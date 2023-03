Uiteindelijk komt het altijd weer goed met Feyenoord, ook tegen Volendam: 2-1

Damon Mirani (l) van Volendam frommelt de bal in eigen doel. Feyenoord komt op voorsprong (2-1). Beeld Pro Shots / Erik Pasman

‘Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag? Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag’, zong het gelukzalig ontspannen legioen in de slotfase. Het is de regel die perfect past bij het elftal dat bijna altijd wint, hoe de uitslag ook is.

Een bevrijdend doelpunt als een worsteling, als een symbolische treffer voor de avond van Feyenoord. Verdediger Lutsharel Geertruida, middenvelder na rust, is mee naar voren getrokken, wringt zich in het volle strafschopgebied langs tegenstanders, zet laag voor en laat Santiago Giménez bij de eerste paal scoren. Dan is het 1-1, na 52 minuten, en dan voelt het stadion dat het weer zal lukken, dat het alleen even afwachten is hoe het deze keer zal geschieden.

Het blijft derhalve moeilijk, maar het lukt. Terecht ook. Een kwartier voor tijd met een frommelgoal. Giménez is weer gelanceerd, na een snelle inworp, en hij zet voor. Uiteindelijk belandt de bal via verdediger Damon Mirani in het doel. Met hoeveel wint Feyenoord dus? Met 2-1.

Op weg naar de Klassieker

Op papier is het programma van Feyenoord eenvoudiger dan dat van Ajax, was een van de verhaallijnen op weg naar de Klassieker in Amsterdam volgende week. Volgens dat scenario zou Feyenoord met drie punten voorsprong aftrappen in de Arena. Het plan klopt als een bus, met de aantekening dat het doelsaldo van Ajax veel beter is.

Alleen, gesproken over een programma: met matig voetbal is geen enkele tegenstander makkelijk, zeker als het een opponent betreft waarvoor een punt of meer tegen Feyenoord een pure bonus is, in de degradatiestrijd. Zo’n tegenstander is Volendam, dat een oranje muur optrok in de Kuip en soms levensgevaarlijk counterde. Voor rust althans, na rust was het vooral een kwestie van verdedigen, op die ene kans van Henk Veerman na dan, die van ontzetting de handen voor zijn ogen sloeg nadat hij naast schoot.

Zo’n defensief ingestelde ploeg overwinnen vergt concentratie, zuiverheid en snelheid in het spel, en dan telt ook de last van vorige duels. Het vat met energie was net aangevuld in Rotterdam, hoewel niet tot de rand. In de achtste finales van de Europa League was donderdag gelijkgespeeld tegen Sjachtar Donetsk, in de wetenschap dat de Oekraïners aanstaande donderdag in Rotterdam spelen.

En dan valt de snelle 0-1, en dan wordt het moeilijk, steeds moeilijker. Kreten van ontzetting weerklinken door het stadion. Gefluit, om tijdrekkende Volendammers, om verkeerd passende Feyenoorders ook. Telkens vragen om een strafschop. Arne Slot, wild zwaaiend, soms de bal snel oprapend als die uitgaat, om het tempo in het spel te houden.

‘Vergiftigde sfeer’

Jan Smit, de voorzitter van Volendam, had het dorp afgelopen donderdag bijeen geroepen voor een infoavond en sprak over de ‘vergiftigde sfeer’. Smit is fel aanhanger van trainer Wim Jonk en zijn kompanen en verlengde de contracten, terwijl vanuit de rvc oppositie kwam omdat, grof gezegd, het project te duur is en Jonk te veel macht zou hebben.

Jonk zag de revolutie van Cruijff in Amsterdam deels mislukken en verhuisde met zijn geloofsgenoten naar de boorden van het IJsselmeer. Al is van beoogd aanvallend spel in de geest van Cruijff weinig over, zeker in uitduels. De 1-1 van anderhalve maand geleden in Amsterdam, bij Ajax, kostte trainer Alfred Schreuder zijn baan. Het is eten of gegeten worden. De spelers vroegen ook aan de trainers: kunnen we niet defensiever voetballen, want we krijgen te veel goals tegen?

Zes puntjes voor de winterstop, en nu bijna veilig met 17 punten erbij. In elk geval: hard op weg naar handhaving, met voetbal dat in de basis weinig met de principes van Cruijff te maken heeft. Hoewel? De 0-1 was dan wel volgens het hoofdprincipe van Jonk: diepte voor breedte. Pass van Benaissa Benamar, diep dus. Mede door een verkeerde inschatting van David Hancko, ook door de felle wind, in de voeten van Veerman. Goede controle bij de lange spits. Diep. Daryl van Mieghem weg. Doelpunt.

Het was toch opvallend hoe gemakkelijk Volendam Feyenoord met name door het centrum pijn kon doen. Slot had voor het eerst de spitsen Santiago Giménez en Danilo vanaf de aftrap samen in de spits gezet, maar kwam daarvan terug. Hij wisselde drie keer tijdens de rust, deed een paar omzettingen, begroette de snelle 1-1, zag het stadion eindeloos zuchten en steunen, om al die hele en halve kansen, tot die ene zucht van verlichting.