach Slot de speelwijze ietwat veranderd. Jordy Clasie speelde als controleur op het middenveld. Daarvoor stonden Calvin Stengs, meestal hangende rechtsbuiten, en Hakon Evjen, die in de winterstop overkwam na al in de zomer te zijn aangetrokken voor 2,5 miljoen van Bodø/Glimt. Evjen moet een van de grootste beloftes zijn uit Noorwegen, maar logischerwijs zoog vedette Stengs de meeste ballen naar zich toe.

AZ had schrik voor LASK Linz dat vooral op verplaatsing ijzersterk voor de dag komt en befaamd is om de hoge pressing, maar aanvankelijk plooide de ploeg die ten koste van onder meer PSV de poulefase overleefde terug.

AZ leek een droomstart te hebben na een vlotte overtreding op Myron Boadu die ogenschijnlijk net het strafschopgebed penetreerde. De wat kinderachtige Finse scheidsrechter Gestranius wees naar de stip, de nimmer missende specialist Koopmeiners had de bal in zijn handen en de hoek waar hij in zou schieten vermoedelijk al in gedachten. Maar de VAR besliste dat de overtreding op de rand van het strafschopgebied was ingezet en dus volgde slechts een vrije trap waar Koopmeiners Linz-doelman Schlager niet bijzonder mee verontrustte.

LASK kreeg de 0-1 in de schoot kreeg geworpen. Een verre inworp werd doorgekopt en kwam zo bij Marko Raguz terecht, want AZ-verdediger Leeuwin verzuimde de LASK-aanvaller in de gaten te houden. Via Leeuwin schoot Raguz vervolgens raak. Dat LASK nota bene het weekeinde ervoor tegen Salzburg op bijna exact dezelfde wijze scoorde, maakte het extra pijnlijk voor AZ.

Het zwartwitte uitvak was er niet minder gelukkig mee, er werden rode fakkels ontstoken, gezongen, getrommeld, gesprongen, geklapt en met enorme vlaggen gezwaaid. Het zijn fabelachtige awaydays voor de nareizende LASK-fans met tien zeges uit tien uitwedstrijden in de competitie, en nu bijna de tweede uitzege in Europa, want vlak voor tijd kwam er nog een grote kans voor de bezoekers. In 2014 speelde LASK nog op amateurniveau. Na de tweede plaats vorig seizoen gloort nu de titel want concurrent Red Bull Salzburg raakte aanvallers Haaland en Minamino in de winterstop kwijt.

De AZ-fans roerden zich veel minder, hoewel regen en wind net wat luwden tijdens de wedstrijd. Enigszins verbouwereerd moesten ze constateren dat hun favoriete vrijbuiters weinig klaarspeelden en de vormdip van de laatste weken aanhoudt, hoezeer coach Slot en aanvoerder Koopmeiners die aanvankelijk bagatelliseerden.

Stengs passte steeds net te hard, linksbuiten Idrissi was niet kittig genoeg in zijn acties, linksback Wijndal kwam te weinig over hem heen. Boadu miste kort na rust een teenlengte om de 1-1 binnen te tikken en later een paar keer de snelheid om zijn LASK-cipieren te verontrustten. Zelfs de oerdegelijke back Svensson was ongekend slordig.

Ze vallen ook vrij snel om, die van AZ. Niemand zit ‘in het rood’ qua belasting meldde Slot eerder, maar de frisheid ontbreekt. Een half vertimmerd elftal bood geen soelaas.

Juist dit seizoen dacht AZ kansrijk te zijn, in de wetenschap dat er komende zomer hevig aan de parels Stengs en Boadu zal worden getrokken. Alles klopte voor de winterstop, al won het een paar keer fortuinlijk. In de winterstop was een extra kwaliteitsimpuls welkom geweest. Maar er werd vertrouwd op de ontwikkeling van de nog jonge ploeg en de zelfgekweekte talenten daarachter. Over een week mogen ze het nog eens proberen in Linz waar LASK iets minder succesvol is. De zondag erop wacht Ajax. Het worden weken die het seizoen kunnen maken of breken.