Uitgerekend voor de WK sprint wisselt Kai Verbij van schaatsschoen

Thomas Krol is blij met zijn baanrecord op de 1.000 meter. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Kai Verbij is niet een man van hele grote woorden. Ook na tegenslagen houdt het meestal wel op bij ‘balen’. Soms voegt hij er nog ‘stevig’ aan toe als het echt tegenzit, zoals op de Spelen in Beijing. Het meest dramatische wat hij daarna deed was nieuwe schaatsschoenen op zijn ijzers zetten. Niet iets wat schaatsers normaal gesproken tijdens het seizoen doen.

‘Het was wel een beetje een risicootje’, grinnikt hij na afloop van de eerste dag op het WK sprint in Hamar. Kauwend op een energiereep zegt Verbij dat die ‘een beetje dubbel’ is verlopen. Op de 500 verloor hij niet al te veel tijd op favoriet Laurent Dubreuil, maar op de 1.000 meter merkte hij wel dat hij nieuwe schoenen had.

‘Ik heb nog niet heel veel snelle dingen gedaan’, legt de sprinter uit. ‘Als ik volle bak ga, dan vind ik mijn slag wel, maar als ik een beetje zo’n 1.000 meterslag op zoek, dan vind ik hem niet. Dat kost heel veel energie.’

Het leverde met 1.08,94 de vierde tijd op, ruim achter winnaar Thomas Krol die met 1.08,16 een nieuw baanrecord reed. Maar ook nog achter Dubreuil (1.08,85), terwijl hij op de 1.000 juist sneller moest zijn dan de Canadees om kans te houden op de titel.

Directe confrontatie

Verbij had op de 500 meter, de eerste race sinds de Spelen, uitgerekend geloot tegen Dubreuil. Zo kreeg hij meteen de kans om de vervelende ervaring van een paar weken geleden met een directe confrontatie te verwerken.

Op de 1.000 meter in Beijing was hij medaillekandidaat, maar moest hij de Canadees voorrang verlenen op de laatste kruising. In een flits besloot hij de race maar helemaal de race te laten. Een even hoffelijk als pijnlijk besluit.

Op de 500 meter in Hamar lijkt het even of de rollen dit keer worden omgedraaid als de Canadees vals start. Maar die laat zich niet van de wijs brengen, opent in tweede instantie alsnog razendsnel en wint de rit in 34,58.

Op zijn nieuwe schoenen blijft Verbij goed in het spoor, met 34,83 wordt hij vierde. Het verschil van 0,25 is relatief klein, minder dan in de eerdere races dit jaar, maar zorgt er al wel voor dat Verbij een halve seconde goed moest maken op de 1.000 meter om de Canadees voor te blijven.

Bij Thomas Krol was dat verschil nog groter, ook al reed hij voor zijn doen een goeie 500 meter (35,10). Met zijn sterke 1.000 meter bracht hij daarna het verschil met Dubreuil terug naar 0,18, hij staat nu tweede achter de Canadees, Verbij is derde. Tijmen Snel staat op de achtste plek.

‘Dubreuil gaat natuurlijk na de 500 morgen nog verder uitlopen’, zegt Krol. ‘Dat is geen schande, maar hopelijk kan ik daarna weer tijd terugpakken. De omstandigheden hier zijn zwaar, dus dat is misschien wel in mijn voordeel.’

Leuk extraatje

Voor de specialist op de middenafstanden is het WK een leuk extraatje. Zeker na het goud en zilver op de Olympische Spelen kan hij ontspannen zijn rondjes rijden. ‘Ik had na Beiing even zoiets van dat het seizoen ook wel klaar mocht zijn, maar zo’n WK sprint is toch wel weer supergaaf.’

Krol hoopt ook na vrijdag op een podiumplek te staan, dan zou hij tevreden zijn. Verbij hoopt vooral dat hij op de tweede dag beter schaatst.

‘Ja, ja, ja, morgen moet ook gewoon beter’, zegt hij. ‘Normaal ben ik in de slotronde van de 1.000 meter ook gewoon een van de beste.’

Normaal gesproken is Laurent Dubreuil te ver weg om nog terug te halen, weet hij ook. ‘Maar misschien heeft hij een slechte dag. Morgen is een nieuwe dag en met sprinten kan veel misgaan.’

Het ‘risicootje’ met de nieuwe schoenen heeft niet heel goed uitgepakt, erkent hij. ‘Het is ook ergens wel logisch, mijn lichaam moet gewoon wennen aan de spanning. En dat is gewoon echt anders dan verwacht, dus ja, dat hebben we dan ook een keer meegemaakt.’

En spijt, nee, dat heeft hij niet. ‘Je leert er alleen maar van.’