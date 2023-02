Uitgekiende kleurentactiek Jumbo-Visma bezorgt debuterende Dylan van Baarle zege in Omloop

Dylan van Baarle tijdens de beklimming van de Muur van Geraardsbergen, solo op weg naar de overwinning. Beeld Klaas Jan van der Weij

Voor Dylan van Baarle was het na afloop kraakhelder waaraan hij zijn overwinning in Omloop Het Nieuwsblad te danken had: ragfijn ploegenspel en een veel vroegere voorbereiding dan de 30-jarige Voorburger in zijn voorgaande negen profjaren gewend was.

Van Baarle koerste vijf jaar voor het steenrijke Ineos (volgens hem ‘de top’) en verkaste vervolgens naar Jumbo-Visma (‘de top van de top’). Hij schoot in zijn eerste koers voor zijn nieuwe ploeg raak. Hij is daarmee de eerste Nederlander sinds 2011, toen Sebastian Langeveld zegevierde in de Vlaamse semiklassieker, die geldt als de opening van het wielerseizoen.

In zijn laatste jaar voor Ineos brak Van Baarle definitief door met een winnende solo in een van de iconen van de wielersport: Parijs-Roubaix. Hij had de ploegen voor het uitkiezen en koos voor het ‘lekker Nederlandse’ Jumbo-Visma. Al in november vorig jaar ging hij met de klassiekerspecialisten van zijn nieuwe ploeg op trainingskamp in het gebied waar de Vlaamse klassiekers worden gereden.

Betonplaten met spleet

Op WorldTour-niveau is de Omloop daarvan de eerste. Tussen 24 maart en 2 april volgen de vier andere wedstrijden, met de Ronde van Vlaanderen als daverend slotakkoord. De routes overlappen elkaar en bevatten talloze stroken van kasseien, soms rommelig neergelegd op korte, vinnige hellingen. Andere uitdagingen op de Vlaamse wegen: betonplaten met daartussen een spleet waar precies een racewiel in past en brede asfaltwegen die in scherpe bochten overgaan naar smalle paadjes.

Over de auteur Robert Giebels is sportverslaggever en schrijft over wielrennen en Formule 1. Eerder werkte hij op de politieke redactie en was hij correspondent in Azië.

‘Dat vraagt allemaal een goede voorbereiding’, legde ploegleider Arthur van Dongen zaterdag uit. ‘Daarom waren we hier vier maanden geleden al.’ Zo’n trainingskamp gaat verder dan parcourskennis opdoen en verschillende banden, wielen en frames uitproberen. ‘We leggen de jongens bij elkaar op de kamer, ze zijn de hele dag samen, waardoor ze vanzelf plannen gaan maken hoe ze de koers, de Omloop en de voorjaarsklassiekers in het algemeen, samen tactisch aan gaan pakken.’

‘Dat zijn race principles', zei Van Baarle, ‘zoals het uitzoeken van punten waar we de koers echt hard willen maken en het heft in handen nemen. Soms is dat vroeg in de koers, andere keren weer laat in de finale.’ Volgens hem pakt geen ploeg het klassieke voorjaar zo grondig aan. Het voelde onwennig, temeer omdat hij pas per 1 januari officieel van Jumbo-Visma was en eind vorig jaar nog in zijn Ineos-tenue trainde tussen al dat geel-zwart. ‘Maar de jongens hebben mij omarmd en ik hen.’

Rood, geel en groen

Het plan dat de renners vorig jaar met de ploegleiding smeedden, werd onverkort uitgespeeld in de Omloop, alleen was niet afgesproken wié van Jumbo-Visma zou winnen. De ploeg hanteert een kleurcode: de rode renner van de dag is de kopman waarvoor de hele ploeg in dienst rijdt, de gele mannen hebben een vrije rol en de groene zijn de helpers. Het is een interne afspraak, de ploeg rijdt niet met verschillend gekleurd materiaal of kleding.

‘Rood’ ontbrak zaterdag. ‘We hebben geen topfavoriet zoals vorig jaar’, zei de Belg Tiesj Benoot over de afwezige ploeggenoot Wout van Aert, die de Omloop in 2022 met overmacht won. ‘Andere ploegen koersen met één favoriet, wij zijn sterk in de breedte.’ Hij, Van Baarle en de Fransman Christophe Laporte golden dan ook als ‘geel’, wie van hen zou winnen was afhankelijk van het koersverloop.

De overige vier Jumbo-renners kregen de code groen en volgens afspraak openden zij de koers ongebruikelijk vroeg. De een na de ander van het viertal sleurde op kop. ‘Daarmee dunden ze de groep al flink uit’, zei Van Baarle. Hij en de twee andere ‘gelen’ namen het in de finale over, waarop de groene ploeggenoten het peloton afstopten, vooral door in de weg te rijden.

Van Baarle trok er als eerste op uit, met ongeveer 40 kilometer te gaan. ‘Als ik vooruit zit, dan zitten de jongens achter mij relatief op hun gemak.’ Zo staat het in de handleiding: als jouw ploeggenoot op kop rijdt, hoef jij niets meer te doen. ‘Zij controleren mijn vlucht en kunnen hun krachten sparen.’ Het is doorgaans een winnend scenario. Of de man op kop wint, of hij haalt het niet, maar dan nemen zijn frissere ploeggenoten het over.

‘Oortje’ werkte niet

Het ging toch nog bijna mis doordat het ‘oortje’ van Van Baarle niet werkte en hij geen idee had wat achter hem gebeurde. Doorrammen en hopen dat de voorbereide tactiek zou werken, meer zat er voor hem niet op. ‘Best spannend, zo koersen als in mijn juniorentijd. Je moet je twijfels uitschakelen.’ Hij won na een lange solo, ploeggenoot Laporte werd derde.

‘Ik wist dat we een heel sterke ploeg hadden’, zei Van Baarle. Dinsdag waren zes van de zeven Omlooprenners nog op ‘een supergoed trainingskamp’ op 2.000 meter hoogte op de vulkaan van Tenerife, El Teide. De ploegleiding twijfelde vooraf of een topresultaat mogelijk was. Wedstrijdritme hadden de renners immers niet, zei ploegleider Van Dongen.

Ook wist hij niet of zijn renners ongestraft binnen een paar dagen van een serene trainingsvulkaan konden afdalen naar een lastig parcours door het hectische Vlaamse land. ‘Maar ik haalde Dylan op van het vliegveld’, zei Van Dongen over de man die tien jaar geleden in het Rabobank Developmentteam ook al zijn pupil was. ‘Hij zei dat-ie scherp was en dan weet ik bij hem: het zit goed.’