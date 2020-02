Uitgehuild en opgeladen: meerkamper Anouk Vetter is terug

Anouk Vetter, meerkampster, in het bos op Papendal Beeld Klaas Jan van der Weij

Als ze niet zo allergisch voor huisdieren was, had Anouk Vetter een kat gehad. Een rode. ‘Zo’n dikke unit. Een echte Garfield. Maar ik ben allergisch voor zo’n beetje alles,’ zegt Vetter. De 27-jarige meerkampster lacht hardop in het atletenrestaurant op Papendal als ze het over haar woonwensen heeft.

Ze voelt zich thuis in de bossen op het nationaal sportcomplex. Nou ja, thuis. Dat is Amsterdam natuurlijk. Haar geboortestad. Haar lievelingsstad. De stad waar ze naartoe vlucht als het topsportleven op Papendal te benauwend wordt. De plek waar ze met kerst met de hele familie aan een lange tafel uitgebreid dineert. En de plaats waar ze graag weer woont.

Begrijp haar niet verkeerd. Vetter is blij met haar atletenbestaan. Ze vertrok tien jaar geleden uit Amsterdam naar Arnhem voor een topsportdroom. Die kwam uit. Vetter werd in 2016 Europees kampioen. Een jaar later haalde ze WK-brons met een Nederlands puntenrecord.

Arnhem is volgens de atlete een ‘echt wel heel erg leuke schattige stad’, die ‘in ontwikkeling’ is. Maar ze had er na al die jaren genoeg van. Dat leven in de bossen. Tussen de atleten, zonder normale mensen.

Na twee moeilijke jaren was Vetter op de WK atletiek in Doha in oktober vorig jaar mentaal opgebrand. Ze voelde zich zo slecht dat ze niet meer in staat was om het afsluitende zevende onderdeel te volbrengen.

Na haar inzinking besloot de atlete dat ze een aantal dingen zou veranderen in haar leven. Te beginnen met een verhuizing terug naar Amsterdam na de Spelen van Tokio. ‘Ik ben op mijn zeventiende verhuisd om hier op kamers te wonen. Het is nu genoeg geweest. Ik zie al tien jaar elke dag dezelfde mensen. Je zou zeggen dat het ideaal is om naast je trainingslocatie te wonen. Het is ook ideaal, maar niet meer voor mij. Ik kijk uit naar iets nieuws.’

Het leven op Papendal is soms eenzaam, vindt de meerkampster. ‘Zeker als je single bent’. Vetter heeft sinds ruim een jaar weer een relatie met een getalenteerde roeier. Ze kwam hem in 2018 tegen op een roeifeest en is blij dat hij niet uit de atletiekwereld komt. ‘Ik ken hier best wat mensen van mijn leeftijd die single zijn. Waar ontmoet je dan mensen? Je hebt niet veel contacten buiten de sport. Het kan echt eenzaam zijn. Sommige sporters zitten hier wel op Tinder, maar dan krijg je telkens de vraag als je een match hebt met iemand ‘ken ik jou niet ergens van’?

Zelf zat ze voor de grap ook wel eens een avondje op de datingapp. Ze was er snel klaar mee. ‘Ik vond het heel ongemakkelijk. Ik was bang dat mensen me zouden herkennen. Dat gebeurde ook een paar keer. Echt niet grappig.’

Voor haar huidige vriend was ze trouwens ook geen onbekende. Hij volgde haar al op Instagram en had die zomer nog tegen zijn vrienden gezegd dat hij in haar de ideale vriendin zag. Toen Vetter dat hoorde vond ze het ‘nogal creepy’, maar ook ‘heel schattig’. ‘Ik zei wel tegen hem: ‘je moet niet mijn fan worden hoor. Je bent gewoon mijn vriend’. Hij durfde ook niet op mij af te stappen. Dat moest ik doen. Nou ja, dat deed ik dan maar.’

Anouk Vetter in actie tijdens het speerwerpen, het een na laatste onderdeel van de meerkamp. Beeld Getty Images

Met haar vriend sprak ze veel over de reden waarom ze niet lekker in haar vel zat. Het waren niet alleen de muren van Papendal die op haar af kwamen. Vetter ging steeds meer gebukt onder haar extreme ambitie. ‘Alles moet altijd beter. Het was nooit goed genoeg. Ik ben de balans daarin verloren. De afgelopen jaren schoof ik door naar te kritisch. Nu vraag ik me af waarom ik het mezelf zo moeilijk heb gemaakt. Ik zeg nu: sport is de belangrijkste bijzaak. De hoofdzaak is gezondheid, familie en vrienden, je welzijn en je geluk. Pas als dat goed is kun je je op de belangrijkste bijzaak richten.’

Op trainingen irriteerde Vetter zich steeds meer aan de junioren waarbij alles nog vanzelf gaat. ‘Vroeger schoot je vooruit op trainingen. Mijn pr’s op de training zijn zo bizar goed dat ik die lastig ga verbreken. Dat is wel eens moeilijk. Die jonkies roepen elke week ‘oh pr, en nog een pr’. Daar werd ik strontchagrijnig van. Ik dacht dan: ‘rot toch op met je pr’.’

Vetter wordt gecoacht door haar vader Ronald Vetter. Ze vroeg zich nooit af of hij nog wel de juiste match voor haar was. Maar in moeilijke tijden is hij soms meer vader dan coach geweest. Vetter was op de wereldkampioenschappen in Doha bang dat ze haar vader teleur zou stellen als ze haar wedstrijd niet af zou maken. ‘Het was niks voor mij om mezelf niet onder controle te hebben. Ik kon gewoon niks meer. Hij kwam toen naar me toe en zei: ‘wat je ook gaat doen vandaag ik ben je vader en ik ben super trots op je. Je stelt me niet teleur, wat je ook doet. Hij nam toen bewust die vaderrol in.’

Vetter krijgt nog steeds tranen in haar ogen als ze aan dat moment terug denkt. Het raakt haar dat haar vader zijn dochter in zo’n diep dal heeft moeten zien. Hoofdcoach Charles van Commenée nam de coachrol in Qatar over toen ze moest beslissen of ze de afsluitende 800 meter nog kon doen. Hij praatte op haar in en benadrukte dat het nog maar één onderdeel was. Dat het belangrijk was voor haar A-status, dat de hele wereld toe zou kijken en dat ze uitleg moest geven aan de pers als ze zou stoppen. ‘Hij moest dat als coach zeggen en dat was goed. Mijn vader kon dat niet. Ik ben toch gestopt, mijn keuze was snel gemaakt. Ik heb er ook geen spijt van. Ik moest stoppen om trouw aan mezelf te blijven. Ik kon niet meer verder. Daarna kwam het licht meteen weer terug in mijn ogen.’

Eenmaal thuis is Vetter voor het eerst in haar leven alleen op vakantie gegaan. Ze leerde surfen op een surfkamp in Sri Lanka waar niemand haar kende. Het was een verademing om een keer anoniem mensen te leren kennen. ‘Ik zei dat ik gewoon een beetje sportte. Het was wel grappig toen ze me op Instagram gingen volgen. Toen was het van ‘Oh my God, ben jij Europees kampioen?’’

Anouk Vetter, meerkampster. Beeld Klaas Jan van der Weij

Na de vakantie is ze met een sportpsycholoog gaan praten om ervoor te zorgen dat ze niet in dezelfde valkuilen stapt. Ze praat nu meer over haar gevoelens. ‘Ik had altijd een masker op. Zelfs bij mijn ouders en partner. Ik kon ook niet huilen. Er was een hele grote ruzie met mijn vriend voor nodig tot dat gebeurde.’

Het was eindelijk zo ver op een avond ergens eind vorig jaar. De ruzie kwam. Haar vriend werd er gek van dat Vetter nooit ergens over wilde praten. Toen de tranen eindelijk kwamen, huilde ze alles eruit.

Het duurde urenlang. ‘Ik heb nog nooit zo hard gejankt, echt paniekerig gejankt. Het luchtte op. Daarna was het ineens klaar en zijn we de stad in gegaan voor een borrel.’

Een huilbui en een borrel en de lach was weer terug. Hoe simpel kan het leven soms zijn. ‘Af en toe moet je van boven kijken. Ik zat veel in mijn eigen gedachten. Het leven is echt niet zo verschrikkelijk moeilijk. Je maakt het jezelf moeilijk. Als je ergens mee zit of je schaamt je ergens voor, ga gewoon naar een goede vriend of vriendin en leg het neer.’