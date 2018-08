Uitgerekend Van Wolfswinkel voltrekt vonnis tegen Vitesse

Hij schoot zijn huidige club in de 93ste minuut naar de overwinning, maar juichen deed Ricky van Wolfswinkel niet in het stadion van zijn vorige werkgever. Vitesse verloor donderdagavond met 0-1 van FC Basel in de derde voorronde van de ­Europa League.

Ricky van Wolfswinkel scoort de 0-1 in blessuretijd. Foto EPA

Velen keken raar op toen Vitesse Leonid Sloetski (47) aanstelde als nieuwe trainer. Een oud-bondscoach van Rusland in de Nederlandse competitie. Wat moest hij bij de nummer zes van de eredivisie?

Binnen een paar weken wist de markante trainer de scepsis weg te nemen en iedereen bij Vitesse mee te nemen in zijn enthousiasme. Groot was de verslagenheid donderdagavond in Gelredome dat uitgerekend Ricky van Wolfswinkel voor even een einde maakte aan het goede gevoel in Arnhem. In de derde voorronde van de ­Europa League bezorgde de oud-spits van Vitesse zijn huidige werkgever FC Basel in blessuretijd de overwinning (0-1).

Van Wolfswinkel durfde niet te juichen nadat hij de bal in de 93ste minuut hard achter doelman Eduardo had geschoten. Na de wedstrijd verontschuldigde hij zich bij de fans. Alsof het nooit zijn bedoeling was geweest het positivisme dat met Sloetski naar Arnhem was komen waaien, de kop in te drukken.

In mei viel Vitesse in handen van een nieuwe eigenaar. De Rus Valery Oyf nam de aandelen van zijn landgenoot Aleksandr Tsjigirinski over.

Oyf zat de afgelopen twee jaar al in de raad van commissarissen en had achter de schermen de touwtjes al langer steviger in handen. Hij wilde zeggenschap over het systeem en de opstelling. Mede door zijn bemoeizucht ­besloten technisch directeur Mo ­Allach en trainer Henk Fräser vorig seizoen te vertrekken.

Het maakte de weg vrij voor Sloetski, drievoudig landskampioen met CSKA Moskou en bondscoach van Rusland op het EK van 2016. Na het Roemeense Viitorul in de tweede voorronde te hebben verslagen, wachtte donderdag het eerste deel van het tweeluik met het Basel van Van Wolfswinkel, de spits die Vitesse in 2017 de eerste prijs in 125 jaar bezorgde door twee keer te scoren in de bekerfinale.

Terwijl de verloren zoon Gelredome bij zijn terugkeer in rouw dompelde, ontpopte Sloetski zich de afgelopen weken juist als de persoon die het ­positivisme bij Vitesse aanwakkerde. De trainer die een carrière als profvoetballer vroegtijdig zag stranden omdat hij op 19-jarige leeftijd uit een boom viel toen hij een kat wilde redden, is de vrolijkheid zelve sinds zijn komst naar Nederland.

Voor Vitesse TV bezocht hij – met een zwartgele sjaal om zijn nek – Burgers’ Zoo, proefde bier bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en verbaasde de pers tijdens zijn presentatie met zijn kennis over de stad.

Ricky van Wolfswinkel verontschuldigt zich tegenover de meegereisde Arnhemmers. Foto ANP

Gerenoveerde selectie

Joviaal of niet, Sloetski weet: hij wint pas echt aan populariteit als de resultaten goed zijn. Na zijn mislukte avontuur bij het Engelse Hull City – hij werd na een halfjaar ontslagen – wil de coach die een groot aanzien geniet in Rusland ook in West-Europa succes boeken. Dat moet hij bij Vitesse doen met een grotendeels gerenoveerde selectie. Acht spelers vertrokken, ­daarvoor in de plaats werden negen nieuwelingen ingevlogen.

Toch vertrouwde Sloetski tegen ­Basel grotendeels op bekende namen als Tim Matavz, Bryan Linssen, Alexander Büttner, Navarone Foor en Roy Beerens. Van de negen aanwinsten startte alleen de van Chelsea gehuurde doelman Eduardo en verdediger Jake Clarke-Salter in de basis.

Sloetski leek al snel gelijk te krijgen toen een vlotlopende aanval in de eerste minuut via Linssen en Büttner bij Matavz eindigde. De spits had de bal van dichtbij voor het intikken, maar zag zijn inzet via doelman Jonas ­Omlin over zeilen.

Bij zijn aanstelling beloofde Sloetski de fans in Gelredome aanvallend voetbal. Hij wil dat zijn ploeg gemiddeld 65 procent balbezit heeft per wedstrijd. In de eerste helft voldeed ­Vitesse aan de criteria tegen de ploeg die vorig jaar nog de achtste finales van de Champions League haalde. Maar na de rust moest een ijsberende Sloetski toezien hoe Basel sterker werd. De genadeklap volgde in blessuretijd. Uitgerekend door de man die 90 minuten eerder nog zo warm was ontvangen.

Zondag wacht een nieuwe kans voor Sloetski om iets van het goede ­gevoel terug te brengen. Dan maakt hij zijn debuut in de eredivisie als eerste Russische coach. Een voordeel: ­Groningen beschikt niet over Van Wolfswinkel.