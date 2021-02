Uitgerekend op de WK afstanden heeft Patrick Roest een slechte dag: weer geen goud op de 5 km

Patrick Roest na de 5 kilometer. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Op het middenterrein zit Roest met een capuchon over zijn hoofd te schokschouderen van ellende. Even afgesloten van de wereld, even nergens zin in. Weer niet, denkt hij. Weer niet.

Met rode ogen staat de 25-jarige Roest even later de pers te woord. Hij is geen man van grote woorden en het klinkt bijna of hij er vrede mee heeft. Dat is niet zo. ‘Wat pijn doet is dat je weet dat je beter kunt’, zegt hij. Zoals afgelopen weken toen hij bij de wereldbekerwedstrijden in de Heerenveense bubbel onverslaanbaar was. Toen voelde het gemakkelijk. ‘Nu was het na vier rondes al knokken.’

Na twee te trage slotrondes (29,7 en 30,3) komt hij in 6.10,05 over de streep. ‘Toen wist ik al dat het wel eens niet genoeg zou kunnen zijn. Ik baalde van die tijd.’ Van der Poel gaat er even later inderdaad onderdoor in 6.08,39, een persoonlijk record.

Roest domineert al drie jaar de 5 kilometer. Sinds maart 2019 won hij bijna alle races die hij startte: 17 van de 20 keer dat hij reed. Hij is daarin de opvolger van Sven Kramer, die tien jaar lang geen tegenstand duldde op de 5.000 meter. Maar er is een groot verschil: Kramer won in zijn hoogtijdagen tussen 2007 en 2019 8 wereldtitels en 3 keer olympisch goud op de 5 kilometer. En juist de races die Roest niet wint, zijn de belangrijkste, de WK’s. Drie jaar op rij zit hij ernaast.

Zijn eerste verlies in 2019 viel hem niet zo zwaar. Hij reed een prima rit, maar de Noor Sverre Lunde Pedersen steeg boven zichzelf uit. Kan gebeuren.

Vorig jaar was het mislopen van het goud wel echt een klap in zijn gezicht. Hij had het hele seizoen de wereldbekerwedstrijden in zijn greep gehad, maar bleef in Salt Lake City steken op de vierde plek. Tot overmaat van ramp werd hij ook nog gediskwalificeerd omdat hij zijn armband vergeten was. ‘Waarom het daar misging weet ik nog niet precies’, vertelde hij afgelopen week.

Het zijn geen mentale blokkades die hem dwars zitten, zegt hij in Thialf. ‘Het zijn niet de zenuwen. Voor een wereldbekerwedstrijd ben ik net zo zenuwachtig.’ En die races wint hij wel. ‘Ik weet niet wat de reden is.’

Eén reden is Van der Poel, leeftijdsgenoot van Roest, die dit jaar op het ijs terugkeerde na twee jaar afwezigheid. In die jaren diende hij in het leger en bekwaamde in ultralange hardloopwedstrijden van 150 kilometer en meer. Hij kon de snelle rondes wel volhouden en sloot zijn 5 kilometer af met een rondetijd van 28,8, de rapste van zijn rit.

De 24-jarige Zweed, kleinzoon van een Groninger, is een zonderling onder de schaatsers. Hij filosofeert graag over de zin van het sportersbestaan en is tegelijkertijd onmatig in zijn arbeidsethos. Na de wereldbekerwedstrijd van half januari legde hij de 23 kilometer tussen ijsbaan en hotel in Sneek hardlopend af terwijl collega’s als Roest gewoon de auto naar hun hotel pakten.

Van der Poel kwam naar Heerenveen voor de 10 kilometer van zondag, maar tijdens het EK allround en de twee wereldbekers van afgelopen weken liet hij zich op de 5 kilometer ook gelden. Dusdanig dat hij zichzelf tot de medaillekandidaten voor de WK rekende. Maar goud? ‘Ik ben een 10-kilometerman’, zei hij eerder. Daar blijft hij bij. ‘Dit was niet de bedoeling. Voor mij draait het nog steeds om de 10 kilometer.’

Hij had medelijden met de huilende Roest en zocht hem op. ‘Ik heb gezegd dat hij de beste schaatser van de wereld is. En dat hij de titel verdiende.’ Roest hoorde dat niet. Die zat te diep weggestoken in zijn capuchon en zijn verdriet.

Voor de WK waarschuwde Kramer (34) zijn jongere ploeggenoot al dat het moeilijk is om te blijven winnen. Al betrok hij dat vooral op zichzelf. ‘Ik heb langer dan Roest gedomineerd en dat is niet gemakkelijk. Hij zal ook wel een zwak moment kennen. Dat heb ik nodig: hij een zwakke en ik een goede dag.’

De oude koning van de 5 kilometer kreeg niet waar hij op hoopte. Een klein misstapje vlak voor de start en het schoot in zijn rug. ‘Heel mijn lichaam verkrampte meteen.’ Uit plichtsbesef schaatste Kramer de wedstrijd uit in de 19e tijd: 6.35,52. Alleen de Fransman Timothy Loubineaud was langzamer.

Roest had een zwakke dag, Kramer een nog zwakkere. En Van der Poel? Hij lacht. ‘Ik had een hele goede dag’, zegt hij met een dromerige blik. ‘Een geweldige dag.’