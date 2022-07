Uitkomst van onderzoek naar discriminatie van voetballers via sociale media is ‘klap in het gezicht’ van KNVB

Scorebord in de Grolsch Veste, het stadion van FC Twente. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

De discriminerende berichten betreffen vooral herkomst of afkomst. De voorbeelden zijn legio. Toen bondscoach Louis van Gaal uit naam van de KNVB onlangs Edgar Davids benoemde tot zijn assistent bijvoorbeeld, waren er meteen tal van discriminerende meldingen op sociale media, in de trant van: Davids had de benoeming zeker aan zijn kleur te danken, want hij kan toch verder helemaal niets als trainer?

En als de scheidsrechter een strafschop geeft in de slotminuut van Feyenoord-PSV, waardoor het duel alsnog in een gelijkspel eindigt en Ajax een grotere kans heeft op het kampioenschap, dendert meteen een lawine van berichten over het internet: de bond, de KNVB, is op de hand van de Joden, op de hand van Ajax.

Zo gaat het bijna voortdurend in het voetbal, net als in andere sectoren in het publieke domein overigens. Vooral als de druk hoog is, bij een belangrijke wedstrijd bijvoorbeeld, of juist als de aandacht voor discriminatie in de publiciteit oplaait, ontvangen spelers en clubs grensoverschrijdende berichten, die lang niet allemaal afkomstig zijn van nepaccounts. Sommige gebruikers van sociale media sturen hun berichten in alle openheid.

Instagram

Ze zijn discriminerend, antisemitisch, gericht op religieuze beleving of seksuele geaardheid. De hele variëteit komt voorbij. Bij de onderzochte voetballers in de eredivisie en eerste divisie gebeurt dat veelvuldig via zogenaamde dm’s (direct messages), vooral op Instagram, het platform dat ze het meest gebruiken, doorgaans een etalage van hun geluk en voorspoed.

44 procent van de voetballers gaf aan geregeld gediscrimineerd te worden. ‘De omvang van online-discriminatie waarvan we nu een indicatie krijgen is een klap in het gezicht van het voetbal’, aldus directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen, die aanstuurt op maatregelen.

Het onderzoek van het bureau Movisie, met behulp van de overheid en in opdracht van de KNVB, is niet representatief. Honderd betaald voetballers vulden de vragenlijst in. Het geeft wel een beeld: bijna 92 procent ziet weleens discriminerende berichten langskomen, gericht aan collega’s, 85 procent is van mening dat iets dient te gebeuren om de stroom van berichten in te dammen.

Aanvalsplan

De KNVB lanceerde eerder een aanvalsplan om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan, onder de naam Ons voetbal is van iedereen. Het onderzoek is daarop een aanvulling. Movisie adviseert om gezamenlijk een normstellend kader te ontwikkelen, van wat acceptabel is en wat niet. De KNVB probeert de situatie te verbeteren, onder meer door het beter modereren van de sociale media, met behulp van de overheid.

Ook krijgen voetballers voorlichting om berichten te blokkeren. Van Leeuwen: ‘En daders krijgen vanaf vandaag in elk geval publiekelijk een duidelijke reactie waarmee we de norm heel helder willen overbrengen.’