Uitgerekend in haar 20ste en laatste olympische race vergeet Wüst te schaatsen

Ireen Wüst heeft haar laatste olympische wedstrijd geschaatst en legt haar hand op het hoofd van Jutta Leerdam, die het zilver veroverde. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De 1.000 meter was de 20ste olympisch wedstrijd van Ireen Wüst. Ervaring genoeg, zou je denken. Wüst is met zes olympische titels, veroverd op vijf opeenvolgende Spelen, veruit de succesvolste Nederlandse winterolympiër. Toch liet de 35-jarige zich in haar laatste race opjagen als een debutant. Ze wilde te graag en te snel, maakte slordige slagen en zag mokkend hoe ze met 1.15,11 als zesde eindigde.

‘Ik vergat te schaatsen. Ik wilde heel graag met mijn hoofd, dan wordt het rennen.’ Als ze het net iets kalmer had aangepakt had ze de bronzen tijd van Brittany Bowe (1.14,61) kunnen verbeteren. Dan was ze op een totaal van 13 olympische medailles gekomen. Maar zo eenvoudig is het niet, zelfs niet met zoveel ervaring als Wüst heeft. ‘Het blijkt dat ik ook een mens ben en geen robot.’

Geen moment was ze er mee bezig geweest dat dit haar laatste olympische optreden was. Daar is ze te veel een winnaarstype en topsporter voor. Pas bij het verlaten van het middenterrein van de Ice Ribbon in Beijing drong het steeds meer tot haar door omdat ze bij elk van de in de catacomben opgestelde televisiecamera weer moest vertellen hoe het was geweest, haar olympisch slotakkoord. ‘In het eerste interview zat ik nog in het balen van de 1.000 meter’, zei ze. ‘En nu komt langzaam het besef dat het de laatste was en dat is wel gek.’

Tussen het balen door had Wüst wel oog voor de vrouw die in Beijing haar eerste Olympische Spelen meemaakt: Jutta Leerdam. Er was een kort onderonsje tussen de afzwaaiende generatie en de hemelbestormers van de toekomst. De oude Wüst gaf de jonge Leerdam een aai over de bol, een felicitatie en een troostend gebaar ineen.

Bijna-val

De 23-jarige Leerdam had zich ten doel gesteld om goud te winnen, maar moest zich tevreden stellen met zilver. Dat was even slikken, vooral omdat ze zich tijdens haar race in een bocht had verslikt. Ze kwam bijna ten val, hield zich met een hand op het ijs overeind, maar verloor veel snelheid. Ze leverde daardoor naar eigen inschatting minimaal een halve seconde in. Ze finishte in 1.13,83.

Of ze zonder die onbalans het gat met Miho Takagi, 0,64 seconden, zou hebben kunnen overbruggen, kon Leerdam niet zeggen. Maar het was een stuk spannender geworden zonder misslag. ‘Ik houd me maar voor dat ik dan ook zilver had gewonnen. Dat geeft me een beter gevoel.’

Zoals vaker probeerde de wereldkampioene van 2020 vooral het positieve te benadrukken aan haar race. Het feit dat ze met zo’n enorme misser nog zo hard was gegaan. En dat ze het geflikt had als kopvrouw van de ploeg die ze zelf, met haar vriend Koen Verweij, heeft opgezet. ‘Ik heb best een route gehad met best veel druk.’

Leerdam heeft nog jaren voor zich. Als ze het net zo lang volhoudt als Wüst zou ze nog drie Olympische Winterspelen moeten kunnen meemaken. Ze kijkt vol verwachting die toekomst in. ‘Dat goud komt er wel.’

Wüst denkt ondertussen aan haar echte laatste race. Die zal ze bij de wereldbekerfinale in Heerenveen rijden: de 1.500 meter op zaterdag 12 maart. Daar zal ze, vermoedt ze, wel van start tot finish ervan doordrongen zijn dat het haar laatste meters zijn. Bij het idee wellen de tranen op. ‘Mijn moeder zei altijd: je geniet te weinig. Maar nu mag ik dat gaan doen. Dat wordt een emotioneel dagje.’